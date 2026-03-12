Ft
tisza párt török áramlat szijjártó péter magyarország ukrajna választás

Szijjártó Péter kimondta, amit nem akartunk hallani: Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot (VIDEÓ)

2026. március 12. 11:15

A miniszter videóüzenetben szólította fel arra az ukránokat, hogy fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a Tisza Párt támogatását.

2026. március 12. 11:15
null

Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték támadásával totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, amivel befolyásolni próbálják a választás eredményét és el akarják érni a Tisza Párt által is kívánt célt, a leválást az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően elmondta, hogy a kollégája arról tájékoztatta, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat földgázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúrája ellen Oroszország területén.

„Ezzel Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, Ukrajna el akarja lehetetleníteni Magyarország teljes energiaellátását, hiszen az ukránok blokád alatt tartják az olajellátásunkat, és most blokád alá akarják vonni a gázellátásunkat is” – figyelmeztetett.

„A Török Áramlat vezeték kritikus fontosságú Magyarország földgázellátása szempontjából. Ha a Török Áramlat gázvezeték működését ellehetetlenítik, akkor Magyarország és még néhány közép-európai, délkelet-európai ország biztonságos földgázellátása is ellehetetlenül” – mutatott rá.

„Nyilvánvaló, hogy miért csinálják ezt az ukránok, hiszen egy hónap van a magyar parlamenti választásig, totális energiablokád alá akarnak minket vonni, 

ezzel akarnak beavatkozni a választásba, ezzel akarják támogatni a Tisza Pártot” 

– vélekedett.

„Ráadásul egy hosszú távú céljukat is el akarják érni közösen a Tisza Párttal, hiszen a Tisza Pártnak is az a célja, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, az olcsó orosz gázról és az olcsó orosz kőolajról, hogy aztán drágábban vehessék azt másoktól, és ezáltal mások, nyugati energiavállalatok és az ő részvényeseik ezen aztán jó sokat kereshessenek” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány megvédi Magyarország energiaellátását, ragaszkodik a biztonságos ellátáshoz, az olcsó orosz energiához, mert az jelenti a biztosítékot a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartására.

„Ezért felszólítjuk Zelenszkij elnököt, felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus fontosságú energiainfrastruktúra elleni támadásokat, fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a Tisza Párt támogatását” – mondta.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

madre79
2026. március 12. 14:46
Tudtommal még mindig tőlünk kapnak áramot! Le kell kapcsolni mindent!
aquaszi
2026. március 12. 14:28
Áram miért nincs már lekapcsolva a hoholok felé?
NovaTerra
2026. március 12. 13:49
Tehát, akkor a válaszlépésként mi is totális energiablokád alá vonjuk Ukrajnát?
Coollog
2026. március 12. 13:34
Ha nem tudnánk, merről fúj a szél, ott tartunk, hogy az EU kifizeti a "javítást". Gyakori meghibásodásokra számítok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!