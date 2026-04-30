Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hazai termék központi statisztikai hivatal fidesz magyarország termék adatok Magyar Péter negyedév

Bejött a Fidesz számítása, de ennek már Magyar Péterék örülhetnek

2026. április 30. 08:44

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.

2026. április 30. 08:44
null

Cikkünk frissül!

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 első negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit – jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.  

Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását – közölte előzetes jelentésében a hivatal.

Szó sincs „romokról”

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán reagált a közleményre. Mint fogalmazott, 

nem romokban, hanem 4 éve nem látott növekedési szinttel adja át Orbán Viktor a magyar gazdaság irányítását Magyar Péternek.

„2026 első negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, ami jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat”.

A szakértő rámutatott ez 2022 harmadik negyedéve – vagyis a háború kitörésének éve – óta a legerősebb gazdasági teljesítmény. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kistv
2026. április 30. 09:30
Változtatni kellene a hozzáálláson. Nem Magyar Péterék örülhetnek, hanem a magyarok összességében. Már tavaly év közepén az látszott, hogy a gazdaság talán elérte a mélypontot. Most már a GDP növekedésben is meglátszik. Csak sajnos a békepárti Trump időközben súlyos olajválságot idézett elő, ami lehet hogy újra lenullázza a több éves erőfeszítéseket.
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. április 30. 09:11
Viktor megmondta a visszatartott pénzek nélkül is ez egy működő gazdaság.
Válasz erre
0
0
kbexxx
2026. április 30. 09:02
Lubickoljuk még egy kicsit ebben a növekedés szerény de valós teljesítményben mert.hónapok múlva, nem ezt a Mértékeket produkálja sajnos az ország
Válasz erre
0
0
vezker
2026. április 30. 09:00
Várjuk ki a végét!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!