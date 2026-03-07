Ft
tisza párt szlovákia magyarország Barátság kőolajvezeték ukrajna orbán viktor

Ebből baj lehet: energiaválságot készíthet elő a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció

2026. március 07. 11:59

A Barátság kőolajvezeték elzárása a gyakorlati példája annak, hogyan működik együtt a nagytőke és a politikai elit a közelgő magyar választás előtt. Ha nem jön Magyarországra orosz kőolaj, akkor az ország kiszolgáltatottá válik, az energiaellátás pedig politikai nyomásgyakorló fegyver lehet.

2026. március 07. 11:59
Ferentzi András és Nagy Kristóf írása a Mandiner hetilapban

Január végén leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, miután orosz támadás érte az infrastruktúrát, és azóta sem állt helyre a szolgáltatás. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állítja, sokáig tart a javítás, Magyarország és Szlovákia szerint a vezeték műszakilag már készen állna a folytatásra, Kijev azonban politikai okokból nem engedi át a nyersolajat.

Zsarolás, válaszlépés

A kormány szerint ráadásul a Tisza Párt előre értesülhetett az ukránok lépéséről. Magyar Péter és Orbán Anita, a párt elnöke és külpolitikai szakértője részt vett a Müncheni biztonságpolitikai konferencián, ahol az Index által közölt titkosszolgálati információk szerint az ukrán delegáció német közvetítéssel tájékoztatta is az ellenzéki párt vezetését, hogy nem tervezik újra­indítani a kőolajszállítást. A Tisza vezetője a horvát miniszterelnökkel is tárgyalt, márpedig a Barátság-ügyben Horvátország is fontos szereplő lett: délnyugati szomszédunk nem engedi át az orosz, urals típusú nyersolajat, s egyébként is jelentősen megemelte a tranzitdíjat.

Orbán Viktor miniszterelnök egyenesen úgy értékelt, azzal, hogy Ukrajna nem indítja újra a szállítást a Barátság vezetéken, beavatkozik a magyar parlamenti választásba. Szerinte a cél Magyarország zsarolása, energiabiztonságának veszélyeztetése, a fogyasztói árak meredek emelkedésének lehetőségével pedig az ellenzék hatalomra segítése. A Tiszától ugyanis Kijev az ukrán EU-csatlakozás és a háború finanszírozásának támogatását várná, amit a jelenlegi kabinet nem tesz meg.

A válaszlépés sem magyar, sem szlovák részről nem maradt el. Magyarország megvétózta a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, emellett leállította a dízelolaj szállítását az országba. Szlovákia megszüntette az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamos­energia-ellátást is.

csulak
2026. március 07. 14:13
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
3
1
Hangillat
2026. március 07. 13:55
Nagyon amorf a helyzet, de a Fidesz- malom óriási víztárolót kapott, csak bírják a lapátok a gyomember- felőrlést.
Válasz erre
4
1
angie1
•••
2026. március 07. 13:31 Szerkesztve
A pofátlanság csúcsa, hogy még nem is tagadják!
Válasz erre
4
0
Burdisgarage
2026. március 07. 13:08
Hazaárulók!
Válasz erre
8
0
