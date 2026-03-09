Csak ámulnak az Egyesült Államokban: magyarul köszönt egymásnak a kanadai csapat játékosa és az amerikai riporter

Mint arról néhány hete beszámoltunk, a négyszeres magyar válogatott labdarúgó, Sallói Dániel hosszú évek után a csapatváltás mellett döntött, otthagyta Kansast és az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC-be igazolt. A harmadik mérkőzésén az első gólját is megszerezte kanadai együttesében, a Cincinnati ellen a 86. percben talált be, miután a leshatárról kilépve ragyogóan tekert a hosszú sarokba – ezzel 1–0-ra nyert a vendégcsapat.