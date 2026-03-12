Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány olaj nemzetközi energiaügynökség hormuzi szoros németország

Fokozódik az olajhelyzet: Németország drasztikus lépésre szánta el magát

2026. március 12. 10:53

Napi egyszeri áremelés jöhet a kutakon.

2026. március 12. 10:53
null

A Berliner Zeitung arról ír, hogy Németország felszabadítja nemzeti olajtartalékainak egy részét az iráni háború nyomán megugró energiaárak miatt. A lap szerint 

a kormány ezzel párhuzamosan azt is előkészíti, hogy a töltőállomások naponta legfeljebb egyszer emelhessék az üzemanyagárakat.

Az áremelkedést a nyersolajszállítások akadozása és a Hormuzi-szoros körüli feszültség hajtotta fel – idézték fel.

A több mint öt százalékos napi emelkedés sem meglepő

A beszámoló szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szerdán 92,31 dollárra emelkedett, ami több mint öt százalékos napi növekedést jelentett. A piacot az terheli, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások csaknem leálltak, miközben iráni tengeri aknákról szóló jelentések is tovább fokozták a bizonytalanságot.

A Wall Street Journal úgy értesült, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség történetének legnagyobb összehangolt tartalékfelszabadítását javasolta tagállamainak, több mint 400 millió hordónyi mennyiséggel. Ebből Németországra 19,5 millió hordó jutna, ami a készletek mintegy ötödének felel meg.

Az összeállításban emlékeztettek, 

az IEA megalakulása óta eddig mindössze ötször történt koordinált készletfelszabadítás, legutóbb 2022-ben, az ukrajnai háború kezdete után.

Németország minden ilyen akcióban részt vett, a német szabályozás pedig akkor teszi lehetővé a tartalékok megnyitását, ha közvetlen ellátási zavar fenyeget, vagy hirtelen visszaesik a szállítás.

A Wall Street Journal úgy tudja, a német kormány az osztrák modellhez hasonló szabályozást is bevezethet, amely napi egy alkalomra korlátozná az üzemanyagár-emelést. A beszámoló szerint Katherina Reiche gazdasági miniszternek kell véglegesítenie és végrehajtania az intézkedést, amelynek részleteit még vizsgálják.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 12 komment

Sorrend:
csulak
2026. március 12. 11:29
jo lenne ha Putiyn nem adna tobb LNG-t Nyugat europanak
Válasz erre
1
0
Vasalo
2026. március 12. 11:22
Naponta egyszer lehet emelni az árakat. Hü de nagy pofont adtak a szarnak. A sogorék ezt heti 3szor engedik meg, de mit is jelent az, hogy naponta nem 5-6 centtel emelgetik az árakat hanem hetente 3szor fogják 10-20 centtel. Ez hatalmas gyözelem, már azon gondolkodom nem kellene ezt egyenesen a Guiness könyvbe javasolni mint csucsteljesitményt. Ráadásul az Idiotenlandban nagy hirtelen találtak több ezer határört, akik a tisztes német állampolgárokat hivatottak üldözni a határokon, akik merték vállalni a bátorságot és elmentek valamelyik keleti szomszédhoz olcsobban tankolni, amivel ugye megkárositották az államkasszát, ami büntetendö. Már törvény is van, mégpedig 90 cent literenkent minden külföldi benzinre. S mindez egy állitolagos VAMUNIOBAN.. Márcsak azt várom mikor kezd el a Temu meg a többiek olcso üzemanyagot árulni, pl lehetne 5 - 10 literes tetrapackban benzint vagy dizelt rendelni. ha már erre a politika képtelen.
Válasz erre
2
0
Galsó Atya
2026. március 12. 11:18
Mondjuk, hogy mitől emelkedik az olaj, vagy a gáz ára azonnal, mikor az olajválalatoknak és a kormányoknak is vannak több hónapos stratégiai tartalékai, amiket nyilvánvalóan sokkal olcsóbban szereztek be, azt nem értem. Nem lehet, hogy valaki már megint csak keres ezen? Hm? Azért ezek a dolgok - mégha be is vannak már keverve bioval - nem romlanak meg egyik napról a másikra. Ez olyan mintha a könyvesboltban felmenne a régóta ott porosodó könyvek ára, mikor megdrágul a papír. Kamu.
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2026. március 12. 11:17
A magas árból a germán kormánynak magasabb az adóbevétele is. Ezért nem alkalmaznak semmiféle ársapkát vagy árcsökkentö szabályozást. A birka náciknak igy is jó... Ma reggel dízel a falu szélén 2,38 Euro.... Az autópályán még több.
Válasz erre
1
0
