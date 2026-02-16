Ft
lista kdnp orbán balázs semjén zsolt fidesz Kövér László Orbán Viktor választás

Kiderült, kik kerültek a Fidesz-KDNP országos listájára – íme a nevek!

2026. február 16. 17:33

Orbán Balázs sorsfordító pillanatnak nevezte a 2026-os áprilisi választásokat.

2026. február 16. 17:33
null

A január elején megtartott Fidesz-kongresszuson már bemutatták a kormánypártok 106 egyéni választókerületi jelöltjét, most pedig az országos lista is véglegessé vált: a Fidesz országos választmánya ismertette a Fidesz–KDNP listára került jelöltjeit, akikre a 2026. április 12-i országgyűlési választásokon lehet majd szavazni – írta meg a Magyar Nemzet.

A választmány ülésén Kövér László házelnök jelezte, a választmány már jóváhagyta mind a 106 egyéni jelöltet, mind az országos listát.

A tanácskozáson felszólalt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is. Utalt arra a gyakran hangoztatott véleményre, miszerint a KDNP „a nagy öregek pártja”. 

Mint mondta, a KDNP keresztény pártként „az örökkévalóságnak a pártja”, és szerinte mára az egyetlen történelmi pártként működik Magyarországon.

Semjén hangsúlyozta, hogy a párt korábbi programjai – az 1944-es, az 1947-es, az 1956-os és az 1990-es időszakból – ma is vállalhatók. Felidézte Antall József gondolatát is, miszerint a keresztény civilizáció Európában azoknak is az anyanyelve, akik nem vallásosak. A KDNP elnöke szerint a keresztény civilizáció védelme egyben az európai életforma és kultúrkör védelmét is jelenti. Hozzátette: pártja korábban is túlélt „emberellenes és istenellenes ideológiákat”, és most is szembeszáll a woke-irányzattal. Elárulta, hogy a KDNP – a Fidesszel együtt – biztos és győztes választás.

Felszólalt Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke is, aki történelmi párhuzamokkal érzékeltette a választás jelentőségét, majd a Fidesz egyik jelmondatát idézte: „fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, de mindenek felett szeretet”.

Orbán Balázs elmondta, hogy a 2026-os áprilisi választás olyan sorsfordító pillanat lehet, amikor szükség van a nemzeti egységre, mivel a globalista erők háborúba akarják sodorni Európát.

Mint fogalmazott: a háborús veszély napról napra nő, ezért különösen nagy jelentősége lesz annak, hogyan dönt Magyarország április 12-én.

A Fidesz 2026-os országos listájának első 25 neve (A lista jelenleg elérhető 93 nevét ezen a linken tekinthetik meg) :
Orbán Viktor
Semjén Zsolt
Kövér László
Gál Kinga
Szentkirályi Alexandra
Kubatov Gábor
Kósa Lajos
Németh Szilárd
Kocsis Máté
Latorczai János
Lezsák Sándor
Jakab István
Papp Zsolt György
Mohácsy István
Sztojka Attila
Tapolczai Gergely
Németh Zsolt
Selmeczi Gabriella
Szijjártó Péter
Lázár János
Orbán Balázs
Simicskó István
Rogán Antal
Gulyás Gergely
Bóka János

Nyitókép: GERGELY BESENYEI / AFP

socialismo-e-muerte
2026. február 16. 18:41
A hűséglista.
herbert
2026. február 16. 18:21
Mélyen hívő, elkötelezett fidkányként mondom, hogy Alexa 5-ik helye a listán nagy melléfogás!
varga-judit
2026. február 16. 18:08
Sorsfordító az biztos! Orbánon múlik a galaxis jövője! Ahhoz nincs köze, hogy idáig jutottunk, de ha nem kap még legalább egy ötödik kétharmadot, egész Európa, mind megpusztulunk! Ha kap, akkor megmenekülünk, és végre elkezdődhet az építkezés 16 év után! 🤡
sozlib_abschaum
2026. február 16. 18:06
Nem láttam sehol asztalt és drogra hasonlító anyagokat, se radnai se latyakos se cigány bűnözök, nagyon unalmas!
