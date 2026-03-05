Hivatalos: óriási bajban van Magyarország – mindenki számítását keresztülhúzta Zelenszkij

„Őszintén szólva én nem indítanám újra a Druzsbát, mert az orosz kőolajat szállít. Ez az én álláspontom, és ezt elmondtam azoknak az európai vezetőknek, akik az ügyben felhívtak engem, valamint az Európai Unió vezetésének is” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján, amelyet Julija Szviridenko miniszterelnökkel és a kormány tagjainak részvételével rendezett munkaértekezlet után tartott.