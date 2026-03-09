Csak ámulnak az Egyesült Államokban: magyarul köszönt egymásnak a kanadai csapat játékosa és az amerikai riporter

Otthagyta Kansast az egyik leghűségesebb magyar, inkább Kanadát választotta
Pedig életre szóló élményeket szerzett ott.
A harmadik mérkőzésén az első gólját szerezte kanadai együttesében a magyar támadó. Sallói Dánielnek a meccs után nagy meglepetésben volt része.
Mint arról néhány hete beszámoltunk, a négyszeres magyar válogatott labdarúgó, Sallói Dániel hosszú évek után a csapatváltás mellett döntött, otthagyta Kansast és az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC-be igazolt. A harmadik mérkőzésén az első gólját is megszerezte kanadai együttesében, a Cincinnati ellen a 86. percben talált be, miután a leshatárról kilépve ragyogóan tekert a hosszú sarokba – ezzel 1–0-ra nyert a vendégcsapat.
Az összecsapás magyar szempontból nem csak Sallói gólja miatt emlékezetes, de a meccs végi interjú miatt is. A magyar gólszerzőt az AppleTV magyar származású riportere, Jillian Sakovits kérdezte a vegyes zónában, aki magyarul is köszönt el a 29 éves támadótól – számolt be róla a Jenkifoci.
Nagyon sokat jelent nekem az első találatom a TFC mezében. Az első gól mindig különleges érzés. Tegnap éjszaka álmodtam erről a pillanatról. Szerettem volna jól kezdeni az új csapatomban, ez pedig álomszerű kezdés. Nagyon boldog vagyok”
– fogalmazott a magyar gólszerző, akinek Jillian Sakovits magyarul köszönte meg a társalgást. „Köszönöm” – mondta ki a riporter, amire Sallói egy „Köszönöm szépen” válasszal reagált.
Fotó: Facebook/Jenkifoci
