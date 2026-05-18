strasbourg petőfi sándor európa tanács magyarország

Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban, megszólalt a diplomáciai képviselet

2026. május 18. 21:25

Információk szerint a hétfő reggel észlelt rongálás már nem az első eset.

2026. május 18. 21:25
Hétfőre virradóan megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban, a helyi rendőrség magyar állampolgárok, Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviselete, valamint a helyi önkormányzat feljelentése alapján megkezdte az ismeretlen tettes, vagy tettesek felkutatását.

Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletének első beosztott diplomatája, Major Csanád megosztott információi szerint a hétfő reggel észlelt rongálás már a második eset, ugyanis Petőfi Sándornak a róla elnevezett strasbourgi téren álló emlékművét péntekre virradóan is megtámadták.

Petőfi Sándor nevét, valamint az ismertető feliratokat részben levésték, a költőt ábrázoló bronzplakettet lefeszegették és ellopták. Vélhetően kalapáccsal több helyen kárt tettek a bronzplakettet tartó oszlopon, amit festékkel összekentek és összefirkáltak, valamint – a nyomok alapján – megpróbáltak kidönteni. A tettes vagy tettesek kiléte és indítéka ismeretlen 

– tájékoztatott.

A diplomáciai képviselet a közösségi oldalán megdöbbenésének adott hangot és elítélte az esetet. Emlékeztettek: az emlékmű Petőfi Sándor előtt tiszteleg, aki személyében a magyar szabadság, a nemzeti függetlenség és az európai demokratikus értékek egyik legfontosabb jelképe. A Strasbourgban felállított alkotás nemcsak a magyar közösség számára bír kiemelt jelentőséggel, hanem a magyar-francia kulturális kapcsolatok és az európai szellemi örökség szimbóluma is – hívták fel a figyelmet. A szükséges jogi lépéseket megtették az illetékes hatóságokkal együttműködve – tájékoztattak.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében megdöbbentőnek nevezte és elítélte a strasbourgi Petőfi-szobrot ért „vandál támadást”.

Felháborító, fájdalmas és a legmesszebb menőkig elítélendő a magyar nemzeti kulturális örökségünk és a történelmi emlékezetünk fontos helyszínét és emlékművét ért brutális támadás”

 – fogalmaztak.

A Strasbourg városa és az 1956-os helyi magyar közösség által 2004-ben felállított emlékmű nem csupán a magyar szabadságeszmény jelképe, hanem a nemzeti emlékezet és összetartozás szimbóluma is – hívták fel a figyelmet. A képviselőcsoport végezetül reményét fejezte ki, hogy helyreállítását követően a Petőfi-szobor továbbra is méltó módon hirdetheti a magyar szabadság és nemzeti összetartozás értékeit Strasbourgban.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Loic VENANCE / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zona-at
2026. május 18. 22:29
Én oláh cigányokra tippelnék. Utálják a magyar hösöket na meg a bronztáblát (szinesfém) is vitték.
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. május 18. 22:25 Szerkesztve
Orbán Anita megköszönte. A rongálóknak.
survivor
2026. május 18. 22:14
Na Poloska, bizonyithatsz....
fatman
2026. május 18. 22:13
a gazdag franyóknál nincs egy kurva kamera???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!