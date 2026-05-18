katar egyesült arab emírségek irán amerikai elnök donald trump

Trump nem hajtja végre a keddre tervezett katonai akcióját

2026. május 18. 22:13

Több állam is kérte, hogy az amerikai elnök halassza el a tervezett akciót.

Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a – szavai szerint – keddre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is „nagyon elfogadható” lesz, és magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez.

„Utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, Daniel Caine-t, az egyesített vezérkar főnökét és az Egyesült Államok hadseregét, hogy nem indítjuk meg a tervezett támadást Irán ellen holnap, ugyanakkor arra is utasítást adtam, hogy álljanak készen egy teljes és átfogó támadásra Irán ellen” – ismertette az elnök, hozzátéve, hogy a katonai akció megindul, amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást kötni.

Donald Trump nem sokkal internetes bejegyzése előtt, szintén hétfőn a The New York Post című napilapnak adott interjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok nem tesz engedményt Iránnak, a megegyezésre rendelkezésre álló idő pedig fogytán van, és Irán „tudja, hogy mi fog történni hamarosan”.

Még vasárnap fehér házi illetékesek azt közölték, hogy az elnök keddre összehívta nemzetbiztonsági kabinetjét.

Az Egyesült Államok hadseregének Középső Parancsnoksága (CENTCOM) hétfőn közzétett frissített adatai szerint az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád jegyében visszafordított hajók száma 85-re emelkedett. A Közel-Keletért is felelős irányítási törzs egy nappal korábban még 81 visszafordított hajóról tett bejelentést.

(MTI)

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

 

