03. 07.
szombat
Visszaáll az orosz olajra a világ egyik legnagyobb finomítója

2026. március 07. 09:53

Az Egyesült Államok egy hónapos mentességet adott Indiának az orosz nyersolaj vásárlására, hogy enyhítse a közel-keleti feszültségek okozta ellátási gondokat. A döntés után India legnagyobb magánfinomítója, a Reliance Industries azonnal lecsapna a tengeren veszteglő milliónyi hordó olajra.

2026. március 07. 09:53
null

India legnagyobb magántulajdonú olajfinomító vállalata, a Reliance Industries újra komolyan fontolóra vette az orosz nyersolaj vásárlásának lehetőségét, miután az Amerikai Egyesült Államok csütörtökön ideiglenes, egy hónapra szóló engedélyt adott Indiának arra, hogy olyan, orosz eredetű nyersolajat vásároljon, amelyet március 5-én vagy azt megelőzően raktak hajóra – írta a Világgazdaság.

Indiában már az engedély kiadása előtt is felmerült, hogy ismét vásárolna az Ázsiában úszó tárolásban felhalmozott orosz nyersolajból, mivel az iráni háború és Teherán térségbeli megtorló csapásai súlyosan megzavarták a Közel-Keletről érkező olajszállításokat. India a világ harmadik legnagyobb nyersolajimportőre, behozatalának csaknem 60 százaléka közel-keleti forrásokra támaszkodik, emiatt a Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt tartályhajó-forgalom komoly nyomást helyezett az ellátására – írta az OilPrice.com.

Ezért az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) csütörtökön általános engedélyt adott Indiának arra, hogy az indiai finomítók 2026. április 4-ig orosz nyersolajat vásároljanak bármely olyan hajóról – beleértve a blokkolt hajókat is –, amelyre azt 2026. március 5-én vagy azt megelőzően rakták fel.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok alapján jelenleg csaknem 15 millió hordó orosz eredetű nyersolaj is tankereken vesztegel India közelében – az Arab-tengeren és a Bengáli-öbölben –, miközben további 7 millió hordó orosz nyersolaj várakozik Szingapúr közelében.

Mielőtt az Aerikai Egyesült Államok 2025 októberében szankciókat vezetett be Oroszország legnagyobb termelőivel, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben, az indiai milliárdos Mukesh Ambani érdekeltségébe tartozó Reliance Industries volt az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlója, a vállalat a Rosznyefttel kötött hosszú távú megállapodás értelmében napi több mint félmillió hordót importált.

Az amerikai szankciókat következtében azonban az indiai finomítók többsége, így a Reliance Industries is leállította valamennyi Rosznyeft-beszerzését, és nem orosz forrásokból kezdett nyersolajat vásárolni.

Most a Reliance Industries előtt egy egyhónapos időablak nyílt arra, hogy a tankereken lévő orosz nyersolajból vásároljon. És ami még fontosabb az indiaiak számára, ezek a tankerek nincsenek feltartóztatva a Hormuzi-szorosban.

A Bloomberg értesülése szerint India legnagyobb magánfinomítója ezt az időablakot arra kívánja felhasználni, hogy az orosz olaj egy részét megvásárolja, majd egy olyan finomítói egységben dolgozza fel, amely az indiai belföldi piacra termel üzemanyagokat.

A Reliance Industries exportpiacokra termelő külön finomítói egysége azonban továbbra is a nem orosz eredetű nyersolajatat használja majd, mivel az Európai Unió január 21-én megtiltotta az olyan kőolajtermékek behozatalát a közösségbe, amelyeket harmadik országokban állítottak elő, de orosz eredetű nyersolajból származnak.

Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön 30 napos mentességet adott Indiának, hogy megvásárolhassa a tengeren rekedt orosz olajat. „Annak érdekében, hogy az olaj továbbra is a globális piacra áramolhasson, a pénzügyminisztérium ideiglenes, 30 napos mentességet ad ki, amely lehetővé teszi az indiai finomítók számára az orosz olaj megvásárlását” – közölte Scott Bessent pénzügyminiszter az X-en közzétett nyilatkozatban, amelyet a The Guardian vett észre.

Ez a szándékosan rövid távú intézkedés nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormány számára, mivel csak olyan olajra vonatkozó tranzakciókat engedélyez, amely a tengeren rekedt. A miniszter a lépést azzal magyarázta, hogy „ez az ideiglenes megoldás enyhíti azt a nyomást, amelyet Irán okoz azzal, hogy megpróbálja túszul ejteni a globális energiapiacot”.

A Reutersnek hat, az ügyet ismerő forrás azt mondta, hogy az indiai finomítók több millió hordó szállításra kész orosz nyersolajat tudnak azonnal megvásárolni. Indiában ugyanis ellátási szűkösség alakult ki a közel-keleti konfliktus miatt.


Nyitókép: JBula_62

 

borsos-2
2026. március 07. 16:22
Mi is indiai olajat veszünk és hozunk fel az Adrián. Arra is tiltás jelent be a faszkalap horvát görény?
Válasz erre
0
0
alaba2
2026. március 07. 15:01
canadian-deplorable Minden idióta cionbarom Tiszás lesz!! Mi keresztény ország vagyunk tösbbségében keresztény emberekkel és nincs szükség a zsidó uszításra mindenki ellen! Az orosz nem barát de nem is ellenség ez csak a te hülye zsidó fejedben van! Partner csak te nem tudod mit jelent csak gyűlölködni háborúzni elnyomni tud a zsidó vezetés mostanság! Tanulj tiszteletet mások iránt akkor is ha az nehezedre esik mert goj!!!!! Magyarország a saját érdekeit képviseli, nézi nem a te beteg gyűlölködő gondolataidat és ilyen vonalak mentén politizál! Esetleg nem tetszik az itteni rend akkor távozz a barataidhoz,ha pedig itt vagy fogadd el az orosz partnerséget!
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2026. március 07. 14:34
Ruszki imádók figyelmébe... Néhány tény: - Oroszország Magyarország történelmi ellensége. Soha nem voltunk egy oldalon, és már háromszor végig pusztították az országunkat, leverték két forradalmunkat, ránk kényszerítették a kommunizmust, megöltek több százezer magyart, és még többet elhurcoltak rabszolgának. Aki ezeket imádja, az nem magyar, csak leköpendő szolgalelkű idegenszívű hazaáruló tetű. - Magyarország 27 éve NATO tagállam, Amerika katonai szövetségese. Vagy NATO tagállam, vagy a NATO szövetségese Szerbia kivételével minden szomszédunk. Az oroszokkal paktálni politikai öngyilkosság. - Oroszországgal nincs és nem is lesz már közös határunk. Oroszország egy távoli, döglődő szláv diktatúra. Kereskedni lehet velük, közelebbi kapcsolat egész egyszerűen ostobaság.
Válasz erre
0
11
canadian-deplorable
2026. március 07. 14:28
Oroszország hasznot húz Irán bukásából. Akinek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségre.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.