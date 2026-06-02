Sorra érkeztek a lakossági panaszok: új helyet keresnek a gigantikus Messi-szobornak

Új helyet kell találni Lionel Messi huszonegy méteres szobrának, miután az indiai Kolkotában felállított óriási alkotást az eredeti helyén a ledőlés veszélye fenyegette.

Az Asian News International beszámolója szerint a nyolcszoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát, amelyet tavaly decemberben, Messi látogatásához időzítve állítottak fel a városban, azt követően rakták rá egy hatalmas trélerre és szállították el, hogy sorra érkeztek be a helyi hatósághoz a lakossági panaszok. A bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett és ledőléssel fenyegetett.