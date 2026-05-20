05. 20.
szerda
Putyin Kína Oroszország Hszi Csin-ping

Trump és Zelenszkij figyel: Kína és Oroszország több mint húsz új megállapodást írt alá Pekingben

2026. május 20. 16:34

Alig egy héttel Donald Trump látogatása után Vlagyimir Putyin is Pekingbe érkezett, ahol Hszi Csin-pinggel tárgyalt. Kína több mint húsz megállapodást írt alá Oroszországgal, de a legfontosabb energetikai kérdésben nem született végleges áttörés.

Vlagyimir Putyin szerdán Pekingben tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. A BBC beszámolója szerint az orosz elnök állami látogatásra érkezett a kínai fővárosba, ahol vörös szőnyeges fogadtatásban részesült a Népi Gyűlés Házánál. A látogatás Putyin idei első külföldi útja volt, egyben a 25. hivatalos kínai útja.

Kína és Moszkva kapcsolatának alakulása is téma volt a pekingi tárgyaláson, ahol Hszi Csin-ping fogadta az orosz elnököt.
Forrás: Kristina Solovyova / POOL / AFP

A BBC tudósítása szerint a két vezető megbeszélésén az energiaellátás, az orosz–ukrán háború, a Közel-Kelet helyzete és az Egyesült Államokkal való kapcsolat is napirendre került. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is stabil energiapartnerként tekint Kínára, míg Hszi Csin-ping a jelenlegi nemzetközi helyzetet bírálva az egyoldalú hatalmi törekvések erősödéséről beszélt.

A felek több mint húsz megállapodást írtak alá kereskedelmi, technológiai, szellemi tulajdonjogi és tudományos kutatási területeken. Emellett közös nyilatkozatot fogadtak el a stratégiai együttműködés további erősítéséről, valamint egy többpólusú világrendről szóló deklarációt is.

Hszi Csin-ping a tárgyalások során arról beszélt, hogy a kínai–orosz kapcsolatok fejlődése új szintre lépett, míg Putyin példaértékűnek nevezte a két ország együttműködését. Az orosz elnök emellett jövő évi oroszországi látogatásra is meghívta a kínai vezetőt. Ugyanakkor a legfontosabb energetikai kérdésben nem sikerült végleges megállapodást elérni. A Power of Siberia 2 gázvezeték ügyében a felek csupán az alapvető irányokról jutottak közös álláspontra. 

A tervezett vezeték évente akár 50 milliárd köbméter orosz földgázt juttathatna Kínába Mongólián keresztül.

Kína óvatos egyensúlyozásra törekszik

A BBC elemzői szerint Oroszország egyre inkább Kínára szorul a nyugati szankciók és az orosz–ukrán háború miatt. A brit médium idézte Alexander Gabuevet, a Carnegie Russia Eurasia Center igazgatóját, aki úgy fogalmazott:

 Oroszország teljesen Kína zsebében van, és Kína diktálhatja a feltételeket.

A BBC kínai tudósítója szerint Peking egyszerre próbál közel maradni Moszkvához és fenntartani kapcsolatait a Nyugattal. Kína nem ítélte el Oroszország ukrajnai invázióját, ugyanakkor továbbra is a konfliktus békés rendezését hangsúlyozza.

A látogatás időzítése különösen figyelemre méltó volt, hiszen Donald Trump amerikai elnök alig egy héttel korábban járt Pekingben. A BBC szerint Kína ezzel azt igyekszik demonstrálni, hogy továbbra is a globális diplomácia egyik legfontosabb központja.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2026. május 20. 18:20
Na majd kapnak ezek a pofájukra Kaja Kallastól az olajügyek miatt!
Gubbio
2026. május 20. 17:09 Szerkesztve
Ügyes húzás volt Hszi-től, hogy Trump után látta vendégül Putyint. Így csinálják a nagyok. Minden bizonnyal jól elbeszélgettek ketten. Volt miről! Trump az előétel volt a főfogáshoz.
snagyz
2026. május 20. 17:06
Azt értjük, hogy egy nyugati tudósító (BBC) sokat "sejtetve" állítja, hogy "..Oroszország teljesen Kína zsebében van..", de legalább van miről tárgyalniuk, mert ehhez képest a komplett Európa sehol sincs !!!! Kína semmiben nincs Európára utalva, viszont fordítva számos termék és újabban technológia esetében Kína szinte kizárólagos beszállító - nemcsak az EU-ba, szóval ideje volna a realitásokat figyelembe venni és nem "gőgösködni", meg nevetgélni a kínaiakon (persze másokon sem, mert lassan kiderül, hogy a nyugat-európaiaknak csak az egója nagy).
salátás
2026. május 20. 16:52 Szerkesztve
jól van novicsicska, de már gecijól élünk, nem? kommentbéred hogy alakul? futja már egy hétvégére a sarki kocsmában?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!