Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában TCK támadás Ukrajna orosz-ukrán háború toborzás kényszersorozás toborzótiszt Kárpátalja

Elszabadult a pokol Kárpátalján: kíméletlenül lecsaptak a TCK embereire, esélyük sem volt a toborzótiszteknek

2026. március 11. 11:58

Betelt a pohár az Ungvári járásban.

2026. március 11. 11:58
Ukrán katona

A rendőrség őrizetbe vett három férfit Kárpátalján, akik rátámadtak a helyi toborzóközpont (TCK) munkatársaira egy igazoltatás során – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpáthír.

Az incidensre akkor került sor, amikor katonák a mozgósítással kapcsolatos értesítéseket kézbesítették.

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset március 10-én történt az Ungvári járásban található Patkanyóc település közelében. Egy helyi férfiakból álló csoport szándékosan elállta a toborzótisztek szolgálati autójának útját, majd fadorongokkal estek neki a járműnek, és fizikai nyomást próbáltak gyakorolni a katonákra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Kárpáthír az eset kapcsán megjegyezte, hogy a támadók ellen fegyverként használt eszközzel elkövetett huliganizmus miatt indult büntetőeljárás, amely az ukrán törvények szerint súlyos szabadságvesztéssel büntetendő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/ EPA / Andrew Marienko

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vapepe
2026. március 11. 14:56
A bátor, hős ukrán katonák, akikből 120 ezret akarnak ide küldeni, ugye. Na, veszek én is egy fatestápolót (értsd, bézbólütőt).
Válasz erre
2
0
ördöngös pepecselés
2026. március 11. 14:35
szerintem ez álhír a lakosság megfélemlítésére Ukrajnában nincs olyan férfi szabadon akinek van ereje ilyesmire és nem fél attól, hogy elviszik a frontra, márpedig ezeket őrizetbe vette a rendőrség
Válasz erre
0
0
nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 11. 13:25
Hajrá, csak ügyesen! Intézzétek el a TCK-s szemeteket!
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2026. március 11. 13:18
Nem találom a korrupt banya javaslatát, honnét jöhetne biztonságos, megbízható és megfizethetö olaj és gáz? Talán Brüsszelböl?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!