Otthagyta Kansast az egyik leghűségesebb magyar, inkább Kanadát választotta

Köszönök mindent a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, stábtagoknak és szurkolóknak. Életre szóló élményeket szereztem itt, megnyertük a US Open Kupát, MLS All-Star- és válogatott játékos lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézte a négyszeres magyar válogatott Sallóit a Kansas City-i klub honlapja.

Most már Torontóban is van magyar futballista (Fotó: torontofc.ca)

Sallói összesen 286 tétmérkőzésen lépett pályára a Sporting Kansas City első csapatában, ezeken 67 gólt és 43 gólpasszt jegyzett.