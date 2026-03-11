Rubint Réka: Ha itt háború lesz, mindenkinek harcolnia kell!

Rubint Rékáék családon belül is szoktak közéletről beszélgetni, illetve arról, mi zajlik a világban, és politikától függetlenül is pontosan ugyanez lenne a véleményük a külpolitikai eseményekről, ami most: ha a szomszédunkban háború dúl, az ránk is hatással van. A Mandiner és a DPK közös műsorában, a Kollázsban az aerobic edző úgy fogalmazott, az emberek ma burokban élnek és azt gondolják, hogy a körülöttünk zajló események elkerülik majd őket.

