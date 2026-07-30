Tovább tudott nőni a magyar gazdaság, de a várakozások alatti mértékben

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit – jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján.