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Lionel Messi szobor India

Sorra érkeztek a lakossági panaszok: új helyet keresnek a gigantikus Messi-szobornak

2026. június 02. 21:33

Új helyet kell találni az argentin klasszis 21 méteres szobrának. A gigantikus építmény, amely Lionel Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett és ledőléssel fenyegetett.

2026. június 02. 21:33
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Új helyet kell találni Lionel Messi huszonegy méteres szobrának, miután az indiai Kolkotában felállított óriási alkotást az eredeti helyén a ledőlés veszélye fenyegette.

Az Asian News International beszámolója szerint a nyolcszoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát, amelyet tavaly decemberben, Messi látogatásához időzítve állítottak fel a városban, azt követően rakták rá egy hatalmas trélerre és szállították el, hogy sorra érkeztek be a helyi hatósághoz a lakossági panaszok. A bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett és ledőléssel fenyegetett.

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Messi csapatkapitányként tagja a jövő csütörtökön kezdődő vb-n címvédőként szereplő argentin válogatottnak. A 38 éves klasszisnak a mostani lesz a hatodik világbajnoksága.

(MTI)

Nyitókép: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

 

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