Fokozódik az olajhelyzet: Németország drasztikus lépésre szánta el magát

A beszámoló szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szerdán 92,31 dollárra emelkedett, ami több mint öt százalékos napi növekedést jelentett. A piacot az terheli, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások csaknem leálltak, miközben iráni tengeri aknákról szóló jelentések is tovább fokozták a bizonytalanságot.

A Wall Street Journal úgy értesült, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség történetének legnagyobb összehangolt tartalékfelszabadítását javasolta tagállamainak, több mint 400 millió hordónyi mennyiséggel. Ebből Németországra 19,5 millió hordó jutna, ami a készletek mintegy ötödének felel meg.

Az összeállításban emlékeztettek,

az IEA megalakulása óta eddig mindössze ötször történt koordinált készletfelszabadítás, legutóbb 2022-ben, az ukrajnai háború kezdete után.

Németország minden ilyen akcióban részt vett, a német szabályozás pedig akkor teszi lehetővé a tartalékok megnyitását, ha közvetlen ellátási zavar fenyeget, vagy hirtelen visszaesik a szállítás.