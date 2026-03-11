Ft
Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: elkészült az ördögi terv, így kerülnék meg a magyar és a szlovák vétót az Európai Unióban

2026. március 11. 11:53

Harmincmilliárd eurót küldenének Ukrajnába.

Az Európai Unió több tagállama egy mintegy harmincmilliárd eurós alternatív finanszírozási tervet készített elő Ukrajna támogatására, amely megkerülhetné a Magyarország és Szlovákia által kilátásba helyezett vétót. A terv kétoldalú hitelekre épülne, és elsősorban a balti és északi országok szorgalmazzák arra az esetre, ha a 90 milliárd eurós közös uniós hitel végleg elakadna – írta meg a Politico alapján a KárpátHír.

Eelco Heinen holland pénzügyminiszter a hírek szerint arról tájékoztatta kollégáit, hogy Hollandia 2029-ig 3,5 milliárd euró értékű kétoldalú támogatást kíván nyújtani Ukrajnának. Az ilyen, tagállami szintű kölcsönök folyósításához nincs szükség központosított uniós döntésre,

így a pénz a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozó eredményétől függetlenül is eljuthatna Kijevhez.

Zelenszkij pénzügyi mozgástere jelenleg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által február végén jóváhagyott 8,1 milliárd dolláros hitelnek köszönhetően biztosított. Ebből az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már le is hívták, ami a jelenlegi számítások szerint május elejéig biztosít fedezetet a működéshez. Brüsszeli források szerint e külső finanszírozás nélkül Ukrajna már március végére súlyos pénzügyi helyzetbe kerülhetett volna.

Valdis Dombrovskis uniós biztos március 10-én kijelentette, hogy az Európai Unió „így vagy úgy”, de folyósítani fogja a 90 milliárd eurós támogatást. A Kijevvel szimpatizáló európai fővárosokban és magában Kijevben is kiemelt figyelemmel követik az április 12-i magyarországi parlamenti választásokat, abban bízva, hogy azok feloldhatják a politikai akadályokat.

Diplomáciai források szerint amennyiben az ellenzéki Magyar Péter kerülne hatalomra, várhatóan nem blokkolná a közös hitelfelvételt.

Különösen akkor lehetne erre esély, ha újraindulna a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, vagy ha Magyarország jóváhagyást kapna a 16 milliárd eurós SAFE-program keretében. Eközben Robert Fico szlovák miniszterelnököt a diplomaták jóval kisebb akadálynak tartják a megállapodás véglegesítésében.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

