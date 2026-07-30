Tovább tudott nőni a magyar gazdaság, de a várakozások alatti mértékben

Bejött a Fidesz számítása, de ennek már Magyar Péterék örülhetnek
A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.
A bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte. Az elemzők ennél jobb adatot vártak.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit – jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján.
Mivel az első negyedévben is 1,7 százalékos volt a növekedés üteme, az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyformán 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Ezt is ajánljuk a témában
A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.
Közölték, a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.
Az elemzők ennél valamivel nagyobb növekedést, negyedéves alapon például 0,4 százalék helyett 0,7 százalékot vártak, így kimondható: várakozások alatt alakult az adat. Az év egészében így várhatóan 2 százalék alatt lesz a GDP-növekedés mértéke, jövőre viszont már jobb adatok jöhetnek.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt