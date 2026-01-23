Beckhamék büszkék az 56-os magyarra, aki Messi csapatársa lett

„Korábban úgy voltam vele, magyar válogatott akarok lenni, de…” – úgy tűnik, elveszíthettünk egy tehetséget
Kezdi megszokni, hogy David Beckham szembejön vele a folyosón.
Mesébe illő történet Pintér Dánielé. Aláírta profi szerződését a magyar támadó, így Lionel Messivel vezetheti sikerre az Inter Miamit.
A saját nevelésű Pintér Dániel profi szerződést kapott klubjától, a bajnok Inter Miami labdarúgócsapatától. Az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS) tavaly aranyérmes együttes csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államokban született, magyar-amerikai kettős állampolgárságú támadó kontraktusa a 2027/28-as idény végéig érvényes, de az azt követő három szezonra opcionálisan meghosszabbítható.
A 18 éves csatár az MLS legutóbbi idényében mutatkozott be az első csapatban: szeptemberben a Charlotte elleni, idegenben 3–0-ra elveszített találkozón a 70. percben lépett pályára a David Beckham által birtokolt, Lionel Messit is foglalkoztató együttesben.
Pintér korábban kétszer-kétszer szerepelt a magyar U16-os és az U17-es válogatottban, de azóta ötször már a korosztályos – U18-as és U19-es – amerikai nemzeti csapatban is játszott. A klub közösségi oldalán közzétett képek tanúsága szerint a támadó az 56-os mezszámot választotta.
„Pintér Dániel a futball megtestesítője. A játék iránti szenvedélye az ereiben folyik. Ez a legjobb dolog, ami vele történhetett, mert nagyon versenyképes és ambiciózus, és tovább szeretne fejlődni ebben a környezetben” – fogalmazott Guillermo Hoyos a klub sportigazgatója, majd így folytatta:
Büszkék vagyunk arra, hogy aláírta a szerződését az első csapattal. Mindenki kedveli őt, mert remek ember, és most lehetősége lesz a legjobb játékosok mellett tovább fejlődni.
Példakép is az Akadémia fiatal játékosai számára, mert elkötelezettsége és odaadása révén jutott el idáig” – tette hozzá a szakember.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Facebook/Inter Miami CF