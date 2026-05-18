Megszólalt az oktatáskutató: „A Krausz-modell a tudásalapú társadalom felé mutat”

Megérkezett Krausz Ferenc válasza Magyar Péternek a 261 milliárdos szerződésbontásról
„Szeretném megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek”.
Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezetője szerint a magyar közoktatás képes a nemzetközi tudományos csúcsteljesítményekhez szükséges alapokat megteremteni, és kiválasztani a tehetségeket.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Krausz Ferenc nyílt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter közölte: felbontja a 261 milliárd forintos szerződést az Élvonal Alapítvánnyal.
Ennek kapcsán a Mandiner kérdésekkel fordult Setényi Jánoshoz, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezetőjéhez. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy
Megkeresésünkre Setényi úgy fogalmazott,
a magyar közoktatás képes a nemzetközi tudományos csúcsteljesítményekhez szükséges alapokat megteremteni és – elsősorban a természettudományok területén – kiválasztani a legtehetségesebbeket.
„De ezen tehetségek csúcsszinten való kinevelése, a nemzetközi csúcskutatásokba való bekötése és a közvetlen hasznosításba való integrációja nem közoktatási feladat. A Krausz-modell pontosan ezen hiányzó funkciókat kívánja betölteni” – mutatott rá.
Az oktatáskutató azzal folytatta, hogy Krausz Ferenc modellje egyértelmen a tudásalapú társadalom felé mutat. Közölte, hogy Magyarország 30 éve erre vár, ugyanakkor a 25-30 éves tanácsadói tevékenysége alatt egyetlen komoly – kormányzatokon túlmutató és kritikus méretű, nemzeti konszenzuson alapuló – kezdeményezést sem látott.
„Vagy a »követő ország« alacsony horizontja nyomta le a résztvevők képzelőerejét vagy – gyakrabban – a szerény források szétosztása izgatta a résztvevőket. A Krausz-modell nemzetközi bekötöttsége és forrásigénye kétségtelenül új színt hozott volna a »követő ország« tudományos kultúrájába” – magyarázta.
A szakértő végül arra is kitért, hogy a projekt kritikusai jogosan vetik fel, hogy százmilliárdos költségvetésű tudományos vállalkozást nem lehet társadalmi kommunikáció és állami ellenőrzés nélkül elindítani, kiszervezni.
„Nobel-díjasaink nagyszerű emberek, de ez nem garancia ekkora források felhasználására. Az új kormány pénzügyeseinek nyilván elegük van a szűk költségvetési források kiszervezéséből, ez méltányolható szempont. Bár az ügy politikainak látszik (most), a kihívás kulturális:
a magyaroknak most egy olyan jogi hálót kell alkotniuk az MTA bevonásával, amely megteremti a közbizalmat és stabilitást a Krausz-modell elindításához”
– tekintett előre.
„Remélhetőleg nem lesz több levélváltás, hanem az érdekelt felek konstruktív tárgyalásokon oldják meg a problémát. A problémamegoldás kulturális nyeresége messze felülmúlná a természettudományos hasznokat” – zárta gondolatait Setényi János.
Magyar Péter miniszterelnök a második kormányülést követő sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Krausz Ferenccel és az alapítványi támogatással kapcsolatban közölte: az illetékes minisztérium először elvégzi a teljes átvilágítást, aminek egy része már meg is történt.
„Abszolút nyitott vagyok akár Krausz Ferenc professzor úrral, akár más Nobel-díjas, vagy elismert tudósokkal a találkozóra. Szívesen meghallgatjuk az álláspontját arról, hogyan sikerült ezt a konstrukciót összehozni, illetve mi volt az oka annak, hogy a választás előtt írták alá” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar tudósok nem maradnak támogatás nélkül.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
Ezt is ajánljuk a témában
„Szeretném megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek”.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányszóvivők azt is közölték, hogy kedden délelőtt jönnek a részletek a kegyelmi ügyről.