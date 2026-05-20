Nem csak tarol az AfD, de a csalódott szocdem és CDU-szavazók élesen elhatárolódnak a régi pártjuktól; ez a szakértő szerint egy dolgot jelenthet

Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
Piros lapot mutattak a kormánynak, tör előre a radikális jobboldal, mutat rá Bauer Bence.
Brutális adatokat közölt olvasóival a német Junge Freiheit, amely az Insa közvélemény-kutató intézet keddi jelentéséből mazsolázott ki nagyon izgalmas adatokat.
Eszerint
Hasonló (pártméretektől függő) amortizációt mutat az FDP és a Baloldal, ellenben
csak öt százalék nyilatkozta, hogy egyszer már az AfD-re szavazott, és soha többé nem tenné.
Mindeközben az Alternatíva Németországnak (AfD) egyre több szavazója van.
Vagyis, ahogy megkeresésünkre Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója fogalmaz,
ez azt jelenti, hogy a két kormánypárt nagyon leamortizálta a saját szavazóbázisát.
„Ha most lenne vasárnap a parlamenti választás, akkor csak 22 százalék szavazna a CDU/CSU pártszövetségre, 12 százalékot kapnának a szociáldemokraták. Így a regnáló kormány közösen csak 34 százalékra jutna” – mutat rá a szakértő, aki kiemeli: ez bizony
historikusan alacsony adat.
Ami elsősorban azt mutatja, hogy a németek teljes mértékben csalódtak az egy évre fennálló Friedrich Merz-vezette német szövetségi kormánykoalícióban.
Bauer szerint az AfD további erősödése várható, már most 29 százalékon áll és „historikus adatokat látunk, hisz 7 százalékponttal vezet az AfD a CDU/CSU előtt”.
Mint kifejti: az AfD ma Németországban nemcsak a vezető ellenzéki párt, hanem már egész Németországban ők a vezető párt és
„ha a továbbiakban a kormány instabilan működik tovább már akár előrehozott választásokat se tartanék kizártnak”.
Nyitóképen Alice Weidel, az AfD társelnöke.
Forrás: Bodnár Boglárka / MTI