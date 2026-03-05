Ft
Die Welt Németország Magyarország fenyegetés Ukrajna Volodimir Zelenszkij komment Orbán Viktor Európai Unió

„Ez a maffiavezér nyelve”, ami nem az EU-ba való: már a Die Welt olvasóinak is elege van Zelenszkijből

2026. március 05. 21:51

A német lap kommentelői ízekre szedték az Orbán Viktort fenyegető ukrán elnököt.

2026. március 05. 21:51
null

A Die Welt is beszámolt arról, hogy Ukrajna elnöke megfenyegette Orbán Viktort, amiért a magyar miniszterelnök – válaszul az ukrán olajblokádra – blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását. A cikk alatt meglehetősen markáns véleményt nyilvánítottak a német lap olvasói: a többségüknek már nagyon tele a hócipője Volodimir Zelenszkijjel.

Zelenszkij, a maffiózó

A kommentelők túlnyomó többsége szerint Zelenszkij túl messzire ment, és „zsarolásként” értelmezik a magyar miniszterelnököt fenyegető kijelentését:

Az Európai Unió milliárdokkal és fegyverekkel támogatja Ukrajnát, erre Zelenszkij megfenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Ennek azonnal drasztikus következményei kell legyenek.”

A kijevi úr maffiamódszerekkel próbálkozik. Ha ez nem nyitja fel az utolsó jótét lelkek szemét is, akkor semmi.”

„Ez a maffiavezér nyelve, nem egy demokratikusan választott államfőé. Az ember csak a fejét fogja.”

Zelenszkij mindig pimasz volt, de az, hogy katonákra utalgatva fenyeget, minden eddigit felülmúl. Aki mások segítségéből él, fogja vissza magát.”

Meddig mehet el még? Ha így viselkedik most, milyen lenne EU-tagként?”

– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló, aki korántsem volt egyedül a véleményével. Több más hozzászólás arról értekezett, hogy az EU-nak katonákat kellene küldenie Ukrajnába, de nem azért, hogy az oroszok ellen harcoljanak, hanem hogy megleckéztessék Zelenszkijt.

Többen a bizalom kérdését is elővették, különösen a Barátság-kőolajvezeték körül kialakult áldatlan állapotokkal kapcsolatban:

Ha nincs takargatnivalójuk, miért nem engedik be az EU-s szakértőket? Mennyit ér egy korrupt politikus szava?”

– hangzott az egyik költői kérdés, mások pedig úgy vélték, hogy az ukránok ilyen hozzáállással nem érettek arra, hogy csatlakozzanak az európai államszövetséghez:

Egy centtel se többet Ukrajnának, ha egy EU-tagot fenyeget! És így ne is beszéljünk az EU-csatlakozásról.”

Kisebbségben az ukránpártiak

A kommentfolyamban természetesen olyan vélemények is akadtak, amelyek szerint a kijelentés csupán az „előzményekre adott reakció”, és inkább Orbán Viktort tették felelőssé a konfliktus elmérgesedéséért ,többnyire a szokásos liberális toposzok mentén:

Orbán évek óta Putyin barátjaként zsarolja az EU-t, manipulál. (...) Megértem Zelenszkijt.”.

Orbán sarokba szorítja Ukrajnát, miközben az ország naponta támadás alatt áll. Zelenszkij a falig hátrált”

– próbálták mentegetni az államfő több mint barátságtalan lépését az Ukrajnával szimpatizáló kommentelők.

„Orbán fenyegetett, Zelenszkij csak válaszolt. Ne csináljunk úgy, mintha előzmény nélkül történt volna”

– dobta be valaki végső érvként, láthatóan semmit sem értve az elmúlt hetek eseményeiből.

Nem csak Budapesten fogy a türelem

A Die Welt cikk kommentszekciója újfent rámutat, hogy a nyugat-európai átlag polgároknak egyre inkább elegük lesz a korrupcióban lubickoló ukrán vezetés követelőző-fenyegetőző magatartásából, Volodimir Zelenszkij erőszakos hangneme pedig egyre kevesebb barátot szerez az ottani közvéleményben az országa küzdelmének. Azzal pedig, hogy Kijev megmutatja a valódi arcát, és a Nyugat számára is egyre nyilvánvalóbb módon mutatja ki a foga fehérjét, a vele szemben eddig élő nyugati jóindulatot is kockára teszi.

***

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP


 

 

csulak
2026. március 06. 17:01
Orkrajna ismet bebizonyitotta ,hogy nem valo az EU-ba
madre79
2026. március 06. 12:27
Ez a mocsok sehova sem való! Ursula mehet vele a francba!
nuevoreynuevaley
2026. március 06. 07:36
"Selenskyj ukrán katonákkal fenyegeti Orbánt – Magyarország rémülten reagál" Ez a Welt cikk cime, igazabol arrol irnak hogy szarban teleszarta a nadragjat...: szomi ez
Felvidéki MAGYAR
2026. március 06. 07:06
Már rég likvidálni kellett volna ezt a pofátlan kokós patkányt!
