Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
krausz ferenc setényi jános mcc tanuláskutató intézet modell magyarország társadalom Magyar Péter

Megszólalt az oktatáskutató: „A Krausz-modell a tudásalapú társadalom felé mutat”

2026. május 18. 18:49

Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezetője szerint a magyar közoktatás képes a nemzetközi tudományos csúcsteljesítményekhez szükséges alapokat megteremteni, és kiválasztani a tehetségeket.

2026. május 18. 18:49
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Krausz Ferenc nyílt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter közölte: felbontja a 261 milliárd forintos szerződést az Élvonal Alapítvánnyal.

Ennek kapcsán a Mandiner kérdésekkel fordult Setényi Jánoshoz, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezetőjéhez. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • a magyar oktatási rendszer jelenleg képes megfelelő utánpótlást biztosítani a világszintű kutatás számára,
  • mennyire hiányzik ma Magyarországon az a kapcsolat, amely a közoktatást, a tehetséggondozást és a kutatási szférát összekötné,
  • illetve, hogy Magyarország mennyire halad a tudásalapú társadalom irányába. 

Megkeresésünkre Setényi úgy fogalmazott, 

a magyar közoktatás képes a nemzetközi tudományos csúcsteljesítményekhez szükséges alapokat megteremteni és – elsősorban a természettudományok területén – kiválasztani a legtehetségesebbeket. 

„De ezen tehetségek csúcsszinten való kinevelése, a nemzetközi csúcskutatásokba való bekötése és a közvetlen hasznosításba való integrációja nem közoktatási feladat. A Krausz-modell pontosan ezen hiányzó funkciókat kívánja betölteni” – mutatott rá.

Az oktatáskutató azzal folytatta, hogy Krausz Ferenc modellje egyértelmen a tudásalapú társadalom felé mutat. Közölte, hogy Magyarország 30 éve erre vár, ugyanakkor a 25-30 éves tanácsadói tevékenysége alatt egyetlen komoly – kormányzatokon túlmutató és kritikus méretű, nemzeti konszenzuson alapuló – kezdeményezést sem látott. 

„Vagy a »követő ország« alacsony horizontja nyomta le a résztvevők képzelőerejét vagy – gyakrabban – a szerény források szétosztása izgatta a résztvevőket. A Krausz-modell nemzetközi bekötöttsége és forrásigénye kétségtelenül új színt hozott volna a »követő ország« tudományos kultúrájába” – magyarázta.

Meg kell teremteni a közbizalmat és a stabilitást a Krausz-modell elindításához

A szakértő végül arra is kitért, hogy a projekt kritikusai jogosan vetik fel, hogy százmilliárdos költségvetésű tudományos vállalkozást nem lehet társadalmi kommunikáció és állami ellenőrzés nélkül elindítani, kiszervezni. 

„Nobel-díjasaink nagyszerű emberek, de ez nem garancia ekkora források felhasználására. Az új kormány pénzügyeseinek nyilván elegük van a szűk költségvetési források kiszervezéséből, ez méltányolható szempont. Bár az ügy politikainak látszik (most), a kihívás kulturális: 

a magyaroknak most egy olyan jogi hálót kell alkotniuk az MTA bevonásával, amely megteremti a közbizalmat és stabilitást a Krausz-modell elindításához”

– tekintett előre.

„Remélhetőleg nem lesz több levélváltás, hanem az érdekelt felek konstruktív tárgyalásokon oldják meg a problémát. A problémamegoldás kulturális nyeresége messze felülmúlná a természettudományos hasznokat” – zárta gondolatait Setényi János. 

Magyar Péter nyitott az egyeztetésre

Magyar Péter miniszterelnök a második kormányülést követő sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Krausz Ferenccel és az alapítványi támogatással kapcsolatban közölte: az illetékes minisztérium először elvégzi a teljes átvilágítást, aminek egy része már meg is történt.

Abszolút nyitott vagyok akár Krausz Ferenc professzor úrral, akár más Nobel-díjas, vagy elismert tudósokkal a találkozóra. Szívesen meghallgatjuk az álláspontját arról, hogyan sikerült ezt a konstrukciót összehozni, illetve mi volt az oka annak, hogy a választás előtt írták alá” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar tudósok nem maradnak támogatás nélkül.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. május 18. 19:58
Polos, a nemallamferfi fel se kepes fogni, miről vanszó! Csak a bosdzú, nem ő kötötte a megállapdást!
Válasz erre
1
0
kiborg-2
2026. május 18. 19:47
Ezt a tervet a Nem-magyar Nem-tudományos Akadémia fúrta meg :-( Alapított az MTA egy látszólag a Kiválóságokra költő gyülekezetet, nem a tehetséges gyerekekre.. Így Krausz Tamás tehetséggondozása. rontaná a mutyizásukat :-( Természetesen dr. miniszerelnök Magyar lehallgatós Péter (édesanyja bíró, attya ügyvéd, nagyapája jogerős Pál, kereszapja dr. DR.PHd Mádl Ferenc dr., huga dr. bíró dr., sok rokona bíró, minden peremet megnyerek) az mutyizúsak mellé állt :-("
Válasz erre
3
1
lofejazagyban-2
2026. május 18. 19:47
az MTA a 2010 eltti világot akarja visszaállítani, cserébe agyonszeretik a fostospetit. AZ MTA szeretné ha a kutatási pénzeket csak osztogatná, így megint tömegek szopnák a 16 évig leszart vén pöcsöket.
Válasz erre
3
1
recipp
2026. május 18. 19:44
Kár erőlködnöd Krausz heyett is! Nem átlátható ez az alapítványosdi."2026. május 1-én, a munka ünnepén, szorgalmasan bement a bíróságra az ügyintéző, és bejegyezte az Élvonal [Csúcskutatási és Tehetséggondozó] Alapítványt, amely a 261 milliárd Ft-ot kapott volna az adófizetők pénzéből. Az alapitványi formát, ahogyan arra Lovász László matematikus, az MTA volt elnöke és nem mellesleg a kuratórium tagja rámutat, a magyar állam eröltette rájuk, mint működési formát!!! A szerződést és körülményeit felül fogják vizsgálni, mert vannak kérdések jócskán a negyed milliárdos közpénz szerződésben! Hagyjuk is, hogy az a Hankó írta alá, aki hűtlen módon kezelte a rábízott pénzeket, már ez önmagában megér egy vizsgálatot. Az sem erősíti a bizalmat, hogy a választás előtt írták alá a támogatási szerződést Gyanús a nagy sietség is a választás előtt és hiába akarod védeni, nem te fogod megoldani a helyzetet és igazságot sem teszel benne.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!