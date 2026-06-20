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diktatúra jobboldal szobor baloldal

Változott a széljárás. Új Múlt Kft., elvtársak

2026. június 20. 12:58

Annak idején ők és szellemi felmenőik voltak azok, akik vérrel-vassal küzdöttek a szovjet emlékmű Szabadság téren való megmaradásáért.

2026. június 20. 12:58
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
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„Igen, el kell takarítani a szovjet és a német megszállás emlékművét is a Szabadság térről.

Csak az a helyzet, hogy amikor egykori balos politikusoktól olvasok hasonlót – legutóbb például Gerencsér Ferenctől, aki talán már hazatért az ukrajnai kiküldetésről –, akkor mindig eszembe jut, hogy annak idején ők és szellemi felmenőik voltak azok, akik vérrel-vassal küzdöttek a szovjet emlékmű Szabadság téren való megmaradásáért és velejéig szélsőjobbos akció volt minden egyes olyan mozzanat vagy szervezkedés, ami az eltávolítását célozta.

Aztán hopp, változott a széljárás és már ez az européer. Új Múlt Kft., elvtársak.”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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redl1986
2026. június 20. 13:30
trombi, áprilisra látszott, hogy te is szépen bizonyítottál, tehát sokáig tartson meg téged a sors a fidesz szócsövek soraiban! Megtörténhet, hogy a legközelebbi győzelme után MP humoros köszönő levelet küld neked is.
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0
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néhai Ch.Pilot
2026. június 20. 13:23
Az új múlttal még ellennénk. Az új jövő, ami problémás lesz...
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1
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nyugalom
2026. június 20. 13:21
Az allamférfi meg ágika!
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1
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