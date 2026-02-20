Otthagyta Kansast az egyik leghűségesebb magyar, inkább Kanadát választotta

„Itt élem le életem hátralévő részét” – Amerikában marad a magyar válogatott támadó
Arról is beszélt, hogy történelmet akar írni.
Sallói Dániel Torontóban folytatja. A négyszeres magyar válogatott labdarúgó búcsút int Kansasnek.
Sallói Dániel az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Toronto FC-ben folytatja pályafutását – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A 29 éves támadó eddigi klubja, a Sporting Kansas City arról számolt be, hogy a kanadai klubtól akár egymillió dollárt is kaphat majd a csereüzlet keretében, bizonyos feltételek teljesülése esetén.
Több mint tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Kansas Citybe Magyarországról azzal az álommal, hogy profi szinten futballozhassak, és a klub valóra váltotta ezt.
Köszönök mindent a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, stábtagoknak és szurkolóknak. Életre szóló élményeket szereztem itt, megnyertük a US Open Kupát, MLS All-Star- és válogatott játékos lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézte a négyszeres magyar válogatott Sallóit a Kansas City-i klub honlapja.
Sallói összesen 286 tétmérkőzésen lépett pályára a Sporting Kansas City első csapatában, ezeken 67 gólt és 43 gólpasszt jegyzett.
Ezt is ajánljuk a témában
Arról is beszélt, hogy történelmet akar írni.
Nyitókép: Amy Kontras/AFP