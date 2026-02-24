Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Pavlova Magyarország műkorcsolya FTC

„Mit kellett volna még csinálnunk?!” – a főszereplők továbbra sem értik, Magyarország miért nem szerzett érmet a téli olimpián

2026. február 24. 19:40

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei örül is meg nem is. A Magyarország legjobb milánói eredményét elérő műkorcsolyapáros a riválisok programját elnézve továbbra sem érti, mit kellett volna jobban csinálnia a dobogóért.

2026. február 24. 19:40
null

A vasárnapi záróünnepséget követően hétfőn Magyarország olimpiai küldöttsége is hazatért a XXV. téli játékokról Milánóból. Az ünnepélyes fogadáson és sajtóeseményen többek között a legjobb magyar eredményt elérő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros is elmesélte olaszországi élményeit, beleértve a helyezésük miatt érzett ambivalens érzéseit is. 

SVIATCHENKO Alexei; PAVLOVA Maria Magyarország
Az immár Magyarországot képviselő Sviatchenko Alexei, Pavlova Maria műkorcsolyapárosnak azért összességében nem volt oka szomorkodni (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ők érték el Magyarország legjobb eredményét Milánóban

Mint ismert, a honosított orosz duó nagyszerű összprogramot bemutatva végül a dobogóról kevéssel lemaradva a 4. helyen zárta a téli olimpia műkorcsolyaversenyét. Noha ez az eredmény így is várakozáson felüli bravúr volt, sokan úgy gondolták, a páros teljesítménye alapján érmet érdemelt volna – még szülőhazájukban is voltak olyan hangok, miszerint megfosztották őket ettől

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC sportolói a FradiMédiának elárulták, ők is hasonlóképpen éreznek. 

„Boldogok vagyunk a negyedik hellyel, hiszen ez jobb, mint amit előzetesen elgondoltunk. Ugyanakkor 

van bennünk némi keserűség is, hiszen ha megnézzük a többi párost, mind követtek el hibákat, egyikük sem volt tökéletes. Azt kérdeztük magunktól, mégis mit nem csináltunk meg, amit ők igen, és mit kellett volna még csinálnunk, hogy megelőzzük őket?”

A hétvégén véget ért milánói-cortinai téli ötkarikás játékok éremtáblázatát Norvégia nyerte 18 arany-, 12 ezüst- és 11 bronzéremmel, mögöttük az Egyesült Államok (12 arany, 12 ezüst, 9 bronz) és Hollandia (10, 7, 3) a második és harmadik, míg a házigazda Olaszország (10, 6, 14) a negyedik lett. Az immár a kínai színeket képviselő, rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu testvéreket időközben elveszítő magyar küldöttség az előző két olimpiával ellentétben ezúttal érem nélkül zárt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor 

 

* * * 

 

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 24. 20:27
Nagyon ugyesek es jok voltatok, de az EU egy diktatura ahol mindig felulrol jon a zutasitas, hogy mit kell csinalni.
Válasz erre
1
0
jamborz
2026. február 24. 20:21
Nem értik? Pedig egyszerű.
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. február 24. 19:57
Akár az irodalmi Nobel díjaknál mostanában .........
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!