Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Liu Shaoang Kína Dél-Korea rövid pályás gyorskorcsolya

Liu Shaoangék bukása duplán fáj Kínának – Dél-Koreában a magyarok a téma

2026. február 11. 19:55

Honosítás, bukás, ittas vezetés... Liu Shaoangék első döntője rémálomszerűen alakult, miközben szülőhazájában Kim Minszok Olivéren gúnyolódnak.

2026. február 11. 19:55
null

Nem indult álomszerűen a milánói téli olimpia Liu Shaoangnak és a kínai rövid pályás gyorskorcsolyaválogatottnak: az egyik nagy esélyes ázsiai csapat az első sportági döntőt, a keddi vegyes váltó finálét úgy bukta el, hogy még csak érmet sem tudott szerezni, miután négyből a negyedik helyen ért célba a mixdöntőben. S ha ez önmagában nem lenne elég, a dobogó láttán duplán fájhatott a fejük...

NÓGRÁDI Bence; NADALINI, Thomas; LIU Shaoang
Liu Shaoang és a kínai vegyes váltó alulmaradt az olaszokkal szemben az első milánói döntőben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Liu Shaoangékban alaposan megforgatták a tőrt

A vegyes váltó aranyérmét hazai közönség előtt megszerző Olaszország ugyanis egy kínai edző, Qi Mengyao vezetésével ért fel a csúcsra, így 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Liuéknak nem elég a fájó kudarc, még azt is végig kellett nézniük, ahogy honfitársuk egy rivális nemzet sportolóig ölelgeti és ugrálja körbe.

Éppen úgy, ahogyan tette azt Csang Csing Lina négy évvel ezelőtt, amikor Shaoang még magyar színekben nyert aranyat Pekingben férfi 500-on, vagy nyolc éve, amikor a Liu fivérek még a mi váltónk tagjaként ünnepelhettek sporttörténelmi olimpiai bajnoki címet ötezer méteren...

Liu Shaoang számára ettől még adott, hogy kínai színekben is (arany)érmet szerezzen, a minap például futamgyőztesként jutott tovább a férfi 1000 méter selejtezőjéből. Ellentétben bátyjával, Liu Shaolin Sándorral, aki egy álommal lett szegényebb, amikor az olimpiai kerethirdetésnél kiderült, nem tarthat a kínai válogatottal Milánóba...

Ezt is ajánljuk a témában

A renitens koreai immár Magyarországnak nyerne érmet

A dél-koreai média közben azon csámcsog, hogy a 2022-ben még az ázsiai ország színeiben versenyző, ám 

a pekingi olimpiát követően hazájában ittas vezetésen kapott, emiatt eltiltott, s Olaszországban immár magyar színekben induló Kim Minszok változatlanul a koreaiakkal edz, miközben már Magyarországnak szerezne érmet.

 A Kim Minszok Olivérként honosított gyorskorcsolyázó szerda este gyengébbik számában, 1000 méteren kezd, ez tulajdonképpen afféle főpróbának tekinthető fő távjára, a jövő csütörtöki 1500-ra, amelyen az előző két játékokon egyaránt bronzérmes lett.

Kim Minszok magyar dresszben is a koreaiakkal edz (Forrás: Magyar Nemzet/Yonhap News)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pandaka pygmaea
2026. február 11. 21:01
Ez a békeév kolléga nem a magyar nevet viselő, magyar nyelven irogató, magyargyűlölő, szlovákseggnyaló seggfej "csehszlovák kém" (Bőtös Botond)? 🤮
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 11. 20:32
bagoly-29bekeev-2025 2026. február 11. 20:30 Elmész te a francba, idiótája? Néger a fociválogatottban, ázsiai a téli olimpiai csapatban. Szánalmasak vagytok, xenofóbok. :)
Válasz erre
0
2
bekeev-2025
2026. február 11. 20:04
Hát igen. Magyar felfogás: uszít más népek ellen, de a siker érdekében honosítanak bárkit. Mint a nácik, akik a győzelem érdekében zsidó sportolókat is engedtek versenyezni, a nürnbergi zsidótörvények hatálya ellenére.
Válasz erre
0
9
bekeev-2025
2026. február 11. 20:00
Honosított koreai. Migráns magyarán. Apropó, a szlovákok elbaszták a finneket jégkorongban 4:1-re. No čo už, naši chlapci! :)
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!