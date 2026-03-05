Trump ezúttal sem fogta vissza magát – a világszervezet még nem reagált az amerikai elnök kijelentésére

Erre vártak a focirajongók: nem fogta vissza magát Hajdú B. István – elmondta, ki nyerheti a vb-t
Ami a szívén, az a száján.
Nem kertelt az USA elnöke. Trumpot Irán világbajnoki szerepléséről kérdezték.
Donald Trump meglehetősen nyersen fogalmazott, amikor az iráni válogatott 2026-os labdarúgó-világbajnoki részvételéről kérdezték. Az USA elnöke kijelentette, egyáltalán nem érdekli, hogy ott lesz-e Irán a tornán. A kijelentés újabb bizonytalanságot hozott a már amúgy is feszült helyzetbe, miközben az iráni küldöttség nem jelent meg a vb-csapatok atlantai egyeztetésén. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyelőre nem foglal állást, azt hangoztatja, minden csapatot örömmel látnak a tornán – számolt be a Magyar Nemzet.
Mint ismert, a nyári világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, a mérkőzések jelentős részének az USA ad otthont. A már kijutott Irán a tervek szerint Los Angelesben és Seattle-ben játszana, részvétele azonban kérdésessé vált az amerikai–izraeli katonai támadások és a közel-keleti feszültség miatt.
Trumpot a Politico kérdezte arról, hogy mit gondol Irán vb-szerepléséről.
Engem igazán nem érdekel, hogy Irán részt vesz-e”
– idézte a Magyar Nemzet az elnököt, aki hozzátette: szerinte Irán „nagyon rosszul legyőzött ország”, amely „alig működik”.
Trump szavai – amikre a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség még nem reagált – némileg ellentmondanak annak a kommunikációnak, amelyet a FIFA az elmúlt időszakban képviselt: a nemzetközi szövetség többször hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon minden csapatot és szurkolót szívesen látnak.
Az iráni részvétellel kapcsolatos bizonytalanságot tovább növelte, hogy a világbajnokság szervezésével kapcsolatos, előre egyeztetett atlantai találkozón az iráni szövetség képviselői nem jelentek meg. A tanácskozáson a vb-n részt vevő válogatottak delegációi egyeztettek a tornával kapcsolatos logisztikai és szervezési kérdésekről. Több forrás is megerősítette, hogy Irán képviselői sem személyesen, sem online nem kapcsolódtak be az eseménybe. A háttérben elsősorban a közel-keleti helyzet állhat. Az országban tapasztalható internetes fennakadások és a politikai feszültség megnehezíti a kapcsolattartást, ezért a FIFA később juttatja el az egyeztetés anyagait az iráni félhez.
A FIFA hivatalosan továbbra is Irán részvételével számol. Fontos adalék: a világbajnokságok történetében még soha nem fordult elő, hogy a tornára kvalifikált csapatot utólag kizártak volna – jegyezte meg a Magyar Nemzet. Az iráni szövetség elnöke korábban úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy reális a világbajnoki részvételük.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami a szívén, az a száján.
Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt Zelenszkij. Az ukrán elnök a 90 milliárd eurós hitel miatt ragadtatta magát újabb verbális ökölrázásra.