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Lionel Messi magyar válogatott Luís Suárez Pintér Dániel MLS Inter Miami

Újabb nagy csatárígéretet veszítünk el? Egyre közelebb az amerikai válogatotthoz Lionel Messi magyar csapattársa

2026. június 07. 18:44

Az Inter Miamiban játszó Pintér Dániel már a vb-szereplő sztárokkal edzhetett együtt Mauricio Pochettino meghívására. Lionel Messi és Luís Suárez kettős állampolgár csapattársa korosztályos játékosként még a magyar utánpótlás-válogatottakat erősítette.

2026. június 07. 18:44
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Korábban mi is többször írtunk már az Inter Miaminél nevelkedő Pintér Dánielről, aki januárban profi szerződést írt alá a többek között Lionel Messit és Luís Suárezt is foglalkoztató amerikai sztárklubbal. A 19. születésnapját a napokban ünneplő támadó kezdetben a magyar, később viszont már az amerikai korosztályos válogatottakban játszott, most pedig úgy tűnik, még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy felnőttszinten is az Egyesült Államok nemzeti együttesét válassza.

Pintér Dániel Inter Miami Messi
Pintér Dániel Miamiban elég jó kezekben van: Lionel Messitől és Luís Suáreztől lesheti el a szakma fortélyait (Fotó: intermiamifc.com)

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A 2007-es születésű Pintér Dániel már Floridában látta meg a napvilágot, három évtizede az Államokba kiköltöző magyar szülők gyermekeként, s bár teljes ifjúsági pályafutását nevelőklubja, a helyi Inter Miami kötelékében húzta le, U16-os és U17-es korosztályos szinten még a magyar utánpótlás-válogatottat képviselte. Később, U18-asként és U19-esként viszont már az amerikait: utóbbi keretbe éppen idén tavasszal kapott meghívót.  

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A kettős állampolgársággal rendelkező Pintér ettől még felnőttszinten választhatná a magyar válogatottat, ám egyre több jel utal arra, hogy mind közelebb kerül az Egyesült Államok nemzeti együtteséhez. A gólerős, tavaly az MLS tartalékbajnokságában 17 bajnokin 9 gólt és 3 gólpasszt jegyző, idén pedig az Inter Miami profi csapatában is bemutatkozó csatárra ugyanis 

az amerikaiak szövetségi kapitánya, az argentin sztáredző Mauricio Pochettino is felfigyelt, és a napokban meghívta, hogy együtt eddzen a hazai rendezésű világbajnokságra készülő nagyválogatottal. 

Ennek apropóján készített vele egy interjút a Nemzeti Sport, amelyben Pintér sok más mellett világsztár csapattársairól is mesélt, például Lionel Messi közvetlenségéről, vagy arról, hogy a legtöbbet Luís Suáreztől tanulja az edzéseken. 

Marco Rossi eddig nem vette számításba

Az idén már 7 MLS-bajnokin is pályára lépő Pintér emellett lelkesen ecsetelte, mekkora élményt jelentett számára az, hogy az amerikai felnőttválogatottal edzhetett, olyan világklasszisokkal együtt, mint 

  • az AC Milan-sztár Christian Pulisic, 
  • vagy a Juventust erősítő Weston McKennie. 

Az interjú egy pontján aztán elejti azt a mondatot, miszerint 

különleges helyzetben vagyok, mert magyar gyökereim vannak, de Amerikában születtem, itt nőttem fel, mindkét ország fontos nekem."

Ez alapján tehát egyelőre nem tette le a voksát egyik nemzeti együttes mellett sem, de a tény, hogy Marco Rossi magyar szövetségi kapitány és az MLSZ egyelőre nem kapkod érte, miközben szülőhazájában már a vb-szereplő felnőttválogatottal edzhet együtt, sokkal inkább utóbbi felé látszik elbillenteni a mérleg nyelvét. A magyar részről való ignorálás egyébként azért is érdekes, mert Rossi nem egészen egy hónapja, Varga Barnabás és Bárány Donát sérülése kapcsán beszélt arról, hogy 

csatárfronton nem áll jól a magyar futball 

– egyebek mellett ezért is hívta be a válogatottba a mostani felkészülési meccsekre az AZ Alkmaar szintén 19 éves tehetségét, a felnőttszinten még csupán néhány tétmeccsnyi tapasztalattal rendelkező, de a finnek ellen pénteken máris debütáló Kovács Bendegúzt.

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Nyitókép: intermiamifc.com

Összesen 1 komment

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hannibal2
2026. június 07. 19:16
"Az idén már 7 MLS-bajnokin is pályára lépő Pintér..." és - amit szépen kihagytak - 210 percet játszott (tehát pályára lépésenként 30). Ráadásul eddig ugye 15 meccsük volt ebben az egyébként sok szempontból röhejes bajnokságban, vagyis a mérkőzések felén sem lépett pályára és azoknak is az 1/3-ban volt fent. Úgyhogy ettől azért nem kell hanyatt esni. Főleg, hogy a csatárhiányt a cikk egy olyan csatárral akarja megoldani, aki ezen a 7 meccsen nem lőtt gólt.
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