Bejött a Fidesz számítása, de ennek már Magyar Péterék örülhetnek

Szó sincs „romokról”

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán reagált a közleményre. Mint fogalmazott,

nem romokban, hanem 4 éve nem látott növekedési szinttel adja át Orbán Viktor a magyar gazdaság irányítását Magyar Péternek.

„2026 első negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, ami jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat”.

A szakértő rámutatott ez 2022 harmadik negyedéve – vagyis a háború kitörésének éve – óta a legerősebb gazdasági teljesítmény.