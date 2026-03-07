Ft
x volodimir zelenszkij mendel orbán

Zelenszkij egykori bizalmasa: Az ukrán elnök arroganciája és az Orbán elleni zsarolás hozhatja el a bukást

2026. március 07. 11:09

Megdöbbentő vallomást tett közzé az ukrán elnök korábbi szóvivője. Iuliia Mendel szerint Zelenszkij stratégiai hibát követett el a magyar miniszterelnök elleni támadásokkal, ami most Ukrajna létfontosságú segélyeibe kerülhet.

2026. március 07. 11:09
null

Iuliia Mendel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi sajtótitkára és politikai tanácsadója súlyos kritikát fogalmazott meg az államfő kommunikációs stílusával és stratégiájával kapcsolatban. 

A volt szóvivő az X-en közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az Európai Bizottság számára is betelt a pohár: 

Olof Gill, a bizottság helyettes szóvivője ugyanis kijelentette, hogy Zelenszkij legutóbbi megjegyzései és stílusa nem elfogadható. 

Gill hangsúlyozta, hogy az uniós tagállamok elleni fenyegetőzéseknek nincs helye a diplomáciában.

Mendel szerint az arrogancia és a zsarolás soha nem volt jellemző az ukrán vezetőkre Zelenszkij hatalomra kerülése előtt. 

A volt szóvivő úgy látja, sok ukrán érzi úgy, hogy ez a hozzáállás csak tovább súlyosbítja az ország problémáit. Külön kiemelte az Orbán Viktor miniszterelnökkel való folyamatos eszkalációt, a közös hang keresésének teljes hiányát, valamint a nyilvános sértéseket. 

Mendel szerint ezek olyan stratégiai baklövések, amelyek mára Ukrajna legfontosabb nemzetközi támogatásait sodorták veszélybe.

A politikai tanácsadó vészjósló záró gondolata szerint elképzelhető, hogy a háború nem a harctéri vereség miatt ér véget. Szerinte a bukást a pénz és a fegyverek hiánya hozhatja el, amit Zelenszkij azon vádaskodásai kísérnek majd, hogy mindenki más hibás, csak ő nem.

Nyitókép: STR / Getty Images

orokkuruc-2
2026. március 07. 17:30
Még Juncker kezdett el ezen dolgozni sokakkal, évekig. Hatáskörök elvonása, áttolása de most a legfontosabb: az előterjesztési jog! Az szép, hogy az országvezetőké a döntés, de hogy miről dönthetnek azt Ursiék terjeszthetik elő! Na, ez az az aduász, amiről alig esik szó.
Válasz erre
3
0
Korrupt Kornél
2026. március 07. 17:19
Azrt teheti ezt meg, mert usionnyadtseggű némber és bandája biztatja, fogja a kezét.
Válasz erre
4
0
balbako_
2026. március 07. 17:02
A kokain vezérelt diktátorok kiszámíthatatlanok. Az EU tűri sőt támogatja, de Európa népei és persze mi magyarok meg a Patrióták - ők képviselik Európa népeinek a hangját - már nem fogadják el ezt sőt elutasítják. ( A Szaros mint kábszertárs persze megértő.....)
Válasz erre
5
0
fzx
2026. március 07. 16:00
Azonnal át kell települni Ukrajnába (legalább is recippnek célszerű lenne!) Recipp kartárstól kaptuk az infót, hogy Ukrajnában már dollárral, euróval, sőt aránnyal fizetik a dolgozókat, szolgáltatásokat! Ez maga az Eldorádó!
Válasz erre
9
0
