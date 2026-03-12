Az olajválság fokozódik, de a magyar védett ár stabil

Fontos kiegészítést tett a kormány a védett üzemanyagárakra vonatkozóan: ezekre kell mindenképpen odafigyelnünk
A Magyar Közlönyben tették közzé a pontosításokat.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója energia helyzetjelentést közölt Facebook-oldalán.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója energia helyzetjelentést közölt közösségi oldalán. Ebből többek között kiderült, hogy Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében.
Valamint egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert is találat ért egy iraki kikötőben, a Hormuzi-szoros közelében.
Orbán Balázs továbbá azt is ismertette, hogy
a konfliktus elérte a Perzsa-öböl egyik stratégiailag legfontosabb tengeri csomópontját is: dróntámadás érte Omán egyik legnagyobb tengeri olajtároló létesítményét.
A nemzetközi hírügynökségek csütörtök reggel már arról számoltak be, hogy a közel-keleti helyzet miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, annak ellenére, hogy több ország is történelmi mértékű stratégiai készleteket szabadított fel.
A politikus arra is kitért, hogy A Shell vis maior helyzetet jelentett be a katari LNG-t vásárló ügyfelei felé, vagyis nem garantálja, hogy a megrendelt mennyiségeket le tudja szállítani.
Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot – úgy spekulálnak, hogy az emelkedő energiaárak a Tisza Párt választási esélyeit javítják. Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot – tette hozzá.
Mindezek után leszögezte hogy a védett ár azonban stabil – a magyar kormány döntésének köszönhetően Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, valamint a közel-keleti konfliktus árát nem a magyar embereknek kell megfizetni.
A magyarok a védett árnak köszönhetően ma is 595 forintért tankolnak benzint és 615 forintért dízelt.
„Meg fogjuk védeni a magyar családokat és vállalkozásokat! A Fidesz a biztos választás!” – zárta posztját Orbán Balázs.
