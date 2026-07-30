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hazai termék teljesítmény magyarország ksh

Tovább tudott nőni a magyar gazdaság, de a várakozások alatti mértékben

2026. július 30. 09:01

A bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte. Az elemzők ennél jobb adatot vártak.

2026. július 30. 09:01
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Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit – jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján.

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Mivel az első negyedévben is 1,7 százalékos volt a növekedés üteme, az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyformán 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

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Közölték, a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.

Az elemzők ennél valamivel nagyobb növekedést, negyedéves alapon például 0,4 százalék helyett 0,7 százalékot vártak, így kimondható: várakozások alatt alakult az adat. Az év egészében így várhatóan 2 százalék alatt lesz a GDP-növekedés mértéke, jövőre viszont már jobb adatok jöhetnek. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
Fer70
2026. július 30. 12:24
Aha, árad a szakértelem! ☝️🤔🤨 Gondolom a gazdaság egyes résztvevői örömmel konstatálták, hogy mekkora káosz is uralkodik az új kormányzó hatalom fejében!🤔 25 Ft.-tal erősödött az euró egy hónap alatt, majd a 3 milliárd eurós ( 350 Ft -on!) devizakötvény kibocsátást követően visszaállt az euró 360 Ft. fölé! Vajon a kisebb, közepes export cégek mit gondolnak a 25-15-10 forintos ingadozásokról? A helyzetet nyilván nem segítik Magyar ad hoc kijelentései, döntései , a BYD megfenyegetése, a Paks 2.-vel kapcsolatos bizonytalanság, a szerb-magyar vasútvonal felülvizsgálata, a kis benzinkutasok cserben hagyása, a gazdák ( ukrán gabona, GMO -s áruk behozatala) átverése, a kkv szektor fix 3%-os hiteleinek azonnali megszüntetése, a totálisan bizonytalan és kaotikus politikai ( támadó és büntetőt) és gazdasági ( aki nem tetszik azt befenyítem!) légkör. Én nem mondom, hogy csak e miatt van a megtorpanás, de hogy köze van hozzá, abban biztosak lehetünk! 🤔
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Leó testvér
2026. július 30. 12:00
Csodák nincsenek. De ha a Tisza a nagy vagdalkozás közben véletlenül lever néhány fontos ipari tényezőt a polcról, akkor lesznek itt még mínuszok is. Remélem, nem így lesz, de félni félek tőle.
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optimista-2
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2026. július 30. 11:05 Szerkesztve
Közgazdász vagyok én is: volt találatom a lottón - 2 szám, de nem a várakozásnak megfelelő számban. Atyaég! Közgazdász ! 5 év kemény matek, analízis, statisztika, VALÓSZÍNÜSÉGSZÁMÍTÁS stb Tényleg szar az oktatás. Na majd a Tisza alatt...
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Reszelő Aladár
2026. július 30. 10:57
Ez már a TIsza áradás eredménye? Gondolom a Merci bővítés már igen :D
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