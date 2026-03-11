Titkolni akarták Magyar Péterék, milyen hátterű jelöltet indítanak Pápán – hiába

A márka mögött pedig nem más áll, mint a balatoni oligarcha család, Frosthofferék.

Mint az kiderül a honlapjukról, a virágföld gyártó és kereskedő cég Forsthofferék családi vállalkozása, a Talajerőgazdálkodási Kft. érdekeltségébe tartozik. Ezt erősíti, hogy a Tekland ügyvezető-tulajdonosa ifj. Forsthoffer Ferenc, aki így Ujvári közvetlen főnöke is egyben.

A Talajerőgazdálkodási Kft. tulajdonosai pedig Forsthoffer Ferenc üzletember és felesége, Forsthofferné Varró Julianna, azaz Forsthoffer Ágnes tiszás alelnök szülei.

Az ellenpont.hu megjegyzi: „a Forsthoffer-szülők régóta építgetik befolyásukat Balaton környékén, erős kommunista kapcsolataik révén már a Kádár-rendszerben fontos pozíciókra tettek szert. Igazán azonban a rendszerváltás utáni zavaros privatizáció során gazdagodtak meg”.

A Forsthoffer-család tehát több szállal is kötődik már a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy ezt minden érintett titkolja. Maga Ujrvári sem verte nagy dobra politikusi bemutatkozásában, hol dolgozik pontosan.