Újabb nagy csatárígéretet veszítünk el? Egyre közelebb az amerikai válogatotthoz Lionel Messi magyar csapattársa

A kettős állampolgársággal rendelkező Pintér ettől még felnőttszinten választhatná a magyar válogatottat, ám egyre több jel utal arra, hogy mind közelebb kerül az Egyesült Államok nemzeti együtteséhez. A gólerős, tavaly az MLS tartalékbajnokságában 17 bajnokin 9 gólt és 3 gólpasszt jegyző, idén pedig az Inter Miami profi csapatában is bemutatkozó csatárra ugyanis

az amerikaiak szövetségi kapitánya, az argentin sztáredző Mauricio Pochettino is felfigyelt, és a napokban meghívta, hogy együtt eddzen a hazai rendezésű világbajnokságra készülő nagyválogatottal.

Ennek apropóján készített vele egy interjút a Nemzeti Sport, amelyben Pintér sok más mellett világsztár csapattársairól is mesélt, például Lionel Messi közvetlenségéről, vagy arról, hogy a legtöbbet Luís Suáreztől tanulja az edzéseken.