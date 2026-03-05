„Ez a maffiavezér nyelve”, ami nem az EU-ba való: már a Die Welt olvasóinak is elege van Zelenszkijből

„Orbán fenyegetett, Zelenszkij csak válaszolt. Ne csináljunk úgy, mintha előzmény nélkül történt volna”
– dobta be valaki végső érvként, láthatóan semmit sem értve az elmúlt hetek eseményeiből.
Nem csak Budapesten fogy a türelem
A Die Welt cikk kommentszekciója újfent rámutat, hogy a nyugat-európai átlag polgároknak egyre inkább elegük lesz a korrupcióban lubickoló ukrán vezetés követelőző-fenyegetőző magatartásából, Volodimir Zelenszkij erőszakos hangneme pedig egyre kevesebb barátot szerez az ottani közvéleményben az országa küzdelmének. Azzal pedig, hogy Kijev megmutatja a valódi arcát, és a Nyugat számára is egyre nyilvánvalóbb módon mutatja ki a foga fehérjét, a vele szemben eddig élő nyugati jóindulatot is kockára teszi.