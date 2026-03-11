Magyar Péter párttársai Magyarországot Ukrajnára cserélnék az EU-ban (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Magyar Péter szövetségesei felvennék az EU-ba a háborúban álló Ukrajnát és kiraknák Magyarországot.
Mika Aaltola, az Európai Néppárt (EPP) finn képviselője, Magyar Péter párttársa és szövetségese arról beszélt az Európai Parlamentben, hogy Magyarországot le kellene cserélni Ukrajnára az Európai Unióban.
„Tisztelt elnök úr, a bővítés geopolitika. Oroszország nem vár. Háborút folytat Ukrajnában, és minden olyan országot destabilizál, amely csatlakozni akar hozzánk. Grúziában ez sikerült neki, és felbátorodott.
Ukrajna helye az unióban van, nem védencként, hanem erős katonai hatalomként. Olyan országként, amely megmutatta, mit jelent az európai gerinc. Retorikai kérdés önhöz, biztos úr: ki lehetne-e cserélni Orbán Magyarországát Ukrajnára?
A tagsági folyamat békeidőre lett tervezve” – mondja Mika Aaltola.
Hozzáteszi:
„Most háború van. Kreativitásra, rugalmasságra és politikai bátorságra van szükségünk,
hogy megújítsuk az egész modellt, és védelmet hozzunk létre a demokrácia számára. Az eszköz csak akkor működik, ha van hozzá bátorság. Az ígéretek és a tettek nélküli évek Oroszország legjobb propagandája. Most van itt a cselekvés ideje.”
Magyarország kirúgásáról és Ukrajna felvételéről Magyar Péter egy másik uniós párttársa is posztolt teljesen nyíltan: „Amikor látom, hogy Viktor hogyan eszkalálja a a helyzetet a választások előtt,
őszintén szólva nem bánnám, ha Orbán Magyarországát Ukrajnára cserélnénk az Európai Unióban”
– írja a cseh Tomáš Zdechovský.
Igen, ez megengedhető az Európai Unióban, ahogyan Ukrajna is büntetlenül zsarolhatja Magyarországot a kőolajjal és az ukrán elnök büntetlenül fenyegetheti meg életveszélyesen a magyar kormányfőt.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP