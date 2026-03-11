Ft
világbajnokság Gianni Infantino Donald Trump Irán Egyesült Államok

Trump kijelentését terjeszti Infantino – ez gondolja Irán meghívásáról az amerikai elnök

2026. március 11. 11:15

Jelen állás szerint meghívják Iránt a labdarúgó-világbajnokságra. A FIFA elnöke idézte Trumpot.

null

Gianni Infantino szerint Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.

A megbeszélések során Trump elnök ismételten hangsúlyozta, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják az Egyesült Államokban sorra kerülő tornára”

– mondta a FIFA elnöke a Trumppal folytatott találkozó után. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen.

„Mindannyiunknak szükségünk van egy olyan eseményre, mint a FIFA-világbajnokság, amely jobban összehozza az embereket, mint valaha” – tette hozzá Infantino.

Trumpék meghívása ellenére sem biztos, hogy Irán részt vesz a vb-n

Trumpék nem tervezik azt, hogy Iránt kizárják
Trumpék nem tervezik azt, hogy Iránt kizárják (Fotó: Saul Loeb/AFP)

A bejelentés ellenére sem tekinthető biztosnak az iráni csapat vb-indulása, mivel saját döntése alapján is visszaléphet a tornától. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) elnöke korábban már utalt erre.

„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Taj, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.

Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G-csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP

