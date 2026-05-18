Trump nem hajtja végre a keddre tervezett katonai akcióját

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is „nagyon elfogadható” lesz, és magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez.

„Utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, Daniel Caine-t, az egyesített vezérkar főnökét és az Egyesült Államok hadseregét, hogy nem indítjuk meg a tervezett támadást Irán ellen holnap, ugyanakkor arra is utasítást adtam, hogy álljanak készen egy teljes és átfogó támadásra Irán ellen” – ismertette az elnök, hozzátéve, hogy a katonai akció megindul, amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást kötni.

Donald Trump nem sokkal internetes bejegyzése előtt, szintén hétfőn a The New York Post című napilapnak adott interjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok nem tesz engedményt Iránnak, a megegyezésre rendelkezésre álló idő pedig fogytán van, és Irán „tudja, hogy mi fog történni hamarosan”.