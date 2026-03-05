Trump ezúttal sem fogta vissza magát – a világszervezet még nem reagált az amerikai elnök kijelentésére

Donald Trump meglehetősen nyersen fogalmazott, amikor az iráni válogatott 2026-os labdarúgó-világbajnoki részvételéről kérdezték. Az USA elnöke kijelentette, egyáltalán nem érdekli, hogy ott lesz-e Irán a tornán. A kijelentés újabb bizonytalanságot hozott a már amúgy is feszült helyzetbe, miközben az iráni küldöttség nem jelent meg a vb-csapatok atlantai egyeztetésén. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyelőre nem foglal állást, azt hangoztatja, minden csapatot örömmel látnak a tornán – számolt be a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a nyári világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, a mérkőzések jelentős részének az USA ad otthont. A már kijutott Irán a tervek szerint Los Angelesben és Seattle-ben játszana, részvétele azonban kérdésessé vált az amerikai–izraeli katonai támadások és a közel-keleti feszültség miatt.