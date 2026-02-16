Kiderült, kik kerültek a Fidesz-KDNP országos listájára – íme a nevek!

A január elején megtartott Fidesz-kongresszuson már bemutatták a kormánypártok 106 egyéni választókerületi jelöltjét, most pedig az országos lista is véglegessé vált: a Fidesz országos választmánya ismertette a Fidesz–KDNP listára került jelöltjeit, akikre a 2026. április 12-i országgyűlési választásokon lehet majd szavazni – írta meg a Magyar Nemzet.

A választmány ülésén Kövér László házelnök jelezte, a választmány már jóváhagyta mind a 106 egyéni jelöltet, mind az országos listát.