Visszaáll az orosz olajra a világ egyik legnagyobb finomítója

Mielőtt az Aerikai Egyesült Államok 2025 októberében szankciókat vezetett be Oroszország legnagyobb termelőivel, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben, az indiai milliárdos Mukesh Ambani érdekeltségébe tartozó Reliance Industries volt az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlója, a vállalat a Rosznyefttel kötött hosszú távú megállapodás értelmében napi több mint félmillió hordót importált.

Az amerikai szankciókat következtében azonban az indiai finomítók többsége, így a Reliance Industries is leállította valamennyi Rosznyeft-beszerzését, és nem orosz forrásokból kezdett nyersolajat vásárolni.

Most a Reliance Industries előtt egy egyhónapos időablak nyílt arra, hogy a tankereken lévő orosz nyersolajból vásároljon. És ami még fontosabb az indiaiak számára, ezek a tankerek nincsenek feltartóztatva a Hormuzi-szorosban.

A Bloomberg értesülése szerint India legnagyobb magánfinomítója ezt az időablakot arra kívánja felhasználni, hogy az orosz olaj egy részét megvásárolja, majd egy olyan finomítói egységben dolgozza fel, amely az indiai belföldi piacra termel üzemanyagokat.

A Reliance Industries exportpiacokra termelő külön finomítói egysége azonban továbbra is a nem orosz eredetű nyersolajatat használja majd, mivel az Európai Unió január 21-én megtiltotta az olyan kőolajtermékek behozatalát a közösségbe, amelyeket harmadik országokban állítottak elő, de orosz eredetű nyersolajból származnak.