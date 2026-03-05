Ft
Christian Hafenecker Volodimir Zelesznkij osztrák szabadságpárt Orbán Viktor ukrajna

Ukrajna támogatásának leállítását követelik Ausztriában – nem kellett volna Zelenszkijnek megfenyegetnie Orbán Viktort

2026. március 05. 22:43

Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának azonnali leállítását, illetve az ország pénzügyi támogatásának megszüntetését követeli közleményében az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, Christian Hafenecker, miután Volodimir Zelenszkij csütörtökön életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

null

„Amikor az ukrán elnök, Zelenszkij nyilvánosan azzal fenyegetőzik, hogy megadja az ukrán katonáknak Orbán Viktor magyar miniszterelnök címét, hogy »otthon meglátogassák«, akkor az egy EU-tagállam demokratikusan megválasztott kormányfője ellen irányuló felháborító fenyegetés. Ezzel minden határt átlépett” – jelentette ki az Osztrák Szabadságpárt főtitkára. Christian Hafenecker szerint „azonnal le kell állítani Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát”, valamint minden kifizetést „a korrupció sújtotta országnak”.

Hafenecker ez ügyben kérdést is benyújt a parlamentben Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek, aki – mint fogalmazott – 

többet tartózkodik Kijevben, mint a saját irodájában. 

A politikus emlékeztetett arra is, hogy néhány hete Zelenszkij egyik ukrán tisztje fenyegette meg invázióval Magyarországot.

„Orbán Viktor miniszterelnök a hazája érdekeit képviseli (…) az Európai Unión belül – ezt teljes joggal megteheti még akkor is, ha az nem felel meg a brüsszeli elit egyes tagjainak vagy Zelenszkij úr geopolitikai vágyálmainak” – jelentette ki Hafenecker, aki Ukrajnát olyan országnak nevezte, 

amely egyfelől milliárdos európai támogatásokra szorul, másfelől ennek ellenére azt hiszi, hogy nyomást tud gyakorolni az EU tagállamaira.

Közleményében Hafenecker különösen irritálónak nevezte az osztrák és az európai kormányfők hallgatását. Úgy véli, egy ilyen fenyegetés után Brüsszelben és Bécsben is felháborodásnak kellene kitörnie, ám ehelyett „kínos csend uralkodik”.

Hangsúlyozta:

Európának diplomáciára, béketeremtő kezdeményezésekre és stabilitásra van szüksége – nem pedig eszkalációra, nyomásgyakorlásra és fenyegetésekre az EU kormányfőivel szemben.”

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

