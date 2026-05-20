Trump és Zelenszkij figyel: Kína és Oroszország több mint húsz új megállapodást írt alá Pekingben

Vlagyimir Putyin szerdán Pekingben tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. A BBC beszámolója szerint az orosz elnök állami látogatásra érkezett a kínai fővárosba, ahol vörös szőnyeges fogadtatásban részesült a Népi Gyűlés Házánál. A látogatás Putyin idei első külföldi útja volt, egyben a 25. hivatalos kínai útja.

Kína és Moszkva kapcsolatának alakulása is téma volt a pekingi tárgyaláson, ahol Hszi Csin-ping fogadta az orosz elnököt.

A BBC tudósítása szerint a két vezető megbeszélésén az energiaellátás, az orosz–ukrán háború, a Közel-Kelet helyzete és az Egyesült Államokkal való kapcsolat is napirendre került. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is stabil energiapartnerként tekint Kínára, míg Hszi Csin-ping a jelenlegi nemzetközi helyzetet bírálva az egyoldalú hatalmi törekvések erősödéséről beszélt.