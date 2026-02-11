Liu Shaoangék bukása duplán fáj Kínának – Dél-Koreában a magyarok a téma

Nem indult álomszerűen a milánói téli olimpia Liu Shaoangnak és a kínai rövid pályás gyorskorcsolyaválogatottnak: az egyik nagy esélyes ázsiai csapat az első sportági döntőt, a keddi vegyes váltó finálét úgy bukta el, hogy még csak érmet sem tudott szerezni, miután négyből a negyedik helyen ért célba a mixdöntőben. S ha ez önmagában nem lenne elég, a dobogó láttán duplán fájhatott a fejük...

Liu Shaoang és a kínai vegyes váltó alulmaradt az olaszokkal szemben az első milánói döntőben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Liu Shaoangékban alaposan megforgatták a tőrt

A vegyes váltó aranyérmét hazai közönség előtt megszerző Olaszország ugyanis egy kínai edző, Qi Mengyao vezetésével ért fel a csúcsra, így