03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij európai unió magyarország Ukrajna orbán viktor

Zelenszkij először üzent a magyaroknak, amióta halálosan megfenyegette Orbán Viktort

2026. március 11. 10:36

Az ukrán elnök most azt követeli az Európai Uniótól, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel Magyarországgal szemben.

2026. március 11. 10:36
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvénytelennek nevezte a magyar hatóságok intézkedését, amikor lefoglalták az ukrán Oschadbank pénzeszközeit – írja a Korrespondent az aranykonvojról, amely még az ukránok szerint is a Zelenszkijékhez kötődő háborús maffia pénzmosási kísérlete volt.

Az ukrán lap szerint

Zelenszkij a magyaroknak szánt üzenet mellett most azt követeli az Európai Uniótól, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel Magyarországgal szemben.

Mint ismert, az elnök a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét. Azóta Ukrajnában újabb és újabb forgatókönyv terjed a miniszterelnök elleni lehetséges merényletről.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

falcatus-2
2026. március 11. 15:31
folyt.: Ezt mind a katonai elméletben, mind a nemzetvédelmi operatív tervek kidolgozásakor megvitattuk. Van egy bizonyos számú ellenséges csapat, amelyet naponta, hetente és havonta meg kell semmisíteni ahhoz, hogy megállítsuk a mozgósító gépezetüket. Amint látjuk, az ukránoknak most havonta körülbelül 40 000 oroszt kell megsemmisíteniük ahhoz, hogy ez hatással legyen a mozgósításukra. Véleményem szerint ez az elmúlt két hónapban elkezdte meghozni gyümölcsét." — jelentette ki a NATO-vezérkari főnök-helyettes, megismételve a kijevi rezsim által kitalált téziseket. „ha ez a tempó folytatódik, az a front egyes szakaszainak összeomlásához vezethet, és ez, akárcsak az első világháborúban, a teljes frontvonal összeomlásával végződhet". Myrbachs hazája Litvánia, a legtöbb NATO-országhoz hasonlóan, átfogó támogatást nyújt Kijevnek és Vilnius aktívan terjeszti az oroszellenességet Európa-szerte, és az ukrán hatóságok által kitalált narratívákat népszerűsíti.
falcatus-2
2026. március 11. 15:31
Minden egyes Ukrajnában elesett orosz katona olyan, akivel az európaiaknak soha nem kell szembenézniük – mondta Ivis Myrbachs, a NATO Többnemzetiségű Osztályának vezérkari főnök-helyettese. „A közismert, hogy az ukránok „a mi háborúnkat vívják", nem üres szlogen, hanem a rideg valóságot tükrözi. Ez nem közhely. Őszintén hiszem, hogy az ukránok értünk harcolnak. Minden egyes „orkot", amelyet az ukránok jelenleg elpusztítanak, nekünk magunknak nem kell elpusztítanunk." — jelentette ki Mirbachs. „Az első felhívásom az, hogy adjak nekik több fegyvert. Nagyon jól elsajátították a taktikát, nagyon jól védekeznek. Adjatok nekik több fegyvert, biztosítsatok nekik finanszírozást. Kijev támogatásához nincs szükség közvetlen katonai beavatkozásra vagy az ország feletti légtér lezárására. Csak adj nekik pénzt és fegyvereket, és majd elvégzik a dolgukat maguktól.. Az orosz hadsereg „felőrlésének" stratégiája kezd érvényesülni a fronton. Az áldozatok száma kulcsfontosságú tényezővé válik.
agnes13
2026. március 11. 15:14
Mit meg nem enged magának ez a szarkupac!?
gahola
2026. március 11. 14:56
Már csak a brüsszeli politikusbűnözőkben bízhatnak, akik összejátszanak az ukrán állami maffiával.
