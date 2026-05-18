havasi bertalan winston churchill de gaulle tarjány péter Magyar Péter miniszterelnök

„A nagy államférfiak ezt értették” – Tarjányi szerint Magyar Péter nagyon messze van a politika „felső szintjétől”

2026. május 18. 19:27

Az elemző szerint ami rövid távon tapsot hozhat, hosszú távon lejjebb viszi a miniszterelnöki pozíció súlyát.

2026. május 18. 19:27
null

A mostani Havasi–Magyar ügyben sem maga a feljelentés a legérdekesebb, hanem az, ahogy az egész történet lépésről lépésre megtörtént – írta Tarjány Péter biztonságpolitikai szakértő legújabb bejegyzésében. Tarjányi kiemelte, hogy „van egy pont, amit sok új vezető nem ért meg időben. A politika nem kocsmai vita. És nem Facebook-kommentszekció.”

Mint ismert, a hétvégén szóváltásába keveredett Magyar Péter miniszterelnök Havasi Bertalannal, majd akinek utasítására Havasit kivezették az épületből, majd az állásából is elbocsátotta a helyettes államtitkárt, az új miniszterelnök. „Ez még önmagában egy jogi-politikai ügy lenne. Ilyen van minden országban. Tényleg! De utána jött a második szint: a kommunikációs háború. És itt kezdett az egész »cicaharccá« válni” – vélekedik a szakértő.

És itt van a gondom, amiről írtam a hétvégén is… Egy bizonyos szint felett a vezető már nem megy bele minden ütésváltásba… Nem azért, mert gyenge. Hanem mert tudja: a pozíciója fontosabb, mint az indulata. A nagy államférfiak ezt értették„

– írta bejegyzésében Tarjányi, aki ezen a ponton megemlített néhány történelmi esetet is: 

Charles de Gaulle például sokszor elképesztő támadásokat kapott. De Gaulle azonban pontosan tudta: a francia állam méltóságát is ő testesíti meg. Ezért ritkán vitatkozott napi szinten. Inkább fölé emelkedett a konfliktusnak. Henry Kissinger ugyanezt tanította: a vezető egyik legfontosabb képessége az önkontroll. Nem az a kérdés, hogy vissza tud-e ütni. Hanem az, hogy kell-e. Winston Churchill legendásan kemény ember volt. De amikor miniszterelnökként beszélt, tudta, hogy minden mondata túlmutat önmagán. Nem csak saját magát képviseli, hanem az államot is.„

Az elemző szerint, Magyar Péter a modern politika algoritmusait követi, amelyek a konfliktusra, az azonnali reakcióra és a gúnyra épülnek, ami rövid távon tapsot hozhat, de hosszú távon lejjebb viszi a miniszterelnöki pozíció súlyát.

„Mert ha egy miniszterelnök ugyanazon a nyelvi szinten kommunikál, mint egy kommentelő, akkor rövid távon lehet, hogy tapsot kap, de hosszú távon lejjebb viszi a saját pozícióját. A valódi erő nem mindig a támadás. Sokszor a kontroll. Az, amikor valaki megengedhetné magának a durva választ… de nem teszi. Mert érti: egy ország vezetése nem gladiátorharc. Hanem idegrendszer, tűrés, türelem, önkontroll… És minél magasabb pozícióban van valaki, annál kevésbé engedheti meg magának, hogy személyes sértettségből kommunikáljon” – hangoztatta Tarjányi.

Végül hozzátette, hogy sokan éppen ezért érzik kellemetlennek az egész ügyet, hiszen a politika felső szintje a napi „ki mond nagyobbat” világába csúszik le, holott a nagy vezetők nem attól voltak nagyok, hogy mindig visszaütöttek, hanem hogy tudták, mikor nem szabad.

Összesen 19 komment

aabcehmu
2026. május 18. 20:09
lemez 2026. május 18. 20:05 NIncsenek régi politikusok akik látták hogy ez ember agyilag zokni.Egy elmebeteget últettek az orszàg nyakára. Ez tényleg csak egy idióta lejárt lemez. Ha neked ezerszer annyi eszed lenne mint amennyi van, akkor is csak ezredannyi lenne, mint amennyi Magyar Péternek lenne, ha ezredannyi lenne neki mint amennyi most van.
Box Hill
2026. május 18. 20:08
Az államtinédzser szintjét azért elérte. Legyünk méltányosak.
aabcehmu
2026. május 18. 20:06
Szerintem meg hülyeségeket beszél a muksó. A mai világban ne százéves példákkal jöjjön. És Antall Józsefnek pl. épp ez a rideg távolságtartás lett a veszte. Emiatt távolodott el tőle az ország. Bezzeg Árpi bácsit hogy imádták.
lemez
2026. május 18. 20:05
NIncsenek régi politikusok akik látták hogy ez ember agyilag zokni.Egy elmebeteget últettek az orszàg nyakára.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!