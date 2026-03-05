Végre kibökte Putyin, mit akar Magyarországtól: ez lesz az ára az olcsó energiának

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat.

Az orosz Kommerszant arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is szállít gázt „megbízható partnereknek”

– Szlovákiának és Magyarországnak – amennyiben azok továbbra is „ugyanazt a politikát követik, mint ma”, szúrta ki a Portfolio. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország érdekelt a megbízható oroszországi energiaellátásban, miután a Barátság vezetéken keresztül történő tranzit blokkolva lett.