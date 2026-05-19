Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin Kína orosz-ukrán háború Hszi Csin-ping donald trump

Orosz rémálom: Kína leveheti a kezét Putyinról Trump látogatása után

2026. május 19. 08:54

Hszi Csin-ping lényegében beszólt Putyinnak a háború kapcsán, kérdés, hogy ennek mi lesz a következménye.

2026. május 19. 08:54
null

A Financial Times cikkéből kiderül, hogy

Hszi Csin-ping a múlt heti tárgyalásaikon azt mondta Donald Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök végül megbánhatja Ukrajna lerohanását 

– erről a Világgazdaság tudósít. Az információ a pekingi csúcstalálkozóról készült amerikai értékelést ismerő személyektől származik, tudjuk meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Hangsúlyozzák: a kínai elnök Donald Trumppal folytatott pekingi tárgyalásán tehát szokatlanul éles megjegyzést tett Vlagyimir Putyin ukrajnai háborújára, és a kijelentés különösen figyelemre méltó a „korlátok nélküli” kínai–orosz partnerség fényében, valamint amiatt, hogy 

a kínai elnök Putyint is vendégül látja a héten.

Utána minden bizonnyal teljesebb lesz a kép.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitóképen: Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping a pekingi csúcson; forrás: Mikhail METZEL / POOL / AFP 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NovaTerra
•••
2026. május 19. 10:09 Szerkesztve
Ekkora baromságot. Ez a semmiből írjunk pár mondatot, hangzatos címmel. A kínaiaknak több eszük van annál, hogy pont akkor akaszkodjanak össze a ruszkikkal, amikor nekik is nagy szükségük van rájuk. Ki fogja ellátni Kínát nyersanyaggal közel-kelet nélkül? USA? Ki gondolja, hogy Kína belemenne ilyen függőségbe. Oroszok köszönik szépen, jelenleg nem az a gondjuk, hogy hova adjanak el, hanem, hogy miképpen elégítsék ki a keresletet kb. dupla áron, mint tavaly ilyenkor.
Válasz erre
1
0
tvingaren
2026. május 19. 09:57
Ekkora baromságot: Kina elemi érdeke egy stabil Oroszország, belátható időn belül ez egyszerűen NEM változhat! Ha széthullik az Orosz, Kína ellenlábasai azonnal gyökeret vernek ott, és satuba fogják a szárazföld felöl is. Ki hiszi Kínaát ennyire ostobának? Maximum a csont hülyék....
Válasz erre
4
0
zsocc44
•••
2026. május 19. 09:56 Szerkesztve
A fájnelsöl tájmsz szerint Putyin legalább 4 éve halott, közben rákos lett a fél heréjére és annyira megőrült, hogy a dublőrei is… Xi nem hülye, az “újságíróval” ellentétben. Trump-Xi találkozó => Xi elegánsan feltartotta a jobb öklét, majd felemelte a középső ujját…
Válasz erre
4
0
kipi137-2
2026. május 19. 09:54
Szegény Putyin! Vajon belepusztul, hogy Hszi Trumpot alacsonyabb székre ültette, és nem ment eléje a reptérre vörös szőnyeggel?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!