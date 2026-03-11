Zelenszkij először üzent a magyaroknak, amióta halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Az ukrán elnök most azt követeli az Európai Uniótól, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel Magyarországgal szemben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvénytelennek nevezte a magyar hatóságok intézkedését, amikor lefoglalták az ukrán Oschadbank pénzeszközeit – írja a Korrespondent az aranykonvojról, amely még az ukránok szerint is a Zelenszkijékhez kötődő háborús maffia pénzmosási kísérlete volt.
Az ukrán lap szerint
Zelenszkij a magyaroknak szánt üzenet mellett most azt követeli az Európai Uniótól, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel Magyarországgal szemben.
Mint ismert, az elnök a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét. Azóta Ukrajnában újabb és újabb forgatókönyv terjed a miniszterelnök elleni lehetséges merényletről.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
