sallói dániel Kanada Egyesült Államok

Csak ámulnak az Egyesült Államokban: magyarul köszönt egymásnak a kanadai csapat játékosa és az amerikai riporter

2026. március 09. 20:26

A harmadik mérkőzésén az első gólját szerezte kanadai együttesében a magyar támadó. Sallói Dánielnek a meccs után nagy meglepetésben volt része.

2026. március 09. 20:26
null

Mint arról néhány hete beszámoltunk, a négyszeres magyar válogatott labdarúgó, Sallói Dániel hosszú évek után a csapatváltás mellett döntött, otthagyta Kansast és az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC-be igazolt. A harmadik mérkőzésén az első gólját is megszerezte kanadai együttesében, a Cincinnati ellen a 86. percben talált be, miután a leshatárról kilépve ragyogóan tekert a hosszú sarokba – ezzel 1–0-ra nyert a vendégcsapat.

Az összecsapás magyar szempontból nem csak Sallói gólja miatt emlékezetes, de a meccs végi interjú miatt is. A magyar gólszerzőt az AppleTV magyar származású riportere, Jillian Sakovits kérdezte a vegyes zónában, aki magyarul is köszönt el a 29 éves támadótól – számolt be róla a Jenkifoci.

Nagyon sokat jelent nekem az első találatom a TFC mezében. Az első gól mindig különleges érzés. Tegnap éjszaka álmodtam erről a pillanatról. Szerettem volna jól kezdeni az új csapatomban, ez pedig álomszerű kezdés. Nagyon boldog vagyok”

– fogalmazott a magyar gólszerző, akinek Jillian Sakovits magyarul köszönte meg a társalgást. „Köszönöm” – mondta ki a riporter, amire Sallói egy „Köszönöm szépen” válasszal reagált.

Fotó: Facebook/Jenkifoci

***

