03. 16.
hétfő
deák dániel fidesz orbán viktor

A Fidesz berúgta a kampányhajrát, vidéken pedig látványosan elsöprő a támogatottsága

2026. március 16. 21:46

Deák Dániel szerint a közelmúlt eseményei egyértelmű üzenetet hordoznak.

2026. március 16. 21:46
„Tegnap a Békemenettel berúgta a kampányhajrát, ma pedig Kaposváron töltötte meg a főteret Orbán Viktor” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, aki szerint a helyszíni fotók és beszámolók jól mutatják, hogy a miniszterelnök köré összegyűlt tömeg látványosan nagy, és a vidéki tábor aktivitása egyértelműen kiemelkedő.

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány teljes szívvel áll Magyarország mellett, képes megvédeni az ország érdekeit, és nem engedi, hogy elvegyék a magyaroktól, ami jár nekik. Az elemző szerint ezzel a kommunikációval 

Orbán a csendes többséget szólította meg, miközben az ellenzéki oldalon tapasztalható hangoskodás háttérbe szorul.

Deák azt írja: a tegnapi Békemenet résztvevőinek száma a korábbi eseményekhez képest duplázódott, körülbelül 180 ezren vonultak az utcára októberi 80 ezer fő helyett. Az elemző szerint ez azt jelzi, hogy a nemzeti oldal vidéken és a fővároson kívül is erőteljes bázissal rendelkezik, ami a választási kampányban stratégiai előnyt jelenthet.

A rendezvényen Orbán Viktor mellett Lázár János és Szijjártó Péter is beszédet mondott, a közönség visszajelzései alapján a politikusokat pozitívan fogadták. Deák Dániel úgy látja: a vidéki körút fotói és a helyszíni beszámolók azt mutatják, hogy 

a Fidesz támogatottsága az ismert közéleti személyiségek kiállásával kiegészülve különösen látványos vidéken.

Ezzel szemben a fővárosi ellenzék vezetője, Magyar Péter, Orosházán tartott rendezvényén kevés résztvevőt vonzott, és a beszéd gyenge fogadtatásban részesült. Az elemző szerint a fővárosi liberális táboron belüli személyi kultusz kiépítése sokakat zavar, ami a vidéki részvételi arányban is visszaköszön.

Deák Dániel úgy véli: az események egyértelmű üzenetet hordoznak: a kormány stabilitást és biztonságot kínál a választóknak, a vidéki kampánykörút pedig látványosan megerősítette a Fidesz pozícióját a választás előtti időszakban.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 16. 21:59
Az elmúlt 5 év alatt sokat zuhant az életszínvonal. Aki városban él, panellben, az nagyon megérezte. Aki falun az kevésbé, hiszen mindíg van egy kis veteményes kert, egy kis erdő ahol fát lehet szerezni télre, lehet horgászni stb. NINCS idő facebookozni, NINCS időm politizálni, NINCS se kocsba se bevásárlóközpont. Ott a piac. Este néha ráérek ide bedobni egy kis etetést a halaknak. De ha valaki a vasárnapi pihenőnapomat akarja bántani, annak vége.
elcapo-2
2026. március 16. 21:50
Egyértelműen tarolni fog a Fidesz vidéken. Budapesten a lumpenprolik szavaznak a Tiszára , meg persze az SZDSZ mocskos maradéka!
