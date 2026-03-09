Ft
03. 10.
kedd
beavatkozás vlagyimir putyin Tisza Párt nemzetközi demokrata párt Orbán Viktor választás

Putyin beavatkozik, ő nyeri meg a választást majd a Orbánnak

2026. március 09. 17:49

Elképesztő, mennyire gondolatszegények ezek a szerencsétlen haladárok.

2026. március 09. 17:49
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Elképesztő, mennyire gondolatszegények ezek a szerencsétlen haladárok. Mi a fő kampányüzenet a választás előtt, miután az áradás talán mégsem akkora? Putyin beavatkozik, ő nyeri meg a választást majd a Orbánnak. 

Alsó hangon tíz éve ennyi a megfejtése a Nemzetközi Demokrata Pártnak. Ekkora egeret tudnak szülni tíz év alatt a vajúdó hegyek. 

Mondanám, hogy a tartótiszt fejében megfordulhatna a csere lehetősége, de nekünk tulajdonképpen jó ez így.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

vip era
2026. március 10. 04:44
Ha nem az oroszok,akkor majd a Moszad, ha ők sem akkor a CIA. Saját totális alkalmatlanságukra sosem gondolnak a Tisza lumpenprolijai.
tapir32
2026. március 10. 04:31
Magyar Péter szilárdan megvetette a lábát a tudatlanság és butaság végtelen mezején.
tapir32
2026. március 10. 04:29
Az arrogancia, a gátlástalanság és a hazudozás nem az eszesség vagy az erő megnyilvánulása, hanem szociopátia és az önbizonytalanság túlkompenzálása. Egyúttal, a butaság beismerése. Azért kell a hazudozás, arrogancia, gátlástalanság mert tisztességes úton semmire sem mennének. Zselenszkij és Magyar Péter hitvány szociopaták.
Mantinka
2026. március 10. 02:47
Elképesztő, mennyire gondolatszegények ezek a szerencsétlen mandineres újságírók. Mi a fő kampányüzenet a választás előtt? Megjelent az Én a kétarcú! Megjegyzem már elfogyott 30 millió példány, így újranyomnak még 30 milliót.. Úgyhogy rohanjatok, mert még mindig 10 % akciósan tudod megvenni. Futás!!!!!!!
