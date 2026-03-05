Ukrajna támogatásának leállítását követelik Ausztriában – nem kellett volna Zelenszkijnek megfenyegetnie Orbán Viktort

„Amikor az ukrán elnök, Zelenszkij nyilvánosan azzal fenyegetőzik, hogy megadja az ukrán katonáknak Orbán Viktor magyar miniszterelnök címét, hogy »otthon meglátogassák«, akkor az egy EU-tagállam demokratikusan megválasztott kormányfője ellen irányuló felháborító fenyegetés. Ezzel minden határt átlépett” – jelentette ki az Osztrák Szabadságpárt főtitkára. Christian Hafenecker szerint „azonnal le kell állítani Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát”, valamint minden kifizetést „a korrupció sújtotta országnak”.

Hafenecker ez ügyben kérdést is benyújt a parlamentben Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek, aki – mint fogalmazott –