Végre kibökte Putyin, mit akar Magyarországtól: ez lesz az ára az olcsó energiának

2026. március 05. 19:47

Most már nem titkolózik az orosz elnök.

2026. március 05. 19:47
A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat.

Az orosz Kommerszant arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is szállít gázt „megbízható partnereknek”

– Szlovákiának és Magyarországnak – amennyiben azok továbbra is „ugyanazt a politikát követik, mint ma”, szúrta ki a Portfolio. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország érdekelt a megbízható oroszországi energiaellátásban, miután a Barátság vezetéken keresztül történő tranzit blokkolva lett.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

rasdi1
2026. március 07. 18:03
Azt már nem tette hozzá, hogy a szállítás lehetőségétől is függően.
anonymtalan2
2026. március 07. 14:04
Trump is hasonlóval jött. Szóval. Mpéterék esetén minden szuperhatalomtól rácseszés lenne.
cutcopy
2026. március 07. 12:14
Mondjuk eleve csak akkor marad továbbra is ez a kőolajüzlet ha ez a politika marad mert a másik erő egyáltalán nem akar orosz energiát..
csulak
2026. március 06. 17:09
vagyis azt akarja tolunk, hogy a magyar erdekeket vedjuk, azt is fogjuk tenni tovabbra is !
