Magyar Péter párttársai Magyarországot Ukrajnára cserélnék az EU-ban (VIDEÓ)

Mika Aaltola, az Európai Néppárt (EPP) finn képviselője, Magyar Péter párttársa és szövetségese arról beszélt az Európai Parlamentben, hogy Magyarországot le kellene cserélni Ukrajnára az Európai Unióban.

„Tisztelt elnök úr, a bővítés geopolitika. Oroszország nem vár. Háborút folytat Ukrajnában, és minden olyan országot destabilizál, amely csatlakozni akar hozzánk. Grúziában ez sikerült neki, és felbátorodott.