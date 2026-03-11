Veszprém: az ország egyik legélhetőbb városa, amely gyökeresen átalakult az utóbbi tíz évben

Ovádi Péter

Fotó: Facebook

A térségben zajló komplex megújulási folyamat érintette a városi és a bakonyi települések infrastruktúráját, a közösségi tereket, a gazdasági kapacitásokat és az intézményrendszert. Közterek és közintézmények újultak meg, bővült az oktatási és a kulturális kínálat, például a Pannon Egyetemen a fejlesztések értéke meghaladta a 7 milliárd forintot. A térség országos és nemzetközi szinten is láthatóbbá vált, erősödött a turizmus. Mindez a kisebb településeken is érzékelhető életminőség­-javulást hozott, ami hozzájárult a lakosság megtartásához – a felmérések szerint Veszprém évek óta az egyik legélhetőbb magyarországi város.

A megyeszékhely az utóbbi években megerősítette pozícióját a magas hozzáadott értékű ipari és kutatás-fejlesztési tevékenységek terén is. A Continental autóipari konszern veszprémi központjának bővítése az egyik legnagyobb volumenű ipari beruházás volt a körzetben: a vállalat 19 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre, amelyhez a kormány 4 milliárd forintos támogatást nyújtott. A beruházás eredményeként több száz új mérnöki és fejlesztői munkahely jött létre, erősítve a térség tudásalapú gazdaságát.

Gáspár Levente

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése sem maradt ki: több ponton megújult a városi és a térségi úthálózat, új összekötő szakaszok épültek, amelyek csökkentették az átmenő forgalmat és javították a közlekedés biztonságát. Kiemelt jelentőségű volt a 8-as főút el­kerülőjének fejlesztése, valamint a 82-es és 8-as főutat összekötő szakasz megépítése, amely tehermentesítette Veszprém belső úthálózatát. Ovádi Péter szerint a következő időszakban a cél a 8-as főút elkerülő szakaszának folytatása, valamint a déli elkerülő út további elemeinek megvalósítása. Ugyancsak hosszú távú jelentőségű beruházásként tekint az aranyosvölgyi völgyhíd megépítésére, amely új dimenziót nyitna a város és környezete kapcsolatában. A településeket összekötő utak felújítása pedig – például az Ajka és Úrkút, valamint a Dudar és Nagyesztergár közötti szakaszok rendbetétele – nemcsak a közlekedést teszi biztonságosabbá, hanem a gazdasági kapcsolatok erősítését is szolgálja.