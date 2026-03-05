Meglepetés a Fidesz–KDNP névsorában – Magyar Péter még mindig titkolja jelöltjeit

Kiderült, kik kerültek a Fidesz-KDNP országos listájára – íme a nevek!
Orbán Balázs sorsfordító pillanatnak nevezte a 2026-os áprilisi választásokat.
Több „új” politikus és közéleti személyiség felkerült a Fidesz–KDNP közös, frissített listájára. A Tisza Párt listája viszont annyiban nem okoz meglepetést, hogy továbbra sem nyilvános.
A Fidesz–KDNP közös listáján 203 név szerepel – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjának adataiból. A lista élén Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga és Szentkirályi Alexandra áll. Ez az öt név különösen fontos, ezek szerepelnek majd a szavazólapokon.
Frissült ugyanakkor a lista: Halmay Gábor veszprémi önkormányzati képviselő került a 76. helyre, a hódmezővásárhelyi Czirbus Gábor a 83. helyről a 85-re „csúszott”, Azbej Tristan államtitkár pedig megelőzte Hollósy Andrást Miskolcon.
A 170. helyen Panyi Miklós államtitkár, a 188. helyen Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó szerepel. Felkerült a közös listára Halkó Petra is, aki a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Az Index összefoglalója szerint a DK országos listáján 110 név található, Dobrev Klára vezetésével. A Mi Hazánk is összegyűjtötte az induláshoz szükség ajánlás-mennyiséget, mind a 106 körzetben, listájuknak első 20 neve nyilvános: Toroczkai Lászlóval, Dúró Dórával és Apáti Istvánnal kezdődik.
A Tisza Párt egyelőre a lista első öt nevét tette nyilvánossá, amelyet természetesen Magyar Péter vezet. Rost Andrea, Gajdos László, Forsthoffer Ágnes és Kapitány István követik a pártvezér-miniszterelnök-jelöltet.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt még gyűjti az ajánlásokat.
Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner