Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
shell tisza párt orbán balázs irán energia Magyar Péter miniszterelnök

Az olajválság fokozódik, de a magyar védett ár stabil

2026. március 12. 12:18

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója energia helyzetjelentést közölt Facebook-oldalán.

2026. március 12. 12:18
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója energia helyzetjelentést közölt közösségi oldalán. Ebből többek között kiderült, hogy  Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében.

Valamint egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert is találat ért egy iraki kikötőben, a Hormuzi-szoros közelében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Balázs továbbá azt is ismertette, hogy 

a konfliktus elérte a Perzsa-öböl egyik stratégiailag legfontosabb tengeri csomópontját is: dróntámadás érte Omán egyik legnagyobb tengeri olajtároló létesítményét.

A nemzetközi hírügynökségek csütörtök reggel már arról számoltak be, hogy a közel-keleti helyzet miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, annak ellenére, hogy több ország is történelmi mértékű stratégiai készleteket szabadított fel.

A politikus arra is kitért, hogy A Shell vis maior helyzetet jelentett be a katari LNG-t vásárló ügyfelei felé, vagyis nem garantálja, hogy a megrendelt mennyiségeket le tudja szállítani.

Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot – úgy spekulálnak, hogy az emelkedő energiaárak a Tisza Párt választási esélyeit javítják.  Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot – tette hozzá.

Mindezek után leszögezte hogy a védett ár azonban stabil – a magyar kormány döntésének köszönhetően Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, valamint a közel-keleti konfliktus árát nem a magyar embereknek kell megfizetni. 

A magyarok a védett árnak köszönhetően ma is 595 forintért tankolnak benzint és 615 forintért dízelt.

„Meg fogjuk védeni a magyar családokat és vállalkozásokat! A Fidesz a biztos választás!” – zárta posztját Orbán Balázs.

Nyitókép: illusztráció, AFP/Ying Tang

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2026. március 12. 13:41
Az olajválság fokozódik, de a magyar védett ár stabil Az 1 ft-os buszjegy is stabil volt mert az Országos Anyag és Árhivatal azt mondta ennyi és kész.
Válasz erre
0
0
Farkasvölgyi
2026. március 12. 12:27
Nem mindenki előtt van lezárva a Hormuzi-szoros: Pakisztán, Oroszország, Kína, Észak-Korea, Banglades, Jemen, Libanon és Irak hajói hajsználhatják....
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!