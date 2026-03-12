„Abszurd dolog, hogy ott vagyunk Kijevben, mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem” – Orbán a Barátság kőolajvezetékről

Szerdán indult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is – fogalmazott az államtitkár.