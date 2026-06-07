Újabb nagy csatárígéretet veszítünk el? Egyre közelebb az amerikai válogatotthoz Lionel Messi magyar csapattársa

Beckhamék büszkék az 56-os magyarra, aki Messi csapatársa lett
Mesébe illő történet Pintér Dánielé. Aláírta profi szerződését a magyar támadó, így Lionel Messivel vezetheti sikerre az Inter Miamit.
Az Inter Miamiban játszó Pintér Dániel már a vb-szereplő sztárokkal edzhetett együtt Mauricio Pochettino meghívására. Lionel Messi és Luís Suárez kettős állampolgár csapattársa korosztályos játékosként még a magyar utánpótlás-válogatottakat erősítette.
Korábban mi is többször írtunk már az Inter Miaminél nevelkedő Pintér Dánielről, aki januárban profi szerződést írt alá a többek között Lionel Messit és Luís Suárezt is foglalkoztató amerikai sztárklubbal. A 19. születésnapját a napokban ünneplő támadó kezdetben a magyar, később viszont már az amerikai korosztályos válogatottakban játszott, most pedig úgy tűnik, még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy felnőttszinten is az Egyesült Államok nemzeti együttesét válassza.
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Mesébe illő történet Pintér Dánielé. Aláírta profi szerződését a magyar támadó, így Lionel Messivel vezetheti sikerre az Inter Miamit.
A 2007-es születésű Pintér Dániel már Floridában látta meg a napvilágot, három évtizede az Államokba kiköltöző magyar szülők gyermekeként, s bár teljes ifjúsági pályafutását nevelőklubja, a helyi Inter Miami kötelékében húzta le, U16-os és U17-es korosztályos szinten még a magyar utánpótlás-válogatottat képviselte. Később, U18-asként és U19-esként viszont már az amerikait: utóbbi keretbe éppen idén tavasszal kapott meghívót.
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A télen kapott profi szerződést.
A kettős állampolgársággal rendelkező Pintér ettől még felnőttszinten választhatná a magyar válogatottat, ám egyre több jel utal arra, hogy mind közelebb kerül az Egyesült Államok nemzeti együtteséhez. A gólerős, tavaly az MLS tartalékbajnokságában 17 bajnokin 9 gólt és 3 gólpasszt jegyző, idén pedig az Inter Miami profi csapatában is bemutatkozó csatárra ugyanis
az amerikaiak szövetségi kapitánya, az argentin sztáredző Mauricio Pochettino is felfigyelt, és a napokban meghívta, hogy együtt eddzen a hazai rendezésű világbajnokságra készülő nagyválogatottal.
Ennek apropóján készített vele egy interjút a Nemzeti Sport, amelyben Pintér sok más mellett világsztár csapattársairól is mesélt, például Lionel Messi közvetlenségéről, vagy arról, hogy a legtöbbet Luís Suáreztől tanulja az edzéseken.
Az idén már 7 MLS-bajnokin is pályára lépő Pintér emellett lelkesen ecsetelte, mekkora élményt jelentett számára az, hogy az amerikai felnőttválogatottal edzhetett, olyan világklasszisokkal együtt, mint
Az interjú egy pontján aztán elejti azt a mondatot, miszerint
különleges helyzetben vagyok, mert magyar gyökereim vannak, de Amerikában születtem, itt nőttem fel, mindkét ország fontos nekem."
Ez alapján tehát egyelőre nem tette le a voksát egyik nemzeti együttes mellett sem, de a tény, hogy Marco Rossi magyar szövetségi kapitány és az MLSZ egyelőre nem kapkod érte, miközben szülőhazájában már a vb-szereplő felnőttválogatottal edzhet együtt, sokkal inkább utóbbi felé látszik elbillenteni a mérleg nyelvét. A magyar részről való ignorálás egyébként azért is érdekes, mert Rossi nem egészen egy hónapja, Varga Barnabás és Bárány Donát sérülése kapcsán beszélt arról, hogy
– egyebek mellett ezért is hívta be a válogatottba a mostani felkészülési meccsekre az AZ Alkmaar szintén 19 éves tehetségét, a felnőttszinten még csupán néhány tétmeccsnyi tapasztalattal rendelkező, de a finnek ellen pénteken máris debütáló Kovács Bendegúzt.
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Nyitókép: intermiamifc.com