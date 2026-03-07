Zelenszkij egykori bizalmasa: Az ukrán elnök arroganciája és az Orbán elleni zsarolás hozhatja el a bukást

Orbán Viktor Zelenszkijnek: „Ez nem működik. Ezt hagyja abba!” (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök videóüzenetben utasította vissza Zelenszkij katonai fenyegetését.
Megdöbbentő vallomást tett közzé az ukrán elnök korábbi szóvivője. Iuliia Mendel szerint Zelenszkij stratégiai hibát követett el a magyar miniszterelnök elleni támadásokkal, ami most Ukrajna létfontosságú segélyeibe kerülhet.
Iuliia Mendel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi sajtótitkára és politikai tanácsadója súlyos kritikát fogalmazott meg az államfő kommunikációs stílusával és stratégiájával kapcsolatban.
A volt szóvivő az X-en közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az Európai Bizottság számára is betelt a pohár:
Olof Gill, a bizottság helyettes szóvivője ugyanis kijelentette, hogy Zelenszkij legutóbbi megjegyzései és stílusa nem elfogadható.
Gill hangsúlyozta, hogy az uniós tagállamok elleni fenyegetőzéseknek nincs helye a diplomáciában.
Mendel szerint az arrogancia és a zsarolás soha nem volt jellemző az ukrán vezetőkre Zelenszkij hatalomra kerülése előtt.
A volt szóvivő úgy látja, sok ukrán érzi úgy, hogy ez a hozzáállás csak tovább súlyosbítja az ország problémáit. Külön kiemelte az Orbán Viktor miniszterelnökkel való folyamatos eszkalációt, a közös hang keresésének teljes hiányát, valamint a nyilvános sértéseket.
Mendel szerint ezek olyan stratégiai baklövések, amelyek mára Ukrajna legfontosabb nemzetközi támogatásait sodorták veszélybe.
A politikai tanácsadó vészjósló záró gondolata szerint elképzelhető, hogy a háború nem a harctéri vereség miatt ér véget. Szerinte a bukást a pénz és a fegyverek hiánya hozhatja el, amit Zelenszkij azon vádaskodásai kísérnek majd, hogy mindenki más hibás, csak ő nem.
