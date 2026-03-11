Trump kijelentését terjeszti Infantino – ez gondolja Irán meghívásáról az amerikai elnök

„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Taj, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.

Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G-csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP