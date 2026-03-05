Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás világbajnokság Donald Trump Irán Egyesült Államok

Trump ezúttal sem fogta vissza magát – a világszervezet még nem reagált az amerikai elnök kijelentésére

2026. március 05. 21:57

Nem kertelt az USA elnöke. Trumpot Irán világbajnoki szerepléséről kérdezték.

2026. március 05. 21:57
null

Donald Trump meglehetősen nyersen fogalmazott, amikor az iráni válogatott 2026-os labdarúgó-világbajnoki részvételéről kérdezték. Az USA elnöke kijelentette, egyáltalán nem érdekli, hogy ott lesz-e Irán a tornán. A kijelentés újabb bizonytalanságot hozott a már amúgy is feszült helyzetbe, miközben az iráni küldöttség nem jelent meg a vb-csapatok atlantai egyeztetésén. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyelőre nem foglal állást, azt hangoztatja, minden csapatot örömmel látnak a tornán – számolt be a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a nyári világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, a mérkőzések jelentős részének az USA ad otthont. A már kijutott Irán a tervek szerint Los Angelesben és Seattle-ben játszana, részvétele azonban kérdésessé vált az amerikai–izraeli katonai támadások és a közel-keleti feszültség miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Trump nem kertelt

Trumpot a Politico kérdezte arról, hogy mit gondol Irán vb-szerepléséről.

Engem igazán nem érdekel, hogy Irán részt vesz-e”

– idézte a Magyar Nemzet az elnököt, aki hozzátette: szerinte Irán „nagyon rosszul legyőzött ország”, amely „alig működik”.

Trump szavai – amikre a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség még nem reagált – némileg ellentmondanak annak a kommunikációnak, amelyet a FIFA az elmúlt időszakban képviselt: a nemzetközi szövetség többször hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon minden csapatot és szurkolót szívesen látnak.

Trumpot nem érdekli Irán vb-szereplése
Trumpot nem érdekli Irán vb-szereplése (Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Az iráni részvétellel kapcsolatos bizonytalanságot tovább növelte, hogy a világbajnokság szervezésével kapcsolatos, előre egyeztetett atlantai találkozón az iráni szövetség képviselői nem jelentek meg. A tanácskozáson a vb-n részt vevő válogatottak delegációi egyeztettek a tornával kapcsolatos logisztikai és szervezési kérdésekről. Több forrás is megerősítette, hogy Irán képviselői sem személyesen, sem online nem kapcsolódtak be az eseménybe. A háttérben elsősorban a közel-keleti helyzet állhat. Az országban tapasztalható internetes fennakadások és a politikai feszültség megnehezíti a kapcsolattartást, ezért a FIFA később juttatja el az egyeztetés anyagait az iráni félhez.

A FIFA hivatalosan továbbra is Irán részvételével számol. Fontos adalék: a világbajnokságok történetében még soha nem fordult elő, hogy a tornára kvalifikált csapatot utólag kizártak volna – jegyezte meg a Magyar Nemzet. Az iráni szövetség elnöke korábban úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy reális a világbajnoki részvételük.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. március 06. 07:15
Doni minket fog javasolni? Barátok összetartanak.
Válasz erre
0
0
vezker
2026. március 06. 03:05
Hát ezt én is pont leszarom.
Válasz erre
0
0
Málaga21
2026. március 05. 22:25
Irán helyében bombázásokban megsérült kamaszokkal teli válogatottal mennék a VB-re.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!