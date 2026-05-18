„A nagy államférfiak ezt értették” – Tarjányi szerint Magyar Péter nagyon messze van a politika „felső szintjétől”

Az elemző szerint, Magyar Péter a modern politika algoritmusait követi, amelyek a konfliktusra, az azonnali reakcióra és a gúnyra épülnek, ami rövid távon tapsot hozhat, de hosszú távon lejjebb viszi a miniszterelnöki pozíció súlyát.

„Mert ha egy miniszterelnök ugyanazon a nyelvi szinten kommunikál, mint egy kommentelő, akkor rövid távon lehet, hogy tapsot kap, de hosszú távon lejjebb viszi a saját pozícióját. A valódi erő nem mindig a támadás. Sokszor a kontroll. Az, amikor valaki megengedhetné magának a durva választ… de nem teszi. Mert érti: egy ország vezetése nem gladiátorharc. Hanem idegrendszer, tűrés, türelem, önkontroll… És minél magasabb pozícióban van valaki, annál kevésbé engedheti meg magának, hogy személyes sértettségből kommunikáljon” – hangoztatta Tarjányi.

Végül hozzátette, hogy sokan éppen ezért érzik kellemetlennek az egész ügyet, hiszen a politika felső szintje a napi „ki mond nagyobbat” világába csúszik le, holott a nagy vezetők nem attól voltak nagyok, hogy mindig visszaütöttek, hanem hogy tudták, mikor nem szabad.