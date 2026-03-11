Ft
háború Európai Néppárt (EPP) Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió ukrajna oroszország

Magyar Péter párttársai Magyarországot Ukrajnára cserélnék az EU-ban (VIDEÓ)

2026. március 11. 11:08

Magyar Péter szövetségesei felvennék az EU-ba a háborúban álló Ukrajnát és kiraknák Magyarországot.

null

Mika Aaltola, az Európai Néppárt (EPP) finn képviselője, Magyar Péter párttársa és szövetségese arról beszélt az Európai Parlamentben, hogy Magyarországot le kellene cserélni Ukrajnára az Európai Unióban.

„Tisztelt elnök úr, a bővítés geopolitika. Oroszország nem vár. Háborút folytat Ukrajnában, és minden olyan országot destabilizál, amely csatlakozni akar hozzánk. Grúziában ez sikerült neki, és felbátorodott. 

Ukrajna helye az unióban van, nem védencként, hanem erős katonai hatalomként. Olyan országként, amely megmutatta, mit jelent az európai gerinc. Retorikai kérdés önhöz, biztos úr: ki lehetne-e cserélni Orbán Magyarországát Ukrajnára?

A tagsági folyamat békeidőre lett tervezve” – mondja Mika Aaltola.

Hozzáteszi: 

„Most háború van. Kreativitásra, rugalmasságra és politikai bátorságra van szükségünk, 

hogy megújítsuk az egész modellt, és védelmet hozzunk létre a demokrácia számára. Az eszköz csak akkor működik, ha van hozzá bátorság. Az ígéretek és a tettek nélküli évek Oroszország legjobb propagandája. Most van itt a cselekvés ideje.” 

Magyarország kirúgásáról és Ukrajna felvételéről Magyar Péter egy másik uniós párttársa is posztolt teljesen nyíltan: „Amikor látom, hogy Viktor hogyan eszkalálja a a helyzetet a választások előtt,

 őszintén szólva nem bánnám, ha Orbán Magyarországát Ukrajnára cserélnénk az Európai Unióban”

 – írja a cseh Tomáš Zdechovský.

Igen, ez megengedhető az Európai Unióban, ahogyan Ukrajna is büntetlenül zsarolhatja Magyarországot a kőolajjal és az ukrán elnök büntetlenül fenyegetheti meg életveszélyesen a magyar kormányfőt.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

 

Kerezs
2026. március 11. 13:04
Jelenleg a legveszedelmesebb szomszédunk Ukrajna. (pár évvel ezelőtt csak aljas volt) A 90-es évek EU tagországai már nyomokban sem léteznek. A jelenlegi EU-s vezetés pillanatnyi hezitálás nélkül fogja lecserélni Magyarországot( a demokrácia jegyében) Ukrajnára, ha nem a kedvük szerint működő vezetés lesz Magyarországon. Az EU-s vezetés olyan értékrendet képvisel, amivel semmiképpen nem azonosulhatunk.
survivor
2026. március 11. 12:32
Rajta ! Támogatom a kirúgásunkat ! Az oroszellenes szankciók megszűnnének nálunk...
kbexxx
2026. március 11. 12:05
Amennyiben sikerülne el jönne a Kánaán . Senki nem mondana bátran se sehogy se Ellent ha az nem nemzeti vagy eu érdekét szolgálná! Még önmagukról se védené senki ! Ukrajna meg mindenkit fenyegetve kussba tartana. Megszünnénk EU folyosó is lenni vámot szednénk Nem pofázhatnának bele hogy mit tehetne az országunk! Nagyon nincs ez átgondolva, "kedves E u vezetés
nzoltan-818
2026. március 11. 11:57
Igen, örömmel venném, ha Magyarországot ti megszabadítanátok az EU-s kolonctól és nélkülük lépnétek be a háborúba.
