Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: elkészült az ördögi terv, így kerülnék meg a magyar és a szlovák vétót az Európai Unióban

Az Európai Unió több tagállama egy mintegy harmincmilliárd eurós alternatív finanszírozási tervet készített elő Ukrajna támogatására, amely megkerülhetné a Magyarország és Szlovákia által kilátásba helyezett vétót. A terv kétoldalú hitelekre épülne, és elsősorban a balti és északi országok szorgalmazzák arra az esetre, ha a 90 milliárd eurós közös uniós hitel végleg elakadna – írta meg a Politico alapján a KárpátHír.

Eelco Heinen holland pénzügyminiszter a hírek szerint arról tájékoztatta kollégáit, hogy Hollandia 2029-ig 3,5 milliárd euró értékű kétoldalú támogatást kíván nyújtani Ukrajnának. Az ilyen, tagállami szintű kölcsönök folyósításához nincs szükség központosított uniós döntésre,