Liu Shaolin Magyarország rövid pályás gyorskorcsolya

Megkérdezték az idősebb Liu fivértől, hogy megbánta-e az országváltást

Magyarország is szóba került. Liu Shaolin interjút adott.

2026. május 18. 19:28
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Magyarországon van, és interjút adott a Nemzeti Sportnak. Ebben többek között arról is beszélt, hogy megbánta-e az országváltást.

Liu Shaolin Magyarországon van (Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA)

Liu Shaolin hangsúlyozta, hogy öccsével, Shaoanggal Magyarországra és Kínára is az otthonukként tekintenek.

Még a 2022-es téli olimpia után váltottak és lettek a kínai válogatott tagjai, viszont Liu Shaolin idén kimaradt az olimpiai keretből.

„Hosszú út van már mögöttem a short trackben, és én mindig is úgy akartam abbahagyni, hogy amikor majd hátradőlök a pályafutásom végén, ne legyen bennem az az érzés, bárcsak többet tettem volna a jégen magamért, a még jobb eredményekért.

Amikor kihirdették az olimpiára utazó kínai csapatot, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy kimaradok valamiből, de azt sem, hogy megbántam valamit, sokkal inkább megkönnyebbültség volt bennem, hiszen tényleg mindent megtettem azért, hogy minél jobb legyek”

– mondta az NS-nek, majd elárulta, megbánta-e az országváltást, hiszen magyarként szinte biztosan ott lehetett volna Milánóban.

Nem bántam meg”

– felelte, aztán arra a kérdésre is válaszolt, tervezik-e, hogy újra Magyarországon korcsolyázzanak.

„Jó a kapcsolatunk a szövetséggel, többször volt erről szó, de nem gondolkoztunk el rajta komolyabban.”

A folytatásban megjegyezte:

Az öcsém, Ádó is idősödik, és én is, a következő szezonban szeretnénk egy kicsivel több időt a családdal tölteni, valamivel többet Magyarországon tartózkodni, úgyhogy elképzelhető, hogy látnak minket a Gyakorló Jégcsarnokban edzeni.”

Felismerik Liuékat az utcán

Liu Shaolin arról is beszélt, ha korcsolyáról van szó, a testvérével a jövőben is mindig egy irányba fognak tartani. Elárulta, Magyarországon még most is megismerik őket az utcán.

„Nagyon sokan, és ez jó érzés. Van, hogy beszélgetni is leülök az emberekkel. Mindenki, aki megszólít, elmondja, mennyire sajnálja, hogy elmentünk, de szeretettel fogadnak, és érezhető a támogatásuk.”

Nyitókép: Derencsényi István/MTI/MTVA

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
turul-895
2026. május 18. 20:11
Remélem nem az olimpiai járulékuk miatt jöttek vissza ! Leléptek a nagyobb pénz reményében , nem jött be , kérjék Kínától , ne adjunk nekik semmit !
csicseriborso3
2026. május 18. 19:45
És te mégis bennünket boldogítasz? Hidd el jó elvagyunk a gyorskorcsolyás fiú és nélküled is.
nuevas-reglas
2026. május 18. 19:39
Kinabol nezve is egy dogkut Magyarorszag, nem csak nyugatrol
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!