Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Török Áramlat

Felfedte a lapjait Zelenszkij: megtámadta a Török Áramlatot, óriási veszélyben van Magyarország

2026. március 11. 18:49

„Magyarország jövője és sorsa a tét” – állapította meg Szijjártó Péter.

2026. március 11. 18:49
null

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban, ami egyben súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitásával szemben is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Balatonlellén.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon főbenjáró bűnnek nevezte azt, amit Ukrajna művel Magyarországgal

a globális energiapiac rendkívüli bizonytalanságai közepette. „Mert mi történik? Az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, és Magyarországon a Barátság kőolajvezeték alternatívája egy tengeri olajvezeték” – mondta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Ezért amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel, az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben” – folytatta. Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy nemrég kapott értesítést az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban.

A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját.

Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal” – mutatott rá.

„Tehát az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása egy nagyon durva, nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy tegyük világossá: Magyarország jövője és sorsa múlik ezen a parlamenti választáson, mert ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, arra rámehet az ország jövője” – figyelmeztetett.

A miniszter megjegyezte, hogy minden egyes hasonló ukrán támadással eggyel nagyobb tétje van a soron következő parlamenti választásnak.

Ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, ha nem tudunk nemet mondani Brüsszelnek, minden elveszett.

Mert gondoljanak bele, az elmúlt években ezen sok válság dacára Magyarország nagyon komoly bravúrokat tudott felmutatni. Nagyon komoly bravúrokat, mert annak ellenére, hogy válságról válságra bukdácsolt a világ, azért ma csak egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt” – fűzte hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. március 11. 23:14
Remélem az oroszok eltakarítják ezt a kazárok és soviniszták alkotta apparátust, amelyik egy terrorállamot működtet Ukrajna néven.
Válasz erre
1
0
pandalala
2026. március 11. 22:54
a Török Áramlathoz azé' még a törököknek is lesz egy két keresetlen szavuk .... F35-ösök ... ha van már, meg miegymás ... Bayraktar drónok szabadon választott robbanóanyaggal .... most már levegőből, nem postán ..
Válasz erre
1
0
Burdisgarage
2026. március 11. 22:26
ukrajna európa ISIS-e!
Válasz erre
2
0
Gsss
2026. március 11. 22:11
Itt az ideje hogy teljesen lezárjuk az ukrán határt, Villanyt és gázt is azonnal lezárni. remélem az amerikai elnöktől kapunk valami támogatást a választások ellenőrzésére. A titkosszolgálataink meg szedjék össz e az össze rohadék ukránt aki a választás előtt és utána akar fegyveres felkelést kirobbantani. Börtönbe velük előzetesbe 2 évre addig vizsgálni az ügyüket. Minden országban nagy mennyiségű pénz bevitelére igazolni kell honnan van és hova szállítják, itt belopták az országba, elkobozni és én nem utasítottam volna ki azt 7 rohadékot, 1-2 évig előzetesbe raktam volna őket elvégre a csempészet összeg nagysága meg hogy a magyar ellenzéknek küldték felkelkésre stb. A titkosszolgálatunk mit csinál? nincs semmi usula dolgairól? vagy messiásról? nyomjuk ki médiába azt baszódjanak meg mi lesz utána.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!