Meglepetés a Fidesz–KDNP névsorában – Magyar Péter még mindig titkolja jelöltjeit

A Fidesz–KDNP közös listáján 203 név szerepel – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjának adataiból. A lista élén Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga és Szentkirályi Alexandra áll. Ez az öt név különösen fontos, ezek szerepelnek majd a szavazólapokon.

Frissült ugyanakkor a lista: Halmay Gábor veszprémi önkormányzati képviselő került a 76. helyre, a hódmezővásárhelyi Czirbus Gábor a 83. helyről a 85-re „csúszott”, Azbej Tristan államtitkár pedig megelőzte Hollósy Andrást Miskolcon.