Titkolni akarták Magyar Péterék, milyen hátterű jelöltet indítanak Pápán – hiába

A Balatonnál is összecsap a Fidesz és a Tisza – mutatjuk, kik közül választhatnak a helyiek!
A kormánypárt képviselőjelöltje szerint fontos, hogy a fiatalok helyben képzeljék el a jövőjüket.
A Forsthoffer-család már látványosan terjeszkedik a Tisza Párton belül.
A Tisza Párt alelnökének, Forsthoffer Ágnes családjához köthető az ellenzéki szervezet pápai képviselőjelöltje, hiába próbálták ezt eltitkolni – számolt be róla az ellenpont.hu.
A hírportál szerint Ujvári Szilviáról „nem sokat lehet tudni, hiszen keveset nyilatkozik, a közösségi médiában pedig a központi pártüzeneteken és a PR-posztokon kívül nem igazán oszt meg érdemi gondolatokat. Ahogyan a munkahelyéről sem beszél szívesen.”
Ujvári pályafutásában viszont van egy érdekes részlet: jelenleg is a Tekland nevű virágföld és termesztőközeg nagykereskedésnél dolgozik, középvezetőként.
A márka mögött pedig nem más áll, mint a balatoni oligarcha család, Frosthofferék.
Mint az kiderül a honlapjukról, a virágföld gyártó és kereskedő cég Forsthofferék családi vállalkozása, a Talajerőgazdálkodási Kft. érdekeltségébe tartozik. Ezt erősíti, hogy a Tekland ügyvezető-tulajdonosa ifj. Forsthoffer Ferenc, aki így Ujvári közvetlen főnöke is egyben.
A Talajerőgazdálkodási Kft. tulajdonosai pedig Forsthoffer Ferenc üzletember és felesége, Forsthofferné Varró Julianna, azaz Forsthoffer Ágnes tiszás alelnök szülei.
Az ellenpont.hu megjegyzi: „a Forsthoffer-szülők régóta építgetik befolyásukat Balaton környékén, erős kommunista kapcsolataik révén már a Kádár-rendszerben fontos pozíciókra tettek szert. Igazán azonban a rendszerváltás utáni zavaros privatizáció során gazdagodtak meg”.
A Forsthoffer-család tehát több szállal is kötődik már a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy ezt minden érintett titkolja. Maga Ujrvári sem verte nagy dobra politikusi bemutatkozásában, hol dolgozik pontosan.
