Elszabadult a pokol Kárpátalján: kíméletlenül lecsaptak a TCK embereire, esélyük sem volt a toborzótiszteknek

Csak az alkalomra vár Ukrajna: egy politikai elemző elmondta, hogy szednék össze a magyarokat (VIDEÓ)
Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.
Betelt a pohár az Ungvári járásban.
A rendőrség őrizetbe vett három férfit Kárpátalján, akik rátámadtak a helyi toborzóközpont (TCK) munkatársaira egy igazoltatás során – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpáthír.
Az incidensre akkor került sor, amikor katonák a mozgósítással kapcsolatos értesítéseket kézbesítették.
A hatóságok tájékoztatása szerint az eset március 10-én történt az Ungvári járásban található Patkanyóc település közelében. Egy helyi férfiakból álló csoport szándékosan elállta a toborzótisztek szolgálati autójának útját, majd fadorongokkal estek neki a járműnek, és fizikai nyomást próbáltak gyakorolni a katonákra.
A Kárpáthír az eset kapcsán megjegyezte, hogy a támadók ellen fegyverként használt eszközzel elkövetett huliganizmus miatt indult büntetőeljárás, amely az ukrán törvények szerint súlyos szabadságvesztéssel büntetendő.
Nyitókép forrása: MTI/ EPA / Andrew Marienko
