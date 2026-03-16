A Fidesz berúgta a kampányhajrát, vidéken pedig látványosan elsöprő a támogatottsága

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Deák Dániel szerint a közelmúlt eseményei egyértelmű üzenetet hordoznak.
„Tegnap a Békemenettel berúgta a kampányhajrát, ma pedig Kaposváron töltötte meg a főteret Orbán Viktor” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, aki szerint a helyszíni fotók és beszámolók jól mutatják, hogy a miniszterelnök köré összegyűlt tömeg látványosan nagy, és a vidéki tábor aktivitása egyértelműen kiemelkedő.
A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány teljes szívvel áll Magyarország mellett, képes megvédeni az ország érdekeit, és nem engedi, hogy elvegyék a magyaroktól, ami jár nekik. Az elemző szerint ezzel a kommunikációval
Orbán a csendes többséget szólította meg, miközben az ellenzéki oldalon tapasztalható hangoskodás háttérbe szorul.
Deák azt írja: a tegnapi Békemenet résztvevőinek száma a korábbi eseményekhez képest duplázódott, körülbelül 180 ezren vonultak az utcára októberi 80 ezer fő helyett. Az elemző szerint ez azt jelzi, hogy a nemzeti oldal vidéken és a fővároson kívül is erőteljes bázissal rendelkezik, ami a választási kampányban stratégiai előnyt jelenthet.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
A rendezvényen Orbán Viktor mellett Lázár János és Szijjártó Péter is beszédet mondott, a közönség visszajelzései alapján a politikusokat pozitívan fogadták. Deák Dániel úgy látja: a vidéki körút fotói és a helyszíni beszámolók azt mutatják, hogy
a Fidesz támogatottsága az ismert közéleti személyiségek kiállásával kiegészülve különösen látványos vidéken.
Ezzel szemben a fővárosi ellenzék vezetője, Magyar Péter, Orosházán tartott rendezvényén kevés résztvevőt vonzott, és a beszéd gyenge fogadtatásban részesült. Az elemző szerint a fővárosi liberális táboron belüli személyi kultusz kiépítése sokakat zavar, ami a vidéki részvételi arányban is visszaköszön.
Deák Dániel úgy véli: az események egyértelmű üzenetet hordoznak: a kormány stabilitást és biztonságot kínál a választóknak, a vidéki kampánykörút pedig látványosan megerősítette a Fidesz pozícióját a választás előtti időszakban.
Nyitókép: Képernyőfotó