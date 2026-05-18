„A nemrég még teljhatalommal bíró Fidesz nemhogy magát, de jelenleg még az általános emberi méltóságot sem képes megvédeni. Példátlan alázása, földbe döngölése zajlik a volt kormánypártnak és mikor a csatatéren már minden vezér lehajtott fejjel áll a győztes előtt, egyszer csak felhorkan a negyedik vonalból egy vékony, de elszánt és határozott tekintetű ember, majd előre lép és szól: »Fellógathatsz a gatyámnál fogva a zászlórúdra«!

A rendszer koporsójába az első szeg beüttetett. »Egy ember is lehet hadsereg, ha van benne hit!«

Havasi Bertalanban van hit és van bátorság. Mióta követem pályafutását, Havasi Bertalan mindig őszintén hitt a Fideszben és Orbán Viktorban. Hősies időkben, 2004-ben csatlakozott Orbán Viktorhoz, amikor a Fidesz ellenzéki létben küzdött a szocialisták hatalmával szemben. Havasi egyike volt azoknak az »emberarcú« fideszeseknek, akik tisztességgel végezték munkájukat és a politika ocsmánysága mellett is hit az emberi méltóságban. Nem hiba nélkül való, de nekem ikonná vált. Öntudatlanul, de még Magyar Péternek is Bibó István jutott róla eszébe. Nekem meg gyerekként túlságosan a lelkembe égett Winnetou és az Utolsó Mohikán.