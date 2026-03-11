Ft
háború mandiner dpk Mészáros Nóra rubint réka kollázs

Rubint Réka: Ha itt háború lesz, mindenkinek harcolnia kell!

2026. március 11. 13:00

Az emberek szerint a világban zajló események rajtuk kívülálló dolgok, pedig, ha zajlik a szomszédunkban egy háború, az mindenkire hatással van - mondta Rubint Réka a Mandiner és a DPK közös műsorában. A Kollázs új részében az aerobic edző arról is beszél, a gyermekei újra és újra felteszik neki a kérdést, lesz-e háború Magyarországon.

2026. március 11. 13:00
null

Rubint Rékáék családon belül is szoktak közéletről beszélgetni, illetve arról, mi zajlik a világban, és politikától függetlenül is pontosan ugyanez lenne a véleményük a külpolitikai eseményekről, ami most: ha a szomszédunkban háború dúl, az ránk is hatással van. A Mandiner és a DPK közös műsorában, a Kollázsban az aerobic edző úgy fogalmazott, az emberek ma burokban élnek és azt gondolják, hogy a körülöttünk zajló események elkerülik majd őket.

Nézze meg a Kollázs teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A gyermekeim sokszor megkérdezik tőlem, hogy ugye nem lesz Magyarországon háború? – fogalmazott, majd hozzátette, adja Isten, hogy elkerüljön minket, ugyanakkor ha mégsem így lesz, „nem csak az én katona fiamat viszik el harcolni, hanem a szobából a kamera másik végén álló fiúkat, az én férjemet és a te párodat is. Mindenkit!”.


Rubint Réka úgy fogalmazott, ez nem mese és nem félelemkeltés, „kicsit most már mindenkinek fel kéne ébrednie”, hogy, amikor döntünk vagy voksolunk valakire, akkor azt ne divatirányzatok alapján, hanem a józan ész mentén tegyük.
Beszélt arról is, az a tény, hogy sok poszt jelenik meg a közösségi felületeiken, azt az érzetet kelti az emberekben, mintha mindent tudnának róluk, holott a megjelenő tartalmak a valódi életüknek körülbelül a tíz százalékát jelentik.
Rubint Réka a házasságát a hullámvölgyek ellenére megingathatatlannak érzi, úgy fogalmazott, soha nem fordult meg egyikük fejében sem a problémák ellenére, hogy el akarnának válni egymástól. 

 

 

