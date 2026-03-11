Ft
tisza párt forsthoffer ágnes ujvári Magyar Péter

Titkolni akarták Magyar Péterék, milyen hátterű jelöltet indítanak Pápán – hiába

2026. március 11. 18:44

A Forsthoffer-család már látványosan terjeszkedik a Tisza Párton belül.

2026. március 11. 18:44
null

A Tisza Párt alelnökének, Forsthoffer Ágnes családjához köthető az ellenzéki szervezet pápai képviselőjelöltje, hiába próbálták ezt eltitkolni – számolt be róla az ellenpont.hu.

A hírportál szerint Ujvári Szilviáról „nem sokat lehet tudni, hiszen keveset nyilatkozik, a közösségi médiában pedig a központi pártüzeneteken és a PR-posztokon kívül nem igazán oszt meg érdemi gondolatokat. Ahogyan a munkahelyéről sem beszél szívesen.”

Ujvári pályafutásában viszont van egy érdekes részlet: jelenleg is a Tekland nevű virágföld és termesztőközeg nagykereskedésnél dolgozik, középvezetőként. 

A márka mögött pedig nem más áll, mint a balatoni oligarcha család, Frosthofferék. 

Mint az kiderül a honlapjukról, a virágföld gyártó és kereskedő cég Forsthofferék családi vállalkozása, a Talajerőgazdálkodási Kft. érdekeltségébe tartozik. Ezt erősíti, hogy a Tekland ügyvezető-tulajdonosa ifj. Forsthoffer Ferenc, aki így Ujvári közvetlen főnöke is egyben.

A Talajerőgazdálkodási Kft. tulajdonosai pedig Forsthoffer Ferenc üzletember és felesége, Forsthofferné Varró Julianna, azaz Forsthoffer Ágnes tiszás alelnök szülei. 

Az ellenpont.hu megjegyzi: „a Forsthoffer-szülők régóta építgetik befolyásukat Balaton környékén, erős kommunista kapcsolataik révén már a Kádár-rendszerben fontos pozíciókra tettek szert. Igazán azonban a rendszerváltás utáni zavaros privatizáció során gazdagodtak meg”.

A Forsthoffer-család tehát több szállal is kötődik már a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy ezt minden érintett titkolja. Maga Ujrvári sem verte nagy dobra politikusi bemutatkozásában, hol dolgozik pontosan. 

Nyitókép: Facebook

