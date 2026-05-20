afd bauer bence németország

Nem csak tarol az AfD, de a csalódott szocdem és CDU-szavazók élesen elhatárolódnak a régi pártjuktól; ez a szakértő szerint egy dolgot jelenthet

2026. május 20. 15:46

Piros lapot mutattak a kormánynak, tör előre a radikális jobboldal, mutat rá Bauer Bence.

2026. május 20. 15:46
null

Brutális adatokat közölt olvasóival a német Junge Freiheit, amely az Insa közvélemény-kutató intézet keddi jelentéséből mazsolázott ki nagyon izgalmas adatokat.

Eszerint 

  • a polgárok 20 százaléka szavazott már a CDU/CSU-ra szövetségi választásokon, de soha többé nem tenne így
  • ugyanígy van 19 százalékuk a szociáldemokratákkal (SPD)
  • és 12 százalékuk a Zöldekkel.

Hasonló (pártméretektől függő) amortizációt mutat az FDP és a Baloldal, ellenben

csak öt százalék nyilatkozta, hogy egyszer már az AfD-re szavazott, és soha többé nem tenné.

Mindeközben az Alternatíva Németországnak (AfD) egyre több szavazója van.

Vagyis, ahogy megkeresésünkre Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója fogalmaz,

ez azt jelenti, hogy a két kormánypárt nagyon leamortizálta a saját szavazóbázisát.

„Ha most lenne vasárnap a parlamenti választás, akkor csak 22 százalék szavazna a CDU/CSU pártszövetségre, 12 százalékot kapnának a szociáldemokraták. Így a regnáló kormány közösen csak 34 százalékra jutna” – mutat rá a szakértő, aki kiemeli: ez bizony

historikusan alacsony adat.

Ami elsősorban azt mutatja, hogy a németek teljes mértékben csalódtak az egy évre fennálló Friedrich Merz-vezette német szövetségi kormánykoalícióban.

Bauer szerint az AfD további erősödése várható, már most 29 százalékon áll és „historikus adatokat látunk, hisz 7 százalékponttal vezet az AfD a CDU/CSU előtt”.

Mint kifejti: az AfD ma Németországban nemcsak a vezető ellenzéki párt, hanem már egész Németországban ők a vezető párt és

„ha a továbbiakban a kormány instabilan működik tovább már akár előrehozott választásokat se tartanék kizártnak”.

Nyitóképen Alice Weidel, az AfD társelnöke.
Forrás: Bodnár Boglárka / MTI

Mich99
2026. május 20. 18:52
Szorul a hurok a németországi patkányok nyakán...
makapaka2
2026. május 20. 18:38
Hajrá AfD! Mentsék meg Németországot!
Jacques Foche
2026. május 20. 18:28
...egy dolgot jelenthet: megint mondani kell néhány erőset a népnek, és minden marad a régiben.
csulak
2026. május 20. 17:13
ketlem ,hogy az AFD-t engedni fogjak kormanyozni
