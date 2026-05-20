Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer ner kiszelly zoltán önkormányzat vármegye Magyar Péter

Megszűnnek a vármegyék – baljós jövőt sejt az elemző

2026. május 20. 15:12

Kiszelly Zoltán a Magyar Nemzetnek rámutatott, hogy az is sokat mondó, hogy Magyar Péter a központi kormányzat befolyását csökkenteni kívánja.

2026. május 20. 15:12
null

„Hiába adna nagyobb mozgásteret az önkormányzatoknak a Tisza-kormány, ha közben nem biztosítja mellé a megfelelő anyagi támogatást” – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán, a Századvég elemzési igazgatója. 

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök hétfő délután tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

kabinetje megszünteti a vármegyéket.

A tájékoztatón elhangzott az is, rövid távon, a jelenlegi jogszabályi környezetben nem politikai kinevezettekkel pótolják a főispánokat, hanem közigazgatási vezetőket választanak ki, „lehetőleg transzparens módon”. Középtávon pedig átalakítják a teljes rendszert, beleértve a kormányhivatalokat is. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kormányhivataloktól több hatáskört is elvesznek, újra lesznek önálló hatáskörű szakszervek.

Veszélybe kerülhet az eddigi hatékony működés

Kiszelly Zoltán emlékeztetett, hogy az elmúlt években a járási és vármegyei szintű közigazgatás súlypontilag a kormányhivatalokon keresztül működött. Amennyiben

a Tisza-kormány ezt a modellt átalakítja, az szükségszerűen a központi kormányzat befolyásának csökkenését és az önkormányzatok mozgásterének növekedését jelenti – vagyis ez egy decentralizációs döntés.

 A politológus szerint azt volna a legfontosabb tudni, milyen jogkörök kerülnek vissza az önkormányzatokhoz és az országos hatáskörű szervekhez.

Példaként említette az építési hatósági jogkört és az építési engedélyek kiadását. A szakértő többek között hangsúlyozta, hogy korábban kevesebb helyen kellett biztosítani a szükséges szakmai kapacitást, amennyiben azonban ezek a jogkörök visszakerülnek az önkormányzatokhoz, több helyen lesz szükség megfelelő szakemberekre. 

Az elemző szerint ugyan az állampolgárok számára előnyös lehet, ha helyi szinten bírálják el az ügyeiket, ugyanakkor félő, hogy az önkormányzatok ezt nem tudnák hatékonyan működtetni – húzta alá.

„Itt az a kérdés, hogy ha az állam visszaadja az intézményeket, akkor biztosít-e hozzá finanszírozást is. Mert általában itt szokott lenni a probléma: az intézményt visszaadják, csak nem adnak annyi finanszírozást, hogy azt jól tudják működtetni” – jegyezte meg.

A NER egy újabb elemét számolják fel

Kiszelly arra is felhívta a figyelmet, hogy a vármegye elnevezés visszahozása néhány éve erős történelmi-szimbolikus döntés volt, ezért Magyar Péter mostani lépése a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) egy újabb elemének felszámolásaként is értelmezhető.

Ha viszont mélyebb változások is következnek, akkor már az a kérdés, hogy hozzányúlnak-e például a megyei közgyűlések rendszeréhez vagy más hatásköri viszonyokhoz is – tette fel a kérdést az elemző.

„Gyurcsány Ferenc kormánya azt követően, hogy 2006 őszén – az őszödi beszéd nyomán – elveszítette az önkormányzati választásokat, és a Fidesz jelentősen megerősödött, a jobboldal által dominált önkormányzatokat és megyei közgyűléseket úgy próbálta ellensúlyozni, hogy a régiókat erősítette a közigazgatásban” – emlékeztetett a szakértő.

Nem csak egy „egyszerű” reformról lehet szó

A Századvég elemzési igazgatója végül rámutatott: egyelőre nem lehet tudni, hogy Magyar Péter pusztán egy egyszerű közigazgatási reformot szeretne-e végrehajtani, vagy egy új rendszer mozaikelemeit rakja le lépésről lépésre. Kiszelly szerint elképzelhető, hogy Magyar Péter egy saját politikai logikája szerint felépített új intézményi rendszert akar létrehozni, amelyet nem az előző parlament által megválasztott tisztségviselőkkel kíván működtetni – ezért is követeli olyan nagy hévvel Sulyok Tamás lemondását.

A nagy kérdés az, hogy az új rendszerben milyen szerepe lesz az önkormányzatoknak és a köztársasági elnöknek.

 Mindenesetre az látszik, hogy Magyar Péter az új jogosítványokat nem akarja a régi szereplőknek adni” – mutatott rá az elemző.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. május 20. 15:57
radler 2026. május 20. 15:42 "A vármegye mint elnevezés nyugodtan szűnjön meg! Mint közigazgatási egység is fölösleges belőle 19." Belőled egy kevés kéne négy, a vár négy sarkára.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 20. 15:50
Maria_neni 2026. május 20. 15:24 • Szerkesztve Ez már igazi lelki Trianon! Magyar Péter elveszi tőlünk a legszebb, legkorszerűbb szavainkat mint a vármegye, az ispánság, a hűbérúr, a jobbágyság. Mi lesz így az országgal? Még a végén az alkotmányba is beleírják, hogy köztársaság vagyunk és nem Orbán Viktor örökös uradalma? Induljon Békemenet Brüsszelbe a világszínvonalú vármegyék megvédésére! B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam. (2) Magyarország államformája köztársaság. Nálatok szellemi fogyatékos felett nincs tiszás, csak alatta?!🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
5
0
gullwing
2026. május 20. 15:46
radler 2026. május 20. 15:42 A vármegye mint elnevezés nyugodtan szűnjön meg! Mint közigazgatási egység is fölösleges belőle 19. Van most is 7 régió - igaz jóformán csak papíron - azokat kell megerősíteni, és közben sokkal több forrást és jogot adni az önkormányzatoknak, törekedve arra hogy minél több ügyet lehessen digitálisan vagy helyben elintézni. Ez a jövő, nem az alispán. Na megszólalt a gödör aljából az egyik leghülyébb tiszaszar..🤣🤣🤣🤣 Gyertek csak nyugodtan had lássa mindenki milyen szellemi rokkantak szavaztak szarosgatyás poloskára.
Válasz erre
2
0
Türelem
2026. május 20. 15:43
Mi, belpesti zsidók örülünk, hogy végre visszajöttünk, s újra mi irányíthatjuk az országot, a sok buta gojt, mi vagyunk a zsenik, a gojok millió ismerték fel, hogy nélkülünk nem jutnak semmire......
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!