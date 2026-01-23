Beckhamék büszkék az 56-os magyarra, aki Messi csapatársa lett

Inter Miami: 56-os magyart igazoltak

Pintér korábban kétszer-kétszer szerepelt a magyar U16-os és az U17-es válogatottban, de azóta ötször már a korosztályos – U18-as és U19-es – amerikai nemzeti csapatban is játszott. A klub közösségi oldalán közzétett képek tanúsága szerint a támadó az 56-os mezszámot választotta.

„Pintér Dániel a futball megtestesítője. A játék iránti szenvedélye az ereiben folyik. Ez a legjobb dolog, ami vele történhetett, mert nagyon versenyképes és ambiciózus, és tovább szeretne fejlődni ebben a környezetben” – fogalmazott Guillermo Hoyos a klub sportigazgatója, majd így folytatta:

Büszkék vagyunk arra, hogy aláírta a szerződését az első csapattal. Mindenki kedveli őt, mert remek ember, és most lehetősége lesz a legjobb játékosok mellett tovább fejlődni.

Példakép is az Akadémia fiatal játékosai számára, mert elkötelezettsége és odaadása révén jutott el idáig” – tette hozzá a szakember.