Liu Shaoangék bukása duplán fáj Kínának – Dél-Koreában a magyarok a téma

Összetört élete álma: a legrosszabbkor kapott hatalmas pofont Liu Shaolin Sándor
Kínában kihirdették a téli olimpiára utazó csapat névsorát. A magyar színeket kínaira cserélő Liu Shaolin Sándor nem vehet részt a milánói ötkarikás játékokon.
Honosítás, bukás, ittas vezetés... Liu Shaoangék első döntője rémálomszerűen alakult, miközben szülőhazájában Kim Minszok Olivéren gúnyolódnak.
Nem indult álomszerűen a milánói téli olimpia Liu Shaoangnak és a kínai rövid pályás gyorskorcsolyaválogatottnak: az egyik nagy esélyes ázsiai csapat az első sportági döntőt, a keddi vegyes váltó finálét úgy bukta el, hogy még csak érmet sem tudott szerezni, miután négyből a negyedik helyen ért célba a mixdöntőben. S ha ez önmagában nem lenne elég, a dobogó láttán duplán fájhatott a fejük...
A vegyes váltó aranyérmét hazai közönség előtt megszerző Olaszország ugyanis egy kínai edző, Qi Mengyao vezetésével ért fel a csúcsra, így
Liuéknak nem elég a fájó kudarc, még azt is végig kellett nézniük, ahogy honfitársuk egy rivális nemzet sportolóig ölelgeti és ugrálja körbe.
Éppen úgy, ahogyan tette azt Csang Csing Lina négy évvel ezelőtt, amikor Shaoang még magyar színekben nyert aranyat Pekingben férfi 500-on, vagy nyolc éve, amikor a Liu fivérek még a mi váltónk tagjaként ünnepelhettek sporttörténelmi olimpiai bajnoki címet ötezer méteren...
Liu Shaoang számára ettől még adott, hogy kínai színekben is (arany)érmet szerezzen, a minap például futamgyőztesként jutott tovább a férfi 1000 méter selejtezőjéből. Ellentétben bátyjával, Liu Shaolin Sándorral, aki egy álommal lett szegényebb, amikor az olimpiai kerethirdetésnél kiderült, nem tarthat a kínai válogatottal Milánóba...
A dél-koreai média közben azon csámcsog, hogy a 2022-ben még az ázsiai ország színeiben versenyző, ám
a pekingi olimpiát követően hazájában ittas vezetésen kapott, emiatt eltiltott, s Olaszországban immár magyar színekben induló Kim Minszok változatlanul a koreaiakkal edz, miközben már Magyarországnak szerezne érmet.
A Kim Minszok Olivérként honosított gyorskorcsolyázó szerda este gyengébbik számában, 1000 méteren kezd, ez tulajdonképpen afféle főpróbának tekinthető fő távjára, a jövő csütörtöki 1500-ra, amelyen az előző két játékokon egyaránt bronzérmes lett.
