Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: elkészült az ördögi terv, így kerülnék meg a magyar és a szlovák vétót az Európai Unióban

Zelenszkij ledobta az atombombát: „Mondtam, hogy harmadik világháború lesz”
Ezt még megfejelte azzal, hogy szerinte senkinek nincs olyan tapasztalata szárazföldi hadviselésben, mint Ukrajnának.
Harmincmilliárd eurót küldenének Ukrajnába.
Az Európai Unió több tagállama egy mintegy harmincmilliárd eurós alternatív finanszírozási tervet készített elő Ukrajna támogatására, amely megkerülhetné a Magyarország és Szlovákia által kilátásba helyezett vétót. A terv kétoldalú hitelekre épülne, és elsősorban a balti és északi országok szorgalmazzák arra az esetre, ha a 90 milliárd eurós közös uniós hitel végleg elakadna – írta meg a Politico alapján a KárpátHír.
Eelco Heinen holland pénzügyminiszter a hírek szerint arról tájékoztatta kollégáit, hogy Hollandia 2029-ig 3,5 milliárd euró értékű kétoldalú támogatást kíván nyújtani Ukrajnának. Az ilyen, tagállami szintű kölcsönök folyósításához nincs szükség központosított uniós döntésre,
így a pénz a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozó eredményétől függetlenül is eljuthatna Kijevhez.
Zelenszkij pénzügyi mozgástere jelenleg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által február végén jóváhagyott 8,1 milliárd dolláros hitelnek köszönhetően biztosított. Ebből az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már le is hívták, ami a jelenlegi számítások szerint május elejéig biztosít fedezetet a működéshez. Brüsszeli források szerint e külső finanszírozás nélkül Ukrajna már március végére súlyos pénzügyi helyzetbe kerülhetett volna.
Valdis Dombrovskis uniós biztos március 10-én kijelentette, hogy az Európai Unió „így vagy úgy”, de folyósítani fogja a 90 milliárd eurós támogatást. A Kijevvel szimpatizáló európai fővárosokban és magában Kijevben is kiemelt figyelemmel követik az április 12-i magyarországi parlamenti választásokat, abban bízva, hogy azok feloldhatják a politikai akadályokat.
Diplomáciai források szerint amennyiben az ellenzéki Magyar Péter kerülne hatalomra, várhatóan nem blokkolná a közös hitelfelvételt.
Különösen akkor lehetne erre esély, ha újraindulna a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, vagy ha Magyarország jóváhagyást kapna a 16 milliárd eurós SAFE-program keretében. Eközben Robert Fico szlovák miniszterelnököt a diplomaták jóval kisebb akadálynak tartják a megállapodás véglegesítésében.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP