„Mit kellett volna még csinálnunk?!” – a főszereplők továbbra sem értik, Magyarország miért nem szerzett érmet a téli olimpián

A vasárnapi záróünnepséget követően hétfőn Magyarország olimpiai küldöttsége is hazatért a XXV. téli játékokról Milánóból. Az ünnepélyes fogadáson és sajtóeseményen többek között a legjobb magyar eredményt elérő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros is elmesélte olaszországi élményeit, beleértve a helyezésük miatt érzett ambivalens érzéseit is.

Az immár Magyarországot képviselő Sviatchenko Alexei, Pavlova Maria műkorcsolyapárosnak azért összességében nem volt oka szomorkodni (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ők érték el Magyarország legjobb eredményét Milánóban

Mint ismert, a honosított orosz duó nagyszerű összprogramot bemutatva végül a dobogóról kevéssel lemaradva a 4. helyen zárta a téli olimpia műkorcsolyaversenyét. Noha ez az eredmény így is várakozáson felüli bravúr volt, sokan úgy gondolták, a páros teljesítménye alapján érmet érdemelt volna – még szülőhazájukban is voltak olyan hangok, miszerint megfosztották őket ettől.