Elszabadult a pokol Kárpátalján: kíméletlenül lecsaptak a TCK embereire, esélyük sem volt a toborzótiszteknek

A rendőrség őrizetbe vett három férfit Kárpátalján, akik rátámadtak a helyi toborzóközpont (TCK) munkatársaira egy igazoltatás során – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpáthír.

Az incidensre akkor került sor, amikor katonák a mozgósítással kapcsolatos értesítéseket kézbesítették.

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset március 10-én történt az Ungvári járásban található Patkanyóc település közelében. Egy helyi férfiakból álló csoport szándékosan elállta a toborzótisztek szolgálati autójának útját, majd fadorongokkal estek neki a járműnek, és fizikai nyomást próbáltak gyakorolni a katonákra.