A nemzetközi hírügynökségek csütörtök reggel már arról számoltak be, hogy a közel-keleti helyzet miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, annak ellenére, hogy több ország is történelmi mértékű stratégiai készleteket szabadított fel.

A politikus arra is kitért, hogy A Shell vis maior helyzetet jelentett be a katari LNG-t vásárló ügyfelei felé, vagyis nem garantálja, hogy a megrendelt mennyiségeket le tudja szállítani.

Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot – úgy spekulálnak, hogy az emelkedő energiaárak a Tisza Párt választási esélyeit javítják. Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot – tette hozzá.

Mindezek után leszögezte hogy a védett ár azonban stabil – a magyar kormány döntésének köszönhetően Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, valamint a közel-keleti konfliktus árát nem a magyar embereknek kell megfizetni.