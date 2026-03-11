Óriási mentőövet dobtak Orbánék a vállalkozásoknak

a felszabadított stratégiai tartalék – elviekben – májusig elég,

a szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként a fogyasztóknak,

a kabinet pedig az egész ellátási láncban igyekszik rögzített árakkal biztosítani mindenki egészséges profitját, és azt, hogy megérje minden szereplőnek elősegítenie az ellátásbiztonságot.

A kormányzati intézkedés kapcsán megkerestük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát (MKIK), hogy megtudjuk, miként érinti a lépés a vállalkozókat, s hogy miért volt fontos a jövedéki adók csökkentése? Az MKIK rámutatott, a Kamara és a kabinet közös munkájával létrejött tavalyi 11 pontos adó- és adminisztrációcsökkentő csomag egyik kulcseleme volt az üzemanyagok jövedékiadó-emelésének fél éves elhalasztása, 2026. július 1-jére.

Ez a pont kifejezetten a Kamara kérésére került be a megállapodásba, a javaslat alapján 15–20 milliárd forinttal csökkentek a vállalkozások kiadásai. Ennyivel több forrást tudnak saját működésükre és fejlesztésükre fordítani.”

Az üzemanyagárak részben ennek köszönhetően a szomszédos országok átlaga alatt maradhattak (megjegyzés: ezt jelzi Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejegyzése is). Bizonytalan helyzetben nem lehet előre megmondani mi mikor lesz, hanem alkalmazkodni kell a szükséges helyzethez. A Kamara ezért arra törekszik, hogy még hatékonyabban támogathassa a hazai vállalkozásokat.