Szijjártó Péter kimondta, amit nem akartunk hallani: Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot (VIDEÓ)

Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték támadásával totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, amivel befolyásolni próbálják a választás eredményét és el akarják érni a Tisza Párt által is kívánt célt, a leválást az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően elmondta, hogy a kollégája arról tájékoztatta, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat földgázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúrája ellen Oroszország területén.