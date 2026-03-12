Fokozódik az olajhelyzet: Németország drasztikus lépésre szánta el magát

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A Berliner Zeitung arról ír, hogy Németország felszabadítja nemzeti olajtartalékainak egy részét az iráni háború nyomán megugró energiaárak miatt. A lap szerint
a kormány ezzel párhuzamosan azt is előkészíti, hogy a töltőállomások naponta legfeljebb egyszer emelhessék az üzemanyagárakat.
Az áremelkedést a nyersolajszállítások akadozása és a Hormuzi-szoros körüli feszültség hajtotta fel – idézték fel.
A beszámoló szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szerdán 92,31 dollárra emelkedett, ami több mint öt százalékos napi növekedést jelentett. A piacot az terheli, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások csaknem leálltak, miközben iráni tengeri aknákról szóló jelentések is tovább fokozták a bizonytalanságot.
A Wall Street Journal úgy értesült, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség történetének legnagyobb összehangolt tartalékfelszabadítását javasolta tagállamainak, több mint 400 millió hordónyi mennyiséggel. Ebből Németországra 19,5 millió hordó jutna, ami a készletek mintegy ötödének felel meg.
Az összeállításban emlékeztettek,
az IEA megalakulása óta eddig mindössze ötször történt koordinált készletfelszabadítás, legutóbb 2022-ben, az ukrajnai háború kezdete után.
Németország minden ilyen akcióban részt vett, a német szabályozás pedig akkor teszi lehetővé a tartalékok megnyitását, ha közvetlen ellátási zavar fenyeget, vagy hirtelen visszaesik a szállítás.
A Wall Street Journal úgy tudja, a német kormány az osztrák modellhez hasonló szabályozást is bevezethet, amely napi egy alkalomra korlátozná az üzemanyagár-emelést. A beszámoló szerint Katherina Reiche gazdasági miniszternek kell véglegesítenie és végrehajtania az intézkedést, amelynek részleteit még vizsgálják.
