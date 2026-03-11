Felfedte a lapjait Zelenszkij: megtámadta a Török Áramlatot, óriási veszélyben van Magyarország

A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját.

Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal” – mutatott rá.

„Tehát az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása egy nagyon durva, nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy tegyük világossá: Magyarország jövője és sorsa múlik ezen a parlamenti választáson, mert ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, arra rámehet az ország jövője” – figyelmeztetett.

A miniszter megjegyezte, hogy minden egyes hasonló ukrán támadással eggyel nagyobb tétje van a soron következő parlamenti választásnak.