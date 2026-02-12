Félő, hogy a kárpátaljai magyarokon csapódik le az ukrán harag: a szakértő szerint lehetetlen, hogy egy ilyen ország az Unió tagja legyen

Somkuti szerint az ilyen megszólalásoknak kézzelfogható következményei lehetnek. A kárpátaljai magyar közösség biztonságérzetére vonatkozó kérdésre egyértelmű választ adott:

Sajnos egyértelműen negatívan befolyásolja.

Hozzátette, nem lehet kizárni, hogy az ilyen indulatok és frusztrációk – más levezetési lehetőség hiányában – a kárpátaljai magyar közösségen csapódhatnak le. A szakértő szerint ebben a helyzetben fel kell hívni az ukrán vezetés figyelmét arra, hogy az Európai Unióba csak akkor léphetnek be, ha a kisebbségi jogok érvényesülnek. Amíg ez nem történik meg, nehéz elképzelni a szigorú uniós követelményrendszer teljesítését.

Dmitro Mikisa kijelentései után Ukrajna európai integrációs törekvései és a szuverenitás kérdése is napirendre került.

Forrás: Facebook / Dmitro Mikisa

A szakértő szerint ezek a nyilatkozatok inkább frusztrációból és feszültséglevezetésből fakadhatnak, mintsem egy központilag irányított, tudatos fenyegetés részét képeznék. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy olyan helyzetben, amikor egy ország úgy érzi, nincs veszítenivalója, az ilyen típusú retorika akár konkrét lépésekbe is átfordulhat. Jelenleg azonban nem látja úgy, hogy Ukrajna olyan állapotban lenne, amely ezt szükségessé tenné. Arra a kérdésre, mennyire szokatlan, hogy egy csatlakozni kívánó ország politikusa ilyen hangnemben beszél egy EU-tagállam vezetőjéről, Somkuti egyértelműen fogalmazott: