Mendel szerint az arrogancia és a zsarolás soha nem volt jellemző az ukrán vezetőkre Zelenszkij hatalomra kerülése előtt.

A volt szóvivő úgy látja, sok ukrán érzi úgy, hogy ez a hozzáállás csak tovább súlyosbítja az ország problémáit. Külön kiemelte az Orbán Viktor miniszterelnökkel való folyamatos eszkalációt, a közös hang keresésének teljes hiányát, valamint a nyilvános sértéseket.

Mendel szerint ezek olyan stratégiai baklövések, amelyek mára Ukrajna legfontosabb nemzetközi támogatásait sodorták veszélybe.

A politikai tanácsadó vészjósló záró gondolata szerint elképzelhető, hogy a háború nem a harctéri vereség miatt ér véget. Szerinte a bukást a pénz és a fegyverek hiánya hozhatja el, amit Zelenszkij azon vádaskodásai kísérnek majd, hogy mindenki más hibás, csak ő nem.