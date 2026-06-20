„Igen, el kell takarítani a szovjet és a német megszállás emlékművét is a Szabadság térről.

Csak az a helyzet, hogy amikor egykori balos politikusoktól olvasok hasonlót – legutóbb például Gerencsér Ferenctől, aki talán már hazatért az ukrajnai kiküldetésről –, akkor mindig eszembe jut, hogy annak idején ők és szellemi felmenőik voltak azok, akik vérrel-vassal küzdöttek a szovjet emlékmű Szabadság téren való megmaradásáért és velejéig szélsőjobbos akció volt minden egyes olyan mozzanat vagy szervezkedés, ami az eltávolítását célozta.