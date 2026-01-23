Ft
Lionel Messi Pintér Dániel David Beckham MLS Inter Miami

Beckhamék büszkék az 56-os magyarra, aki Messi csapatársa lett

2026. január 23. 11:47

Mesébe illő történet Pintér Dánielé. Aláírta profi szerződését a magyar támadó, így Lionel Messivel vezetheti sikerre az Inter Miamit.

2026. január 23. 11:47
null

A saját nevelésű Pintér Dániel profi szerződést kapott klubjától, a bajnok Inter Miami labdarúgócsapatától. Az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS) tavaly aranyérmes együttes csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államokban született, magyar-amerikai kettős állampolgárságú támadó kontraktusa a 2027/28-as idény végéig érvényes, de az azt követő három szezonra opcionálisan meghosszabbítható.

Miami
Lionel Messi, David Beckham és a sikerprojekt Miamiban
Fotó: AFP

A 18 éves csatár az MLS legutóbbi idényében mutatkozott be az első csapatban: szeptemberben a Charlotte elleni, idegenben 3–0-ra elveszített találkozón a 70. percben lépett pályára a David Beckham által birtokolt, Lionel Messit is foglalkoztató együttesben.

Inter Miami: 56-os magyart igazoltak

Pintér korábban kétszer-kétszer szerepelt a magyar U16-os és az U17-es válogatottban, de azóta ötször már a korosztályos – U18-as és U19-es – amerikai nemzeti csapatban is játszott. A klub közösségi oldalán közzétett képek tanúsága szerint a támadó az 56-os mezszámot választotta.

„Pintér Dániel a futball megtestesítője. A játék iránti szenvedélye az ereiben folyik. Ez a legjobb dolog, ami vele történhetett, mert nagyon versenyképes és ambiciózus, és tovább szeretne fejlődni ebben a környezetben” – fogalmazott Guillermo Hoyos  a klub sportigazgatója, majd így folytatta:

Büszkék vagyunk arra, hogy aláírta a szerződését az első csapattal. Mindenki kedveli őt, mert remek ember, és most lehetősége lesz a legjobb játékosok mellett tovább fejlődni.

Példakép is az Akadémia fiatal játékosai számára, mert elkötelezettsége és odaadása révén jutott el idáig” – tette hozzá a szakember.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Facebook/Inter Miami CF

