„Mit kellett volna még csinálnunk?!” – a főszereplők továbbra sem értik, Magyarország miért nem szerzett érmet a téli olimpián

Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”
Nem engedték őket dobogóra állni.
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei örül is meg nem is. A Magyarország legjobb milánói eredményét elérő műkorcsolyapáros a riválisok programját elnézve továbbra sem érti, mit kellett volna jobban csinálnia a dobogóért.
A vasárnapi záróünnepséget követően hétfőn Magyarország olimpiai küldöttsége is hazatért a XXV. téli játékokról Milánóból. Az ünnepélyes fogadáson és sajtóeseményen többek között a legjobb magyar eredményt elérő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros is elmesélte olaszországi élményeit, beleértve a helyezésük miatt érzett ambivalens érzéseit is.
Mint ismert, a honosított orosz duó nagyszerű összprogramot bemutatva végül a dobogóról kevéssel lemaradva a 4. helyen zárta a téli olimpia műkorcsolyaversenyét. Noha ez az eredmény így is várakozáson felüli bravúr volt, sokan úgy gondolták, a páros teljesítménye alapján érmet érdemelt volna – még szülőhazájukban is voltak olyan hangok, miszerint megfosztották őket ettől.
Az FTC sportolói a FradiMédiának elárulták, ők is hasonlóképpen éreznek.
„Boldogok vagyunk a negyedik hellyel, hiszen ez jobb, mint amit előzetesen elgondoltunk. Ugyanakkor
van bennünk némi keserűség is, hiszen ha megnézzük a többi párost, mind követtek el hibákat, egyikük sem volt tökéletes. Azt kérdeztük magunktól, mégis mit nem csináltunk meg, amit ők igen, és mit kellett volna még csinálnunk, hogy megelőzzük őket?”
A hétvégén véget ért milánói-cortinai téli ötkarikás játékok éremtáblázatát Norvégia nyerte 18 arany-, 12 ezüst- és 11 bronzéremmel, mögöttük az Egyesült Államok (12 arany, 12 ezüst, 9 bronz) és Hollandia (10, 7, 3) a második és harmadik, míg a házigazda Olaszország (10, 6, 14) a negyedik lett. Az immár a kínai színeket képviselő, rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu testvéreket időközben elveszítő magyar küldöttség az előző két olimpiával ellentétben ezúttal érem nélkül zárt.
Liu Shaoang számára csalódást jelentett az idei téli olimpia.
