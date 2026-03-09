„Elképesztő, mennyire gondolatszegények ezek a szerencsétlen haladárok. Mi a fő kampányüzenet a választás előtt, miután az áradás talán mégsem akkora? Putyin beavatkozik, ő nyeri meg a választást majd a Orbánnak.

Alsó hangon tíz éve ennyi a megfejtése a Nemzetközi Demokrata Pártnak. Ekkora egeret tudnak szülni tíz év alatt a vajúdó hegyek.