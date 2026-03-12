Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt energiaügyi minisztérium Magyar Péter kijev orbán viktor

„Abszurd dolog, hogy ott vagyunk Kijevben, mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem” – Orbán a Barátság kőolajvezetékről

2026. március 12. 12:07

A miniszterelnöknek tartott beszámolót a Kijevbe látogató Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. március 12. 12:07
null

Szerdán indult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is – fogalmazott az államtitkár. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Czepek Gábor megjegyezte: a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása. 

A miniszterhelyettes csütörtökön délelőtt már telefonon beszélt Orbán Viktorral, akinek részletesen beszámolt az akutális helyzetről. A magyar miniszterelnök arról érdeklődött először, hogy útközben zargatta-e valaki a magyar csapatot, mire az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a körülményekhez képest jó útjuk volt, egy nagykövetségi épületben töltötték az éjszakát, biztonságos körülmények között. 

Próbáljanak kapcsolatba lépni az energetikáért felelős kormányzati szervekkel. Tehát, hiába mondják, hogy nem vagyunk itt, meg nem vagyunk ott, mindennap legalább egyszer vagy kétszer újra és újra be kell jelentkezni”

– kérte kollégáját a miniszterelnök, aki szerint a magyar félnek dokumentálni kell, hogy „mi akartunk velük tárgyalni, meg akartuk nézni, velük együtt akartuk megoldani a helyzetet”. 

Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni”

– folytatta. 

A miniszterelnök azt mondta, amennyiben a magyar delegáció nem jár sikerrel, akkor vagy közvetlenül vagy a nagykövetségen keresztül kérjenek engedélyt, hogy a helyszínre mehessenek, megvizsgálni a vezetéket. 

Tehát ha nem tárgyalnak magukkal Kijevben, akkor azt mondják: jó, megértettük, de akkor szemlét akarunk csinálni, meg akarjuk nézni a helyszínt”

– mondta Czepek Gábornak Orbán Viktor.

A miniszterhelyettes elmondta, annyi előrelépés van, hogy csütörtökön az orosz ügyvivővel és az EU-diplomatákkal folyamatos tárgyalásban lesznek, mivel ez nem csak magyar helyzet, regionális meg európai helyzet is.

Csöves energiahordozónak keletről jönnie kell, és ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszeríti Kijevet és az ukránokat, hogy reagáljanak rá”

– emelte ki.

Orbán Viktor annyit tett hozzá, abszurd dolognak tartja, hogy „ott vagyunk Kijevben, mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem!” (...) „Gábor, ha kell bármilyen segítség itthonról, elér engem közvetlenül is” – zárta a kormányfő. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lionheart-7
2026. március 12. 15:34
Magatoknak köszönhetitek, barmok, hogy nem tárgyalnak veletek az ukránok. B.szogatjátok őket már 4 éve minden lehetséges fórumon, aztán csodálkoztok, hogy nem állnak veletek szóba. A leutóbbi, hog ymég egy pénzszllítmányt is elloptatok. Mocskos fidesz.
Válasz erre
1
1
Ízisz
•••
2026. március 12. 14:48 Szerkesztve
Z. ...ha igaz lenne amit állítanak, hogy javításra szorul a vezeték, akkor eddig mit csináltak??? És miért nem lehet megvizsgálni??? Talán hazudnak az ukrán terrorista fasiszták??? 🤔❓
Válasz erre
1
1
Ízisz
2026. március 12. 14:44
Z. "majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 12. 14:12 Talán egy 4 éve tartó háború kellős közepén fontosabb dolga is akad az ukrán kormánynak, mint látszatbizottságoknak katasztrófaturista szafarikat szervezni. Menjenek oda a helyszínre a saját szakállukra, aztán hallgassák meg, hogy csörgedezik-e a csőben az olaj. De aztán ne visítozzanak, ha Putyin egyik drónja telibe találja őket! 🤣🤣🤣🤣" Válasz erre 👆 Ízisz majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 12. 14:42 Z. Te is barlanglakó vagy??? Lopod a fát az erdőből, hogy a tűz mellett melegedj??? Vagy szeretnél háromszoros enegiadíjakat fizetni??? Mert azon könnyű segíteni, te nagyon hülye fizetett büsszel lábtörlő kutyája!!! 💯❗
Válasz erre
1
1
Ohel
2026. március 12. 14:37
Hamarabb ránk fognak szorulni az ukránok, mint gondolnák. Majd a következő megválasztott elnökkel rendezzük a kapcsolatot, ez a bohóc meg mehet világgá.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!