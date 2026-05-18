kormány sulyok tamás Tisza-kormány magyar közlöny államtitkár

Megjelent a Magyar Közlöny – ők lesznek a Tisza-kormány közigazgatási államtitkárai

2026. május 18. 22:05

A tisztségviselők kinevezése május 19-én lép hatályba.

Május 18-án, hétfő este megjelent a Magyar Közlöny legfrissebb száma, melyből többek között kiderült, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztériumai élére kinevezte a közigazgatási államtitkárokat.

Az új tisztségviselők név szerint a következők:

  • Szociális és Családügyi Minisztérium: Bokor Adrienn Judit
  • Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium: Gál Éva Erika
  • Igazságügyi Minisztérium: Gárdos-Orosz Fruzsina Kinga
  • Egészségügyi Minisztérium: Ilku Lívia
  • Külügyminisztérium: Kereszty Gabriella Katalin
  • Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: Kiss Zsuzsanna
  • Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium: Nagy Gábor
  • Pénzügyminisztérium: Pettkó-Szandtner Judit
  • Belügyminisztérium: Retteghy András Tibor
  • Élő Környezetért Felelős Minisztérium: Rozinka Zsolt Illés
  • Tudományos és Technológiai Minisztérium: Sántha György
  • Közlekedési és Beruházási Minisztérium: Sirály Katalin
  • Honvédelmi Minisztérium: Tóth Attila
  • Gazdasági és Energetikai Minisztérium: Zimmer Mátyás

A felsorolt személyek kinevezése május 19-i hatállyal lép életbe.

Nyitókép: Magyar Közlöny

 

