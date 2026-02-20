Ft
Otthagyta Kansast az egyik leghűségesebb magyar, inkább Kanadát választotta

2026. február 20. 09:23

Sallói Dániel Torontóban folytatja. A négyszeres magyar válogatott labdarúgó búcsút int Kansasnek.

2026. február 20. 09:23
null

Sallói Dániel az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Toronto FC-ben folytatja pályafutását – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Torontóban folytatja a magyar szélső

A 29 éves támadó eddigi klubja, a Sporting Kansas City arról számolt be, hogy a kanadai klubtól akár egymillió dollárt is kaphat majd a csereüzlet keretében, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Több mint tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Kansas Citybe Magyarországról azzal az álommal, hogy profi szinten futballozhassak, és a klub valóra váltotta ezt.

Köszönök mindent a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, stábtagoknak és szurkolóknak. Életre szóló élményeket szereztem itt, megnyertük a US Open Kupát, MLS All-Star- és válogatott játékos lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézte a négyszeres magyar válogatott Sallóit a Kansas City-i klub honlapja.

Most már Torontóban is van magyar futballista
Most már Torontóban is van magyar futballista (Fotó: torontofc.ca)

Sallói összesen 286 tétmérkőzésen lépett pályára a Sporting Kansas City első csapatában, ezeken 67 gólt és 43 gólpasszt jegyzett.

Nyitókép: Amy Kontras/AFP

 

