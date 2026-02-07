Ft
A Balatonnál is összecsap a Fidesz és a Tisza – mutatjuk, kik közül választhatnak a helyiek!

2026. február 07. 09:15

Az ország egyik legsokszínűbb gazdasági térsége, ahol meghonosodott az egész éves turizmus – a balatonfüredi központú választókörzet az utóbbi években látványosan átalakult. A kormánypárt képviselőjelöltje szerint fontos, hogy a fiatalok helyben képzeljék el a jövőjüket.

2026. február 07. 09:15
Rimóczi Norbert

A Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő és Várpalota körüli településeket, vagyis a Balaton északi partjától a Bakony lábáig terjedő régiót magában foglaló Veszprém vármegyei 2-es egyéni választókerület sajátosságát az adja, hogy természeti kincsek, épített kulturális örökség és infrastruktúra szempontjából is nagy eltérések vannak. A balatonfüredi székhelyű választókerület mintapéldája a fejlődési lehetőségek kompetens kiaknázásának, és szemléletes, hogy milyen eredményeket lehet elérni, ha egy terület képviselője és a kormányzat proaktívan, átgondolt fejlesztési stratégia mentén együttműködve dolgozik éveken át. 

A Veszprém megyei 2-es körzet hagyományosan a jobboldali politikai erők terepe. A Fidesz–KDNP jelöltje, Kontrát Károly 2014 óta képviselte a helyieket az Országgyűlésben, s választásról választásra növelni tudta támogatottságát, ami a lakosok elégedettségét mutatja. 2014-ben a választók 45 százaléka támogatta, 2018-ban több mint 50 százalék voksolt mellette. Az ellenzéki pártok széles körű összefogása sem változtatott a helyzeten: 2022-ben előnyét kissé növelve, 51 százalékos támogatottsággal ismét győzött Kontrát Károly, az országos átlagnál magasabb, 72 százalékos részvétel mellett. 

A 200. Anna-bál Balatonfüreden
Fotó: MTI/Katona Tibor

Régi és új jelöltek 

A várakozásoknak megfelelően a vármegye Veszprémet és térségét felölelő 1-es, valamint a Tapolcát, Ajkát és Sümeget magában foglaló 3-as számú egyéni választókerületében nem változott a kormánypárti jelöltek személye. A legutóbbi voksoláson magabiztos győzelmet arató Ovádi Péter és Navracsics Tibor ismét megméretik magukat. Két új jelölt száll ringbe a megyében a kormánypárt részéről: a Pápát és környékét lefedő 4-es körzetben Pápa szülötte, Takács Péter egészségügyi államtitkár, a fentebb említett 2-es választókerületben pedig Hegedűs Barbara indul. 

