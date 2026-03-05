Hivatalos: óriási bajban van Magyarország – mindenki számítását keresztülhúzta Zelenszkij

Végre kibökte Putyin, mit akar Magyarországtól: ez lesz az ára az olcsó energiának
Lehet, hogy valóban nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök.
„Őszintén szólva én nem indítanám újra a Druzsbát, mert az orosz kőolajat szállít. Ez az én álláspontom, és ezt elmondtam azoknak az európai vezetőknek, akik az ügyben felhívtak engem, valamint az Európai Unió vezetésének is” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján, amelyet Julija Szviridenko miniszterelnökkel és a kormány tagjainak részvételével rendezett munkaértekezlet után tartott.
Az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint az államfő hozzátette, Ukrajna hivatalos megkeresést vár a Barátság kőolajvezeték működésének újraindításához.
Zelenszkij szavai szerint Szerhij Koreckij, az Ukrnafta ukrán kőolaj- és földgázkitermelő vállalat igazgatója – aki egyben a Naftohaz ukrán gázvállalat igazgatótanácsának elnöke is – úgy tájékoztatott: nagyjából másfél hónapra van szükség ahhoz, hogy az olajvezeték műszaki szempontból üzemképes legyen.
Koreckij a sajtótájékoztatón elmondta, hogy biztonsági és technológiai megfontolások miatt a Barátság kőolajvezeték eredeti formájában történő helyreállítása helyett célszerűbb föld alatti manőverező tartályparkokat építeni. „A fő szivattyúállomás a Lviv megyei Brodiban megsemmisült. A 75 ezer tonna kapacitású olajvezeték, amely a legnagyobb Közép-Európában, megsemmisült. Helyreállításának nincs sem technológiai, sem biztonsági értelme” – magyarázta.
