03. 12.
csütörtök
krasznahorkai magyar Nobel-díj

Krasznahorkai világa 2.

2026. március 12. 10:13

(Butasággal és aljassággal fertőzött.)

2026. március 12. 10:13
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Dobó István és Gárdonyi Géza is lehetett volna Krasznahorkai, de akkor már nem lenne semmi sem. És Hunyadi is lehetett volna Krasznahorkai, de akkor sem. Nyelv sem lenne és haza sem lenne, és itt állnánk akkor Krasznahorkai világában. És nem akarok abban a világban állni, élni. Azt mondja Krasznahorkai: »De magyarnak lenni – ez ellen minden erőmmel küzdök.«

Ne küzdjön. Felesleges küzdelem lenne. Ugyanis maga nem magyar. És mert a világ olyan lett, amilyen, nem is kaphatta volna más a Nobel-díjat, csak maga. Legyen vele boldog. Telik majd belőle az élethosszig tartó világpolgárságra. És ha a Jóistennek van humora – és van neki! –, akkor majd egy muszlim világpolgár fogja magának elmagyarázni a világpolgárság igazi gyönyörét, ott, Berlinben, a maga módján. Mi pedig, magyarok, akik »egy betegség, egy gyógyíthatatlan, elriasztó kór, egy járványos baj« vagyunk, majd sajnálkozunk kicsit. És mély megnyugvással rögzítjük magunkban, hogy maga soha nem ülhet oda az örökkévalóság hagyománnyal s jó szóval terített asztalához.”

Nyitókép: MTI /Marjai János

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Vesus8244
2026. március 12. 11:14
Nem tudom miért állítják zsidónak ezt a szlovák - magyar embert a hozzászólók ? Valószínű hogy Kertész Imrére asszociálnak. Ez a személy egy kultúrát sért meg, szerintem a szomorúság vagy düh kifejezése egy ilyen sértésre a hozzászólók részéről teljesen kontra produktív egy másik kultúra minősítésével! És igen Bayer Zsolt cikke nagyjából a sértett kultúrával foglakozik helyesen. Magyarnak lenni nem származás és nyelvhasználat kérdése. Történelmünk nem a mások ellen szólt elsősorban bárhogy hazudják nagyon sokan a környezetünkben és sajnos köztünk élő nem magyarok közül is sokan, mint ez a Nobel díjas személy ( És nagyon fontos, olyan magyar is van aki csak néhány szót tud magyarul és akár egyetlen felmenője se volt magyar, de tiszteli és szereti ezt a kultúrát és közé akar tartozni)
gullwing
2026. március 12. 11:05
Ez a szardarab is majd mikor kehes lesz hazajön hogy a MI pénzünkön gyógyuljon..
elcapo-2
2026. március 12. 10:44
»De magyarnak lenni – ez ellen minden erőmmel küzdök.« Vannak magyarok, akik zsidó vallásúak, vannak magyarországi zsidók, akik nem vallásosak, de magyarnak vallják magukat....helyes. De egy hazátlan zsidó világpolgárral nem kell foglalkozni, mert semmi közünk hozzá
Upuaut
2026. március 12. 10:35
Amit a Mein Kampfban írnak erről a bagázsról, az tűpontosan fedi a valóságot. Egyetlen parazitanép sem ennyire kártékony.
